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5 мая 2023, 8:39 Читати українською

Johnson & Johnson разделилась и провела крупнейшее в этом году IPO

Если бы вы купили акции Johnson & Johnson на $5 тыс. в конце февраля 2013 года и держали их до сих пор, получили бы общую прибыль в размере около $13 570 за счет повышения растущей цены акций и дивидендных выплат, подсчитал сайт для инвесторов The Motley Fool. Но в скором времени заработки владельцев акций J&J могут значительно возрасти, — рассказываем почему.

Если бы вы купили акции Johnson & Johnson на $5 тыс.

После полутора лет, прошедших с момента анонса реструктуризации бизнеса Johnson & Johnson, это, наконец, произошло: от компании отпочковалось направление потребительских товаров. Дочерняя компания J&J, Kenvue, зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже со вчерашнего дня, 4 мая, под тикером KVUE.

Как заявлялось изначально, розничным инвесторам предложат более 172 млн. акций по цене $22. Размещение оценивается примерно в $41 млрд. IPO будет закрыто 8 мая 2023 года. Кроме того, Kenvue предоставила андеррайтерам (Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities, Citigroup и Deutsche Bank) 30-дневный опцион на покупку дополнительных почти 26 млн своих обыкновенных акций для покрытия переразмещений, если таковые имеются.

После завершения IPO Johnson & Johnson будет владеть 90,9% общего количества обыкновенных акций Kenvue в обращении (или 89,6%, если андеррайтеры полностью реализуют свой опцион на доразмещение).

Уже в первый день подразделение Johnson & Johnson Kenvue привлекло на первоначальном публичном размещении акций $3,8 млрд, это стало крупнейшим IPO в США с начала 2021 года, сообщает Bloomberg.

Акции Kenvue подорожали с момента открытия более чем на 22% и сейчас торгуются по цене $26,6.

История компании

Стерильная революция

Johnson & Johnson — не только одна из крупнейших компаний США по капитализации в $510 млрд, но и одна из самых старых. Ее основал Роберт Вуд Джонсон вместе со своими братьями в 1886 году.

К тому времени у Роберта уже был опыт в производстве медицинских товаров. За 10 лет до этого он основал компанию по производству медицинских пластырей, но разошелся с бизнес-партнером и компания исчезла.

Джонсона заинтересовали работы английского хирурга Джозефа Листера о важности антисептиков во время херургических вмешательств. Эти наработки не только совершили переворот в медицине XIX века, но и определили специализацию J&J на многие десятилетия.

Кроме уже привычных для себя пластырей, компания начала производить первые в мире стерильные хирургические изделия. В частности, шовные нити, абсорбирующие вату и марлю. Приблизительно в это же время Johnson & Johnson представила первую в мире аптечку первой помощи: ее разработали для строителей железных дорог, которые часто работали в сотне километров от ближайшего врача.

Также в конце XIX века Johnson & Johnson осваивает еще одно направление, которое станет визитной карточкой компании: товары для детей. Сперва это была присыпка, а вскоре появились подгузники, мыло и другие товары.

С начала своего существования Johnson & Johnson много инвестировала в технологические разработки. В частности, разработала первую в мире технологию промышленной стерилизации, изобрела лейкопластырь, клейкую ленту на тканевой основе, специальную офтальмологическую иглу, первые массовые контактные линзы, ряд вакцин и т. д.

Кроме того, J&J во время эпидемии гриппа в 1918 году разработала и популяризировала маску, которая должна была защищать от распространения вируса.

Одновременно компания расширила список собственной продукции, продавая различные лекарственные средства. В 1950-х она выпустила один из своих самых известных препаратов Tylenol для снижения жара и боли.

Долгое время компанией руководили члены семьи Джонсонов. Изменилось это только в 1963 году.

Социальная деятельность

Johnson & Johnson — один из создателей современной хирургии. Продавая антисептические материалы, компания вкладывала значительные средства в их популяризацию. В частности, в 1888 году опубликовала книгу «Современные методы антисептической обработки ран» и распространила 88 тысяч ее экземпляров. Также она выпустила справочники по первой помощи, книги по уходу за детьми и т. д. Эти работы имели важное значение для популяризации гигиены в XIX веке.

С самого начала J&J пыталась быть социально ориентированной. Во время Великой депрессии не был уволен ни один работник, а зарплата даже выросла на 5%.

В 1933 году руководитель компании Роберт Вуд Джонсон II написал письмо президенту США Франклину Рузвельту, призывая принять закон о повышении заработной платы и сокращении часов для американских рабочих. Подобные идеи он изложил и в специальной брошюре, распространяемой среди представителей бизнеса.

Опередили у компании и нынешний общий тренд на экологичность. Еще в 1947 году глава Johnson & Johnson опубликовал книгу, в которой отмечал необходимость разрабатывать устойчивые методы использования природных ресурсов для сохранения будущего планеты.

Что компания делает сейчас

Капитализация в $510 млрд делает Johnson & Johnson одиннадцатой среди крупнейших публичных компаний США. Он остается одним из мировых лидеров среди производителей медицинской техники, фармацевтики и гигиенических товаров.

