За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».
Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки
Эффект от мер НБУ, направленных на повышение доходности депозитов, уже исчерпан, считают в Комитете по монетарной политике Национального банка. Такое мнение было озвучено в ходе дискуссии, основные положения которой приводятся на официальном сайте регулятора.
«Процентные ставки по гривневым депозитам покрывают ожидаемую инфляцию даже на год вперед, а банки успешно привлекают средства вкладчиков на срочные депозиты. Поэтому у банков нет особой мотивации к дальнейшему повышению ставок по гривневым вкладам», — считает один из членов монетарного Комитета НБУ.
Именно поэтому в Комитете считают, что снижение ключевой ставки Нацбанка не чревато потерей привлекательности гривневых депозитов. А их доходность будет в дальнейшем расти не за счет повышения ставок, а благодаря дальнейшему уменьшению уровня инфляции.
Поэтому уже с июля-сентября регулятор может начать снижать свою ставку, которая оставалась неизменной с лета прошлого года.
«Снижение учетной ставки скажется в основном на доходности самых прибыльных трехмесячных депозитов, но они все равно будут обеспечивать достаточную защиту от инфляционного обесценения», — говорится в итогах дискуссии.
Что говорят о будущих ставках небольшие банки
Эксперты Клирингового дома считают, что в ближайшее время ставки на краткосрочные депозиты в национальной валюте продолжат расти. Одна из причин — конкуренция между банками за деньги частных вкладчиков. При этом запас для их повышения есть, считают в банке, поскольку «мы еще будем находиться в периоде действия учетной ставки 25%».
«В дальнейшем при снижении учетной ставки доходность депозитов тоже будет снижаться», — уточняют эксперты Клирингового Дома.
Аналогичного мнения придерживаются и их коллеги из других банков. По словам директора по развитию диджитал-бизнеса Пиреус Банка Михаила Сергиенко, «потенциал увеличения гривневых ставок на трехмесячные и шестимесячные депозиты еще есть, но это точно не будет существенное повышение».
«Если цикл снижения ключевой ставки начнется в 2023 году, то сейчас, вероятно, самые высокие процентные ставки по гривневым депозитам, особенно по тем, где срок размещения превышает шесть месяцев», — добавляет он.
«Укрепление гривни к иностранным валютам в 2023 году, когда доллар за 3 месяца подешевел к гривне почти на 8%, пробудило у украинцев интерес к депозитам в национальной валюте. К тому же именно укрепление совпало с повышением ставок по гривневым депозитам» — говорит Михаил Сергиенко.
Какие депозиты выбирают вкладчики
«В настоящее время особый интерес вызывают депозиты на 3 и 6 месяцев. Доля гривневого портфеля растет по отношению к валютному портфелю. При подорожании доллара к гривне вектор может измениться», — рассказывает Михаил Сергиенко из Пиреус Банка.
В крупных банках примерно такая же картина.
Доля гривневых депозитов в Аккордбанке, по словам главы правления Алексея Руднева, начала активно расти с конца марта. Тогда она составляла 43%, сейчас — 68%. Наиболее популярны среди клиентов банка гривневые вклады на 3−6 мес. Вклады на такие же сроки предпочитают и клиенты Райффайзенбанка, говорит Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка. На такие же популярные сроки указывает и Валентина Розанова, начальник управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка.
В Сенс банке говорят, что часть клиентов также выбирает краткосрочные вклады до 1 месяца и вклад «Швидкий» сроком на 3 дня. «По этому вкладу проценты начисляются за первый и последний день размещения с автоматической пролонгацией, что делает этот вклад максимально приближенным к вкладу „по требованию“, однако с повышенным уровнем доходности 10% годовых», — добавили в пресс-службе банка.
В банках с привлекательными ставками по валютным депозитам клиенты предпочитают размещение своих долларовых и евросбережений. В Креди Агриколь Банке, говорит его директор по маркетингу и продуктам Дмитрий Коваленко, доля гривневых депозитов значительно преобладала в общей структуре срочных вкладов до того, как банк увеличил процентные ставки по срочным валютным вкладам. «Сейчас соотношение несколько изменилось — портфель срочных вкладов в иностранной валюте занимает чуть больше половины общего объема срочных вкладов», — добавляет банкир.
Структура депозитного портфеля в банках не постоянна, — констатируют финансисты. К примеру, сейчас в Приватбанке гривневые депозиты составляют более 65% депозитного портфеля физлиц.
«Конечно, это соотношение не является постоянным. Оно зависит и от денежного курса, и от популярности тех либо других депозитных трендов. К примеру, во второй половине прошлого года была очень популярна тема покупки валюты для размещения на срочные депозиты. За недолгое время клиенты открыли таких депозитов более чем на $400 млн и это повлияло на долю валюты в портфеле.
В этом году обратная тенденция. Гривна немного укрепилась, покупать доллары гражданам стало не очень интересно. Поэтому теперь они забирают валютные вклады. Понятно, что и доля валюты в депозитном портфеле уменьшается", — объясняет член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
Большинство опрошенных «Минфином» банкиров признали, что сейчас в структуре депозитных портфелей их финучреждений преобладают именно гривневые вклады.
«Нынешняя доля срочных вкладов, номинированная в иностранной валюте, составляет около 27% от общего объема депозитов банка Кредит Днепр, в том числе почти 30% в сегменте физических лиц. При этом после изменения дизайна монетарной политики НБУ в начале текущего года эта доля постепенно снижается из-за стабильного прироста вкладов в гривне», — говорит Андрей Билоус, финансовый директор банка Кредит Днепр.
По данным Дмитрия Коваля, директора департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ, более 70% депозитного портфеля его банка составляют именно вклады в нацвалюте.
