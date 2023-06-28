Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки

За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».

Эффект от мер НБУ, направленных на повышение доходности депозитов, уже исчерпан, считают в Комитете по монетарной политике Национального банка. Такое мнение было озвучено в ходе дискуссии, основные положения которой приводятся на официальном сайте регулятора.

«Процентные ставки по гривневым депозитам покрывают ожидаемую инфляцию даже на год вперед, а банки успешно привлекают средства вкладчиков на срочные депозиты. Поэтому у банков нет особой мотивации к дальнейшему повышению ставок по гривневым вкладам», — считает один из членов монетарного Комитета НБУ.

Именно поэтому в Комитете считают, что снижение ключевой ставки Нацбанка не чревато потерей привлекательности гривневых депозитов. А их доходность будет в дальнейшем расти не за счет повышения ставок, а благодаря дальнейшему уменьшению уровня инфляции.

Поэтому уже с июля-сентября регулятор может начать снижать свою ставку, которая оставалась неизменной с лета прошлого года.

«Снижение учетной ставки скажется в основном на доходности самых прибыльных трехмесячных депозитов, но они все равно будут обеспечивать достаточную защиту от инфляционного обесценения», — говорится в итогах дискуссии.

Что говорят о будущих ставках небольшие банки

Эксперты Клирингового дома считают, что в ближайшее время ставки на краткосрочные депозиты в национальной валюте продолжат расти. Одна из причин — конкуренция между банками за деньги частных вкладчиков. При этом запас для их повышения есть, считают в банке, поскольку «мы еще будем находиться в периоде действия учетной ставки 25%».

«В дальнейшем при снижении учетной ставки доходность депозитов тоже будет снижаться», — уточняют эксперты Клирингового Дома.

Аналогичного мнения придерживаются и их коллеги из других банков. По словам директора по развитию диджитал-бизнеса Пиреус Банка Михаила Сергиенко, «потенциал увеличения гривневых ставок на трехмесячные и шестимесячные депозиты еще есть, но это точно не будет существенное повышение».

«Если цикл снижения ключевой ставки начнется в 2023 году, то сейчас, вероятно, самые высокие процентные ставки по гривневым депозитам, особенно по тем, где срок размещения превышает шесть месяцев», — добавляет он.

«Укрепление гривни к иностранным валютам в 2023 году, когда доллар за 3 месяца подешевел к гривне почти на 8%, пробудило у украинцев интерес к депозитам в национальной валюте. К тому же именно укрепление совпало с повышением ставок по гривневым депозитам» — говорит Михаил Сергиенко.

Какие депозиты выбирают вкладчики

«В настоящее время особый интерес вызывают депозиты на 3 и 6 месяцев. Доля гривневого портфеля растет по отношению к валютному портфелю. При подорожании доллара к гривне вектор может измениться», — рассказывает Михаил Сергиенко из Пиреус Банка.

В крупных банках примерно такая же картина.

Доля гривневых депозитов в Аккордбанке, по словам главы правления Алексея Руднева, начала активно расти с конца марта. Тогда она составляла 43%, сейчас — 68%. Наиболее популярны среди клиентов банка гривневые вклады на 3−6 мес. Вклады на такие же сроки предпочитают и клиенты Райффайзенбанка, говорит Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка. На такие же популярные сроки указывает и Валентина Розанова, начальник управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка.

В Сенс банке говорят, что часть клиентов также выбирает краткосрочные вклады до 1 месяца и вклад «Швидкий» сроком на 3 дня. «По этому вкладу проценты начисляются за первый и последний день размещения с автоматической пролонгацией, что делает этот вклад максимально приближенным к вкладу „по требованию“, однако с повышенным уровнем доходности 10% годовых», — добавили в пресс-службе банка.

В банках с привлекательными ставками по валютным депозитам клиенты предпочитают размещение своих долларовых и евросбережений. В Креди Агриколь Банке, говорит его директор по маркетингу и продуктам Дмитрий Коваленко, доля гривневых депозитов значительно преобладала в общей структуре срочных вкладов до того, как банк увеличил процентные ставки по срочным валютным вкладам. «Сейчас соотношение несколько изменилось — портфель срочных вкладов в иностранной валюте занимает чуть больше половины общего объема срочных вкладов», — добавляет банкир.

Структура депозитного портфеля в банках не постоянна, — констатируют финансисты. К примеру, сейчас в Приватбанке гривневые депозиты составляют более 65% депозитного портфеля физлиц.

«Конечно, это соотношение не является постоянным. Оно зависит и от денежного курса, и от популярности тех либо других депозитных трендов. К примеру, во второй половине прошлого года была очень популярна тема покупки валюты для размещения на срочные депозиты. За недолгое время клиенты открыли таких депозитов более чем на $400 млн и это повлияло на долю валюты в портфеле.

