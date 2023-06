5 предвестников кризиса уже здесь: хватит ли магии ИИ, чтобы их преодолеть

Жизнь в долг

Ни один прогноз не сбылся. Месяц май, в течение которого старая уолстритовская пословица советует «все продать и идти отдохнуть» («Sell in May and go away!»), закончился, опровергнув почти все инвестиционные прогнозы опытных инвесторов: никакого переполоха из-за возможного дефолта не случилось, рецессия не наступила инфляция постепенно, но снижается, результаты компаний выше ожиданий, рынки держат строй. Все, кто играл на понижение, грустят, а верящим в рост оптимистам прибавилось уверенности. Логического объяснения многим вещам нет, но попытаемся хоть что-нибудь выяснить.

Дефолта не будет. После того, как в минувшие выходные Президент США Байден и Спикер Конгресса MакКарти договорились о повышении потолка долга, вопрос утверждения их договоренностей законодателями выглядел как формальность и точно не заставил никого нервничать. Все, как и ожидалось, прошло как по маслу: сначала нижняя, а затем верхняя палата Конгресса освятили двухпартийное решение и открыли Минфину США путь к новым заимствованиям. Следовательно, государственный долг продолжит расти.

Обычные граждане Америки, не менее сообразительные, берут пример со своего правительства, и тоже не стесняются брать взаймы по максимуму. Общий долг американских домохозяйств превысил $17 трлн, что на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году. Быстрее всего росли долги по ипотеке и кредитным картам, которые превысили, соответственно, $12 триллионов и $1 триллион.

Корпоративный долг тоже не отстает: за последние двенадцать месяцев он увеличился почти на триллион долларов, а в мае объемы привлечения средств путем выпуска облигаций стали самыми большими, начиная с 2020 года, и достигли почти $180 миллиардов.

Обслуживать долг становится труднее. На фоне растущего ВВП и капитализации компаний соответствующие соотношения долга пока выглядят не очень угрожающе, но, учитывая стремительный рост процентных ставок и высокую вероятность рецессии, ситуация может быстро измениться. Кстати, обслуживать долг и рассчитываться с кредиторами действительно становится все труднее, о чем свидетельствует быстрый рост доли просроченных кредитов среди населения.

«Великолепная семерка» спасает рынок

Сезон отчетности за первый квартал еще официально не закончен, но главные итоги уж точно можно подвести, ведь все компании, оказывающие какое-либо влияние на весь рынок, уже отчитались. Фактические результаты 78% отчитавшихся компаний превысили прогнозы — это выше, чем среднее значение за последние пять лет (77%).

Вроде бы хорошо, если бы только ожидания не были такими скромными. Чистая прибыль компаний, которые входят в S&P 500, снизилась в среднем на 2,2%, и снижение продолжается уже второй квартал подряд. Выручка продолжает расти, но темпами ниже инфляции, — значит, в реальном измерении имеем падение.

Будущее выглядит несколько неуверенно: 81 компания из S&P 500 снизила прогнозы на следующий квартал — это самое большое количество, начиная с третьего квартала 2019-го. Но рынок на плохие новости не реагирует, потому что есть «Великолепная семерка» крупнейших технологических компаний, которые разговорами об искусственном интеллекте (AI) компенсируют все фундаментальные недостатки корпоративной Америки, толкая рынки вперед.

В последние месяцы AI — это главная тема на рынке, которая постепенно превращается в манию. По данным FactSet, докладывая о квартальных результатах, руководство 110 компаний из пяти сотен крупнейших упомянуло об AI, что значительно выше пятилетнего и десятилетнего средних значений, которые составляют, соответственно, 57 и 34. И похоже, что на сегодняшний день две буквы — «AI» — имеют над инвесторами магическую власть, гораздо большую, чем такие классические понятия, как выручка, прибыль и денежный поток.

Читайте также: Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

Что дальше? На фоне всеобъемлющего оптимизма как-то тяжело и не очень выгодно выражать скептические взгляды на будущее «зелеющего» рынка акций, но есть несколько факторов, которые никак не дают поверить, что мы стоим в начале нового цикла роста: ставки высокие и в ближайшее время стремительного снижения не планируется, кривая доходности — верный предвестник кризиса — остается инвертированной, корпоративные результаты ухудшаются, увольнения в компаниях продолжаются, долг, который всегда является причиной всех финансовых кризисов, продолжает расти. И как, скажите, не задать себе вопрос: «А хватит ли у AI и „Великолепной семерки“ сил и способностей, что весь этот воз проблем продолжить толкать вверх?!»