В ОТП точное соотношение не назвали, но, по словам Валентины Розановой, «количество вкладов в гривне значительно превышает количество в иностранной валюте, поскольку ставки по гривневым депозитам намного выше и поэтому такие вклады более привлекательны для клиентов. От колебаний курса пропорция не меняется».
«Сейчас соотношение валютных и гривневых депозитов составляет около 45/55% соответственно. Когда курс колеблется, пропорция может изменяться несущественно. Процент гривневых депозитов всегда выше», — ответили «Минфину» в пресс-центре Сенс Банка.
По данным заместителя председателя правления Коминбанка Бориса Рафаловича, 70% вкладов в Коминбанке — в гривне. 30% клиентов предпочитают валюту иностранную. «Даже в периоды колебания курса изменений в этой пропорции мы не чувствуем», — добавляет он.
Такое поведение вкладчиков вряд ли можно назвать логичным. Ведь относительно недавно украинские держатели гривневых депозитов уже понесли значительные потери: в 2014 году нацвалюта девальвировала на 97,3% (официальный курс), в следующем году — еще на 50,8%.
Сейчас регулятор удерживает фиксированный официальный курс нацвалюты, а наличный (в том числе и благодаря новому дизайну монетарной политики НБУ) укрепился.
«Украина получает больше инвалюты, чем тратит, наращивает свои золотовалютные резервы. Это позволяет держать курс на уровне текущего, до конца боевых действий», — считает директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.
В мае золотовалютные резервы НБУ поставили очередной рекорд и выросли до самой высокой отметки с августа 2011 года. Но такую динамику обеспечивает только стабильная финансовая помощь наших партнеров. Наши доноры и дальше обещают финансово поддерживать Украину, но такая зависимость — в любом случае — угроза стабильности гривны, на что сейчас большинство украинских вкладчиков не обращают внимания.
Как банки меняли ставки
Агропросперис банк добавил 3,5 п.п. до доходности гривневых вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 20,25% годовых.
Коминвестбанк повысил на 3,3 п.п. до 16,8% годовых доходность гривневых вкладов на 12 месяцев. Также повышены проценты на годовые вклады в долларе и евро до 2,1% годовых (плюс 1,5 п.п.).
Асвио банк увеличил доходность сразу двух срочных вкладов в гривне: на 3 (плюс 3 п.п. до 19% годовых) и 6 месяцев (плюс 1,5 п.п. до 18,5% годовых).
Банк Клиринговый Дом увеличил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п., до 20% годовых.
Банк инвестиций и сбережений повысил ставки по гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев (+1,25 п.п.) и снизил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев. После этого ставки в гривне по вкладам на 3 месяца составили 18% годовых, на все остальные срочные вклады — 19% годовых.
Полтава-банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов в гривне на 6 месяцев, увеличив ее до 16,5% годовых.
Кристалбанк добавил 0,3 п.п. к доходности бессрочных вкладов и платит по ним теперь 1,5% годовых.
Единственным банком, кто не менял ставки в гривне, но увеличивал доходность вкладов в долларе и евро, стал банк Украинский капитал. В долларе банк прибавил к доходности всех срочных вкладов по 0,25 п.п. и платит теперь по ним 2,5% годовых. Исключение — вклады на 12 месяцев: их доходность увеличилась до 2,75% годовых. В евро банк больше всего прибавил к доходности вкладов на 6 месяцев — плюс 1,25 п.п. (до 1,5% годовых). На 1,05 п.п. увеличились ставки по вкладам на 12 месяцев (до 2% годовых). Ставки вкладов в евро на 9 и 3 месяца выросли на 0,9 п.п. и 0,75 п.п. (до 1,75% и 1% соответственно).
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|
Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Укрстройинвестбанк
|20,00%
|-
|-
|-
|20,50%
|-
|18,00%
|-
|4,00%
|-
|19,00%
|1,25%
|19,00%
|1,25%
|19,00%
|1,00%
|18,00%
|2,00%
|-
|-
|Мотор-Банк
|18,50%
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|18,50%
|-
|18,50%
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|0,50%
|-
|Асвио банк*
|18,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|1,50%
|19,00%
|3,00%
|-
|-
|Юнекс банк
|18,00%
|-
|17,50%
|-
|17,75%
|-
|20,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|18,00%
|-
|18,25%
|-
|17,25%
|-
|20,25%
|3,50%
|-
|-
|Глобус*
|18,00%
|-
|21,00%
|-
|17,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|17,15%
|-
|-
|-
|17,05%
|-
|14,60%
|-
|6,00%
|-
|Кристалбанк*
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|1,50%
|0,30%
|Полтава-Банк
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|1,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|Коминвестбанк
|16,80%
|3,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Конкорд*
|16,50%
|-
|-
|-
|18,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Радабанк
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|20,50%
|-
|20,50%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|16,40%
|-
|15,90%
|-
|15,20%
|-
|8,20%
|-
|-
|-
|Пиреус
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|18,00%
|-
|20,00%
|2,00%
|-
|-
|Грант
|13,00%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|
Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Конкорд
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|1,10%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|2,75%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|2,75%
|0,25%
|2,50%
|0,25%
|2,50%
|0,25%
|2,00%
|-
|0,02%
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,10%
|1,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,55%
|-
|0,15%
|-
|Агропросперис
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Кристалбанк*
|1,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,40%
|-
|0,02%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Коминвестбанк
|2,10%
|1,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,55%
|-
|0,15%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|2,00%
|1,05%
|1,75%
|0,90%
|1,50%
|1,25%
|1,00%
|0,75%
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,60%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|0,85%
|-
|-
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,01%
|-
|Конкорд
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.06.2023−26.06.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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