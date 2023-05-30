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30 мая 2023, 15:30 Читати українською

Как «Великолепная восьмерка» спасла S&P 500

Что происходит с мировой экономикой, фондовым рынком, и стоит ли ожидать роста, Минфину рассказал основатель Fisrt Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан. Это сокращенное выступление Ивана Компана во время нашей инвестиционной конференции «Invest Talk Summit «, которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

Что происходит с мировой экономикой, фондовым рынком, и стоит ли ожидать роста, Минфину рассказал основатель Fisrt Kyiv Investment Club, директор академии Делойт и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Что будет с рынком в краткосрочной перспективе — это сложный вопрос. Говорят, что единственная задача прогнозирования — сделать так, чтобы астрология выглядела приличным занятием. Если использовать карты Таро, то розничный инвестор в роли Шут и финансовый советник в роли Волшебника вместе крутят колесо Фортуны и единственным следствием таких гаданий является финансовая смерть.

В действительности не все так плохо. С рынком акций в долгосрочной перспективе все будет здорово, рынки будут расти. Ибо рост рынка акций — это отражение того, что происходит с человечеством. Человечество развивается, создает стоимость и отражается в росте цены компаний, которые эту стоимость создают.

Магия цифры 8

Интересно посмотреть, что прогнозирует сам рынок, потому что рынок акций — это механизм дисконтирования и происходящее на рынке, так считается, должно происходить в будущем в экономике.

Если посмотреть индексы Nasdaq Composite, S&P 500 и Russell 2000 с начала года, то увидим между ними большое различие. С 8 марта показатели этих индексов начинают расходиться еще больше. Почему с восьмого марта? Не потому что это Международный женский день. Этот день — начало банковского кризиса в США.

С региональными банками, являющимися главными объектами этого кризиса, ситуация еще хуже, падение в них стремительнее.

Реальной экономике нужны нормальные банки, хорошо функционирующие, нормально кредитующие, недорогое кредитование стимулирует экономику. Но проблема в том, что технологии способствуют оттоку депозитов.

Эта проблема в банковском секторе не снята. Существование этой проблемы приводит к изменению ландшафта кредитования, стандарты кредитования ужесточаются, что создает угрозы экономическому росту. Банковский кризис — все считают, что он уже позади, но я не был бы так уверен.

«Великолепная восьмерка», которая вытягивает рынок

С восьмого марта рост S&P 500 происходит исключительно за счет «Великолепной восьмерки». Доходность остальных 492 компаний по индексу составила 0%.

Наша «Великолепная восьмерка» тянет рынок вверх, но посмотрите на их коэффициенты. Соотношение цены к выручке, к чистой прибыли, к денежному потоку. У меня язык не поворачивается сказать, что это дешево.

Инфляция остается с нами, есть ожидания рецессии, ФРС не планирует снижать ставки, значит капитал будет дорог. А если да, то будет дорогое кредитование и бизнес от этого ничего не выиграет.

Фундаментальные показатели компаний действительно не улучшаются. Да, они превышают прогнозы, но прогнозы становятся все более печальными. И единственный остающийся на рынке позитив — это AI мания. Это хорошо, но вечно это продолжаться не может.

Мой прогноз скорее пессимистический. Но рынок был всегда и будет в будущем. Есть такая поговорка, что всегда где-нибудь в мире существует бычий рынок и на нем всегда можно заработать. И лучшего места заработать, чем развитый рынок ценных бумаг, по-моему, просто нет.

Доступ к полному выступлению Ивана Компана и других участников «Invest Talk Summit «можно приобрести здесь .

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