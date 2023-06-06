«Минфин» начинает собирать новый портфель акций: предложите интересную вам стартовую сумму

Инвестиционный проект «Минфина» поставлен на паузу: из-за ограничений НБУ мы не можем покупать новые активы и пользоваться деньгами на счету нашего брокера. Но мы продолжаем учиться инвестировать даже сейчас. Вместе с нашими читателями мы сформируем виртуальные портфели и проверим, какая инвестиционная стратегия — консервативная или агрессивная — окажется более удачной.

Как война изменила условия для розничных инвесторов

В результате введения Нацбанком регуляторных ограничений, украинцам стало гораздо сложнее инвестировать в акции иностранных компаний. На паузе стоят проекты, которые могли привести на этот рынок сотни тысяч новых розничных инвесторов, в частности, торговля акциями от monobank и Multi Invest. К примеру, в приложении monobank заявки на тестирование торговли подали около 350 тыс. клиентов банка.

Значительно сложнее стало торговать и владельцам открытых через субброкеров счетов. Целый ряд субброкеров сообщили о том, что прекращают открывать счета у иностранных брокеров. Также исчезла возможность покупать активы даже в том случае, если счет уже был открыт и на нем даже лежат средства.

Покупать акции через таких иностранных брокеров, как Exante или Interactive Brokers, все еще можно, если кеш остался на счету, а вот пополнить проблематично. В частности, в Exante и IB не могут принять переводы с украинских валютных карт.

Хотя варианты для торговли на зарубежных рынках все еще остаются. В частности, пополнить счет в IB можно благодаря сервисам перевода Wise, Zen или Revolut. Также есть смысл уточнять у брокеров о возможности пополнить их счет после открытия. Некоторые все еще ищут обходные пути, но даже если они и появляются, то могут закрыться в любой момент.

Значительно проще торговать на иностранных рынках находящимся за рубежом украинцам. Они могут пополнить брокерские счета со своих иностранных карт.

Время, чтобы обучаться

Большинству украинских инвесторов фондовый рынок вновь станет интересным, когда на нем можно будет торговать так же просто, как до полномасштабного вторжения.

Нынешнее время можно использовать для того, чтобы лучше разобраться в стратегиях и условиях работы на фондовом рынке.

Для тех, кто хочет потренироваться в торговле на фондовом рынке, «Минфин» решил запустить новый инвестиционный проект. Мы создадим два виртуальных портфеля на одинаковую сумму. Один сформируем по правилам консервативной стратегии, в который соберем акции крупных и стабильных компаний, лидеров своих секторов, которые занимают ощутимую долю на рынке.

Во второй портфель — агрессивный — войдут акции технологических и инновационных компаний, которые разрабатывают новые продукты с потенциалом «изменить мир» или просто завоевать значительную часть рынка, на который выходят.

Формируя оба портфеля, мы будем советоваться с читателями: «Минфин» может предлагать для приобретения акции нескольких компаний, будет рассказывать о них и выносить на голосование — бумаги какой компании добавить в наш портфель.

Инвестиционные идеи для обоих портфелей можно предлагать и в комментариях к нашим статьям.

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Это может быть интересно не только тем, у кого сейчас нет доступа к фондовому рынку, но и тем, кто торгует, но хотел бы посмотреть, как работают другие стратегии.

Определяем сумму инвестиций

Поскольку портфели для этого проекта являются виртуальными, мы можем свободно определить сумму, с которой начнем торговлю. Для чистоты эксперимента стартовая сумма для агрессивного и консервативного портфеля будет одинаковой, а что касается ее размера — предлагаем 3 варианта:

$1 тыс.

$5 тыс.

$10 тыс.

Первый вариант продемонстрирует, какие активы удастся подобрать с ограниченным бюджетом. Второй позволит более свободно чувствовать себя при выборе акций. Третий позволит отработать стратегию с более ощутимой суммой.

Выбирайте, какой из вариантов вам ближе, и именно такой бюджет для портфелей установит «Минфин».

Предыдущий портфель «Минфина»

До полномасштабного вторжения редакция начала свой инвестиционный эксперимент с суммой в 140 тыс. грн. Их мы использовали, чтобы проверить разные варианты инвестиций — в частности, на фондовом и крипторынке.

Сейчас, в связи со сложностями инвестиций из-за ограничений регулятора, мы будем держать эти портфели на паузе. Наши активы остаются на счетах брокеров и криптокошельках. Общая доходность портфеля сейчас составляет около 19%. В первую очередь, благодаря тому, что большую часть гривны мы перевели в доллары и евро.

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Среди приобретенных активов самую высокую доходность продемонстрировал эфириум и акции нефтедобывающей компании BP. Провальными оказались инвестиции в индекс страха и ряд криптовалют, которые существенно упали в прошлом году.

Портфель «Минфина» на фондовом рынке

Компания Доходность с момента покупки, % BP 38,79 McDonald's Corporation 15,48 VanEck Vectors Agribusiness -5,57 Delta Air Lines -21,49 Usana Health Sciences -29,84 Citigroup -33,85 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -74,78

Криптовалютный портфель «Минфина»