Если сравнивать ее с другими гигантами врачебной индустрии, то, например, Merck&Co оценивается в $295 млрд, Pfizer — $221 млрд, а немецкий Bayer — всего $62 млрд.

Одно из самых громких наработок Johnson & Johnson последних лет — вакцина против ковида. Также позиции гиганта усиливают громкие поглощения. В 2020 г. компания за $6,5 млрд приобрела Momenta Pharmaceuticals, ведущую перспективные разработки в сфере антител. А в прошлом году J&J отдала $16,6 млрд за Abiomed, которая разрабатывает устройства для поддержания кровообращения.

Johnson & Johnson платит щедрые дивиденды — 2,9% от стоимости акции, при том, что в среднем дивиденды компаний S&P 500 составляют 1,7%. Также Johnson & Johnson имеет статус «Дивидендного короля», то есть ежегодно повышает выплаты акционерам на протяжении более 50 лет.

Однако не обходится и без проблем. Компания согласилась выплатить $8,9 млрд компенсации десяткам тысяч истцов, утверждавших, что тальк ее производства вызывает рак.

Необходимость выплаты этой компансации привела к тому, что в первом квартале этого года J&J зафиксировала убыток в $68 млн. За аналогичный период год назад компания заработала $5,2 млрд. В целом в 2022 г. доходы составили $20,8 млрд.

Если не учитывать выплату компенсации, финансы J&J остаются стабильными. Выручка за предыдущий квартал составляет $24,75 млрд, что на $1 млрд превышает прогнозы. А прибыль без учета непредвиденных расходов составила бы $7,2 млрд.

«Рост в первом квартале был гораздо сильнее, чем даже в четвертом квартале для всех бизнес-подразделений, и на данный момент наши позиции оптимистичны. Мы очень хорошо относимся к перспективам 2023», — подчеркнул финансовый директор J&J Джозеф Волк.

Разделение компании

Первые заявления о возможности разделения J&J на две компании прозвучали еще несколько лет назад. Одной отойдет направление фармацевтики и медицинских технологий, приносящих львиную долю доходов, вторая сосредоточится на выпуске потребительских товаров и медицинских препаратов, отпускаемых без рецепта.

Как объясняют в компании, по этим направлениям работы сформировалась разная целевая аудитория, они используют разные бизнес-модели, а синергии от работы под одной крышей практически нет.

Компания, занимающаяся фармацевтикой и медицинскими технологиями, оставит за собой название Johnson & Johnson, а потребительские товары будет производить Kenvue. Среди брендов, которые отойдут ей, — Aveeno и Neutrogena (средства по уходу за кожей), Band Aid (лейкопластыри), Listerine (ополаскиватель для рта), Johnson's (средства для гигиены, косметика), Tylenol (жаропонижающие) и др.

Несмотря на обширный перечень брендов, подразделение, выводимое в Kenvue, генерирует всего около 17% нынешних доходов компании. Кроме того, это направление достаточно медленно растет и не предполагает высокой маржинальности.

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Руководство Johnson&Johnson говорит, что сегменты фармацевтики и медицинского оборудования после выделения потребительского направления в отдельную структуру могут расти еще быстрее. Ожидается, что в 2023 году операционная продажа вырастет на 5,5% до $97,9 млрд.
Инвесторы, владевшие акциями материнской компании (J&J), также получат долю Kenvue.
Учитывая рост дивидендов более чем на 85% за последние 10 лет и ожидаемый рост в последующие 10 лет, акции J&J останутся покупкой для долгосрочных инвестиций. Единственная разница состоит в том, что акционеры будут получать эти доходы, владея унаследованным бизнесом и дочерним предприятием.

Перспективы Johnson & Johnson

Когда эксперты говорят о J&J, они, как правило, подразумевают именно основной бизнес, меньше внимания обращая на потребительское направление. Здесь перед компанией открывается ряд перспектив. В прошлом году фармацевтические товары были проданы на $52,5 млрд, а в 2025 г., по прогнозам, этот сегмент должен принести $57 млрд.

Сейчас самые высокие показатели роста демонстрируют иммунологический препарат Stelara, лекарства против псориаза Tremfya, Darzalex — против множественной миеломы. На разработку новых продуктов только в предыдущем квартале J&J направил $3,5 млрд.

В медицинских технологиях основная ставка сделана на устройства для поддержания кровообращения и роботизированной хирургии.

Несмотря на перспективы компании, стоимость ее акций с начала этого года снизилась примерно на 6,5%, в первую очередь из-за ситуации в экономике и ухудшения некоторых среднесрочных прогнозов.

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Наиболее позитивно на дальнейшие перспективы J&J смотрят аналитики финансовой компании Cantor Fitzgerald и банка Citigroup, прогнозирующие рост стоимости ее акций за год на 30% и 24% соответственно. В то же время консенсус-прогноз куда более скромный и предполагает рост на 8%.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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