В этом году обратная тенденция. Гривна немного укрепилась, покупать доллары гражданам стало не очень интересно. Поэтому теперь они забирают валютные вклады. Понятно, что и доля валюты в депозитном портфеле уменьшается", — объясняет член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Большинство опрошенных «Минфином» банкиров признали, что сейчас в структуре депозитных портфелей их финучреждений преобладают именно гривневые вклады.

«Нынешняя доля срочных вкладов, номинированная в иностранной валюте, составляет около 27% от общего объема депозитов банка Кредит Днепр, в том числе почти 30% в сегменте физических лиц. При этом после изменения дизайна монетарной политики НБУ в начале текущего года эта доля постепенно снижается из-за стабильного прироста вкладов в гривне», — говорит Андрей Билоус, финансовый директор банка Кредит Днепр.

По данным Дмитрия Коваля, директора департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ, более 70% депозитного портфеля его банка составляют именно вклады в нацвалюте.

В ОТП точное соотношение не назвали, но, по словам Валентины Розановой, «количество вкладов в гривне значительно превышает количество в иностранной валюте, поскольку ставки по гривневым депозитам намного выше и поэтому такие вклады более привлекательны для клиентов. От колебаний курса пропорция не меняется».

«Сейчас соотношение валютных и гривневых депозитов составляет около 45/55% соответственно. Когда курс колеблется, пропорция может изменяться несущественно. Процент гривневых депозитов всегда выше», — ответили «Минфину» в пресс-центре Сенс Банка.

По данным заместителя председателя правления Коминбанка Бориса Рафаловича, 70% вкладов в Коминбанке — в гривне. 30% клиентов предпочитают валюту иностранную. «Даже в периоды колебания курса изменений в этой пропорции мы не чувствуем», — добавляет он.

Такое поведение вкладчиков вряд ли можно назвать логичным. Ведь относительно недавно украинские держатели гривневых депозитов уже понесли значительные потери: в 2014 году нацвалюта девальвировала на 97,3% (официальный курс), в следующем году — еще на 50,8%.

Сейчас регулятор удерживает фиксированный официальный курс нацвалюты, а наличный (в том числе и благодаря новому дизайну монетарной политики НБУ) укрепился.

«Украина получает больше инвалюты, чем тратит, наращивает свои золотовалютные резервы. Это позволяет держать курс на уровне текущего, до конца боевых действий», — считает директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

В мае золотовалютные резервы НБУ поставили очередной рекорд и выросли до самой высокой отметки с августа 2011 года. Но такую динамику обеспечивает только стабильная финансовая помощь наших партнеров. Наши доноры и дальше обещают финансово поддерживать Украину, но такая зависимость — в любом случае — угроза стабильности гривны, на что сейчас большинство украинских вкладчиков не обращают внимания.

Как банки меняли ставки

Агропросперис банк добавил 3,5 п.п. до доходности гривневых вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 20,25% годовых.

Коминвестбанк повысил на 3,3 п.п. до 16,8% годовых доходность гривневых вкладов на 12 месяцев. Также повышены проценты на годовые вклады в долларе и евро до 2,1% годовых (плюс 1,5 п.п.).

Асвио банк увеличил доходность сразу двух срочных вкладов в гривне: на 3 (плюс 3 п.п. до 19% годовых) и 6 месяцев (плюс 1,5 п.п. до 18,5% годовых).

Банк Клиринговый Дом увеличил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п., до 20% годовых.

Банк инвестиций и сбережений повысил ставки по гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев (+1,25 п.п.) и снизил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев. После этого ставки в гривне по вкладам на 3 месяца составили 18% годовых, на все остальные срочные вклады — 19% годовых.

Полтава-банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов в гривне на 6 месяцев, увеличив ее до 16,5% годовых.

Кристалбанк добавил 0,3 п.п. к доходности бессрочных вкладов и платит по ним теперь 1,5% годовых.

Единственным банком, кто не менял ставки в гривне, но увеличивал доходность вкладов в долларе и евро, стал банк Украинский капитал. В долларе банк прибавил к доходности всех срочных вкладов по 0,25 п.п. и платит теперь по ним 2,5% годовых. Исключение — вклады на 12 месяцев: их доходность увеличилась до 2,75% годовых. В евро банк больше всего прибавил к доходности вкладов на 6 месяцев — плюс 1,25 п.п. (до 1,5% годовых). На 1,05 п.п. увеличились ставки по вкладам на 12 месяцев (до 2% годовых). Ставки вкладов в евро на 9 и 3 месяца выросли на 0,9 п.п. и 0,75 п.п. (до 1,75% и 1% соответственно).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.