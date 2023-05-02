Зачем Apple и Goldman Sachs создают необанк в разгар банкопада

В марте успели произойти три из четырех крупнейших банкротств в истории банков США. О своей неплатежеспособности заявили First Republic Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank. А вскоре Apple и Goldman Sachs Bank USA объединились, чтобы создать необанк: почему именно сейчас и что хотят получить оба участника сделки, расскажет «Минфин».

Официально движение к предоставлению финансовых услуг Apple началось недавно. 28 марта была анонсирована услуга Apple Pay Later, которая предоставляет покупателям возможность оплатить покупки на сумму до 1000 долларов США в течение шести недель четырьмя платежами. Партнером этой услуги выступил Goldman Sachs.

Уже 17 апреля Apple объявил о возможности открытия сберегательного счета для пользователей Apple Card. Проект также реализован при партнерстве с Goldman Sachs. Хранить средства предлагается под 4,15% годовых.

В своем пресс-релизе Apple заявляет, что предложенная доходность более чем в десять раз превышает среднюю ставку по сберегательным депозитам в США, что очень важно для нового проекта. Особенно учитывая, что многие банки, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС, слишком долго держали доходность своих депозитных продуктов около нулевых значений.

Правда, сейчас, по данным WSJ за апрель, ряд банков предлагают более выгодные условия. Например, UFB Direct - 5,02% годовых, First Foundation Bank и Bread Financial - 4,5% годовых.

Об этом не упустили возможности напомнить и пользователи. Вот что написал в своем твиттере известный инвестор и инвестиционный аналитик Чарли Билелло, говоря о большей привлекательности даже казначейских векселей:

Почему Apple объявил о новой услуге именно сейчас

Партнерство технологического гиганта с Goldman Sachs началось не вчера, и очевидно, что возможность накапливать деньги, используя электронный кошелек в iPhone, готовилась довольно давно.

Однако, момент для релиза выбран действительно удачно, учитывая, с одной стороны, высокое доверие пользователей к бренду Apple, а с другой — тот шторм, в котором оказалась американская финансовая система и классические финансовые учреждения.

После банкротства SVB 10 марта объем депозитных накоплений в коммерческих банках сократился более чем на $400 млрд.

Это значит, что у населения появился достаточно большой финансовый ресурс, снятый с депозитных счетов. Учитывая все эти факторы, предложение Apple действительно может быть хорошей и востребованной альтернативой.

К этому следует добавить всеобщую склонность клиентов Apple к накоплениям. По данным исследования международной аналитической группы YouGov, у 46% пользователей уже есть сберегательный счет и они в целом демонстрируют большой интерес к эффективному администрированию своих финансов:

Учитывая постоянный рост пользователей iPhone по всему миру, можно говорить, что перспективы этого начинания очень привлекательны. Огромная база пользователей, удобный и простой интерфейс, отсутствие бюрократических пауз в оформлении счета — все это аргументы в пользу того, что альянс Apple и Goldman Sachs сможет навязать достойную конкуренцию существующим необанкам.

Как еще один довод можно добавить, что пользователями iPhone в абсолютном большинстве являются жители экономически не бедных стран. Вот так выглядит карта пользователей:

Зачем Apple новая услуга

Компания заявляет, что ее цель — создать инструменты, которые помогут пользователям вести здоровую финансовую жизнь. В эту красивую обертку Apple завернула желание закрепиться на рынке финансовых услуг. Предоставление услуг, в принципе, всегда являлось одной из стратегий технологического гиганта. С 8,2% в 2012 году, доля услуг в заработках Apple на конец 2022 года выросла до 19,8%.

Новая услуга вроде бы выводит компанию в конкуренцию с финтехами, которые также пытаются переманить клиентов высокой доходностью. Но на самом деле в непосредственную конкуренцию Apple вступать не будет, равно, как и превращаться в необанк, считает Кристиан Оуэнс, исполнительный директор платежной компании Paddle.

По его мнению, сила Apple остается в продуктах и небанковских услугах. Он добавляет, что Apple может использовать Goldman для финансовых услуг, являться проводником таких услуг для потребителей, брендировать их как Apple, получать высокую маржу и перекладывать всю эту основную ответственность на Goldman. Спрашивается…

… Зачем такая услуга Goldman Sachs

Ведь у него уже были попытки сделать то же самое, что он пытается создать вместе с Apple. В 2021 году Goldman за $2,24 млрд приобрел BNPL-финтех GreenSky, но недавно заявил о планах его продажи.

Кроме того, у Goldman есть Marcus — необанк, который был создан в 2016 году, и который зарабатывает именно на том, на чем собирается зарабатывать Apple, — высокодоходных депозитах. Но проект, очевидно, не очень-то «летит». В квартальной отчетности Goldman заявил о $470 млн убытков, связанных именно с продажей доли кредитов Marcus (в целом, банк продал кредитов из портфеля Marcus на $1 млрд). Акции Goldman после отчета ушли вниз почти на 20%.

Приход Goldman в потребительский сектор был не вовремя, — объясняет аналитик Argus Research Стивен Бигар. Он добавляет, что банк пришел на рынок незадолго до спада, и теперь переосмысливает бизнес, отказываясь от кредитования и сосредотачиваясь на депозитах. Поэтому, Apple становится для Goldman вторым депозитным каналом после Marcus, причем более выгодным для конечного потребителя. Пока что банк, по словам СЕО Дэвида Соломона, внимательно наблюдает за возможной каннибализацией. Не исключено, что если партнерство двух гигантов развернется в полной мере и будет выгодно обоим брендам, банк может впоследствии и отказаться от собственного Marcus.

Устойчивый бренд Apple и Goldman Sachs, конъюнктура на финансовых рынках, геополитическая нестабильность, торговые войны и, как следствие, желание более надежно защитить свои финансы — все это может сыграть в пользу новой услуги Apple и простимулировать пользователей из США, а потом и всего мира, доверить свои сбережения компании, которая за последние 10 лет выросла почти в 11 раз.

Насколько удачной окажется эта идея в краткосрочной перспективе — возможно будет оценить с помощью следующего квартального отчета Apple и статистики о суммарном объеме денег, которые удастся аккумулировать на сберегательных счетах.