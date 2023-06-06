По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным регулятора, международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Динамика международных резервов
В целом в мае 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов. В частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,32 млрд. Из этой суммы:
- $1,62 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $1,25 млрд — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $1,07 млрд — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $383,1 млн — от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $842,2 млн из которых:
- $742,3 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
- $30,1 млн — долг перед Всемирным банком,
- остальное — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $195,5 млн.
Операции НБУ на валютном рынке Украины
В мае 2023 года Нацбанк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы — $63,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.
Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за «зернового коридора».
«В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины», — говорится в сообщении.
Регулятор также отметил, что в мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 12
Але треба враховувати, що за 2022 зовнішній державний борг виріс всього на $13,4 млрд. Тобто, з ЗВР практично весь додатковий борг ми покриваємо.
А якщо врахувати інфляцію, яка з'їсть частину боргу до того моменту, як його доведеться виплачувати…
Что тебе не факт, если запад остановит кредитование то Украина банкрот, зарплаты чиновникам платить нечем, в таком случае нужно их сократить чтобы страна продолжила существовать дальше.
И не забывай что Украина превратилась сырьевую экомику, поэтому устойчивой быть не может.
«У травні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 962,9 млн дол. США та викупив до резервів — 63,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до 1 899,6 млн дол. США.»
А якщо пошаритись по їх сайту, то можна нарити інфу, що з початку 2023-го чистий продаж перевалює під 10 млрд. За календарний рік в два рази більше.