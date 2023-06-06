Apple представила очки смешанной реальности: что они умеют и сколько стоят

Apple презентовала гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, которая сочетает функции дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). Об этом гаджете, его функциях и о том, как его появление повлияло на стоимость акций Apple, расскажет «Минфин».

Что сделала Apple

Как уверяют в компании, разработка Vision Pro длилась многие годы, а в гаджете использовано более 5 тыс. патентов. Новинка должна поступить в продажу в начале 2024 года по цене $3 499.

«Это новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным» — заявляют разработчики.

Устройство напоминает лыжную маску и позволяет «накладывать» картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы. При надевании очков пользователь видит реальный мир, поверх которого будут выводиться окна приложений.

С помощью гаджета можно смотреть видео, пользоваться интернетом, общаться, играть, делать записи и т. д. По словам разработчиков, всё это в дополненной реальности дает совершенно новый опыт. Хотя Vision Pro, в первую очередь, позиционируется как AR-гарнитура, она позволяет полностью переключаться в режим трёхмерной виртуальной реальности.

В комплекте Vision Pro не предусмотрено физических контроллеров. Всё управление и перемещение между приложениями осуществляется с помощью взгляда, жестов, а также голосовых команд.

В гарнитуру встроены 5 сенсоров, 12 камер и дисплей. Новинка оснащена активной системой охлаждения и встроенными наушниками. Пользоваться гарнитурой смогут и люди, которые носят очки. Для этого компания Zeiss разработала специальные магнитные накладки.

Гарнитура Apple Vision Pro оснащена внешним аккумулятором на проводе, который придется носить на поясе или в кармане. Заряда хватает на 2 часа использования.

Внешний цифровой дисплей гаджета будет отображать глаза пользователя, что позволит людям вокруг понимать, находится ли тот внутри виртуальной реальности.

У новинки высокое качество изображения. В площади одного пикселя экрана iPhone экран Vision Pro вмещает сразу 64 пикселя. Гаджет поддерживает разрешения более 4K и обладает поддержкой HDR.

В устройстве применяются два процессора. Основным служит чип M2. Компанию ему составляет вспомогательный процессор R1, отвечающий за работу камер, сенсоров и микрофонов.

Операционная система VisionOS гарнитуры похожа на те, что используются в iOS и iPadOS. У нее есть домашний экран, на который выводятся иконки различных приложений и виджетов. Фон под иконками прозрачный, поэтому при использовании устройства будет казаться, что они парят в воздухе. Каждый элемент интерфейса прописан в 3D, от них падают тени.

Графические элементы интерфейса отвечают на движения глаз пользователя, для выбора определенного приложения нужно поработать руками. Например, соприкоснуться двумя пальцами руки для подтверждения, или потереть их для прокрутки. Также можно приблизить окно, поведя рукой в свою сторону.

Цена пугает экспертов

Эксперты сомневаются, что Vision Pro станет популярным из-за его дороговизны. «Я думаю, что многие люди откажутся от такой цены. Apple признает, что в настоящее время этот продукт будет мало продаваемым. И тогда, в конце концов, они, вероятно, снизят стоимость гаджета», — считает технический редактор Yahoo Finance Дэн Хоули.

«$3 500 — это трудная пилюля для любого человека. Я думаю, что это затрудняет выход на рынок», — также отмечает директор по исследованиям ABI Research Эрик Абрузезе.

Козырем Apple в продвижении устройства может стать простота и удобность использования.

«Дополненная и виртуальная реальность — это не новый рынок. Apple на самом деле не создает что-то совершенно новое. Но что Apple делает, и делает действительно хорошо, так это создает устройство такое простое в использовании и такое удобное для пользователя, чтобы даже Джо и Джейн Смит на Мейн-Стрит в США могли посмотреть и сказать: да, знаете что, я хочу попробовать это», — говорит директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Ламас.

Как изменилась стоимость акций

Инвесторы отреагировали на новинку нейтрально. После вчерашнего несущественного падения цены акций Apple на 0,76%, сегодня на премаркете она снизилась еще на 0,4%.

Такие колебания могут быть не связаны с презентацией нового гаджета, а в значительной мере отображать общерыночную ситуацию. В частности, в момент написания статьи фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,1%.

В тоже время, после презентации гаджета резко пошла вверх цена акций компании Unity Software. В день после презентации бумаги прибавили 17%, а на премаркете следующего дня — еще 5%.

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Дело в том, что в Vision Pro будет использоваться программное обеспечение этой компании. «Мы знаем, что существует сообщество разработчиков, которые годами создают невероятные 3D-приложения. И сегодня мы рады сообщить, что работаем с Unity над переносом этих приложений в Vision Pro», — заявила во время презентации гаджета вице-президент Apple по связям с разработчиками Сьюзен Прескотт.

Таким образом, сейчас новинка принесла больше пользы партнеру Apple, чем самой компании.