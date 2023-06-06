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6 июня 2023, 14:01 Читати українською

Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 июня 2023 г.
Фото: pixabay.com

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По данным регулятора, международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Динамика международных резервов

В целом в мае 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов. В частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,32 млрд. Из этой суммы:

  • $1,62 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $1,25 млрд — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $1,07 млрд — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $383,1 млн — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $842,2 млн из которых:

  • $742,3 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
  • $30,1 млн — долг перед Всемирным банком,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $195,5 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В мае 2023 года Нацбанк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы — $63,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.

Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за «зернового коридора».

«В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что в мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+45
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 14:40
#
Рост резервов в военное время означает рост долгов Украины .
+
0
neverice
neverice
6 июня 2023, 14:53
#
ЗВР виросли на $10 млрд — відповідно, ми можемо погасити боргів на $10 млрд одним махом (хоча цього ніхто і не вимагає).
Але треба враховувати, що за 2022 зовнішній державний борг виріс всього на $13,4 млрд. Тобто, з ЗВР практично весь додатковий борг ми покриваємо.
А якщо врахувати інфляцію, яка з'їсть частину боргу до того моменту, як його доведеться виплачувати…
+
0
sacha2222
sacha2222
6 июня 2023, 15:06
#
Не факт
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0
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 15:33
#
Saha2222
Что тебе не факт, если запад остановит кредитование то Украина банкрот, зарплаты чиновникам платить нечем, в таком случае нужно их сократить чтобы страна продолжила существовать дальше.
И не забывай что Украина превратилась сырьевую экомику, поэтому устойчивой быть не может.
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0
sacha2222
sacha2222
6 июня 2023, 16:41
#
Не остановит
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
6 июня 2023, 14:41
#
Никакого секрета тут нет. По факту — набрались долгов, которые будут многие поколения десятки лет отдавать, — вот и «рекордно выросли», если живём не одним днём — надо это понимать и осознавать сколько усилий придётся в будущем сделать, чтобы выбраться с сложившейся финансовой ситуации.
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0
sacha2222
sacha2222
6 июня 2023, 15:06
#
Не факт
+
0
TAN72
TAN72
6 июня 2023, 14:42
#
Отминусуйте от госдолга и посмотрим, на сколько мы выросли🤔
+
+42
Sikoka
Sikoka
6 июня 2023, 15:10
#
Дак это ж долговые деньги, запад страхуется по факту мы банкроты еще и должники
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0
vt313
vt313
6 июня 2023, 15:41
#
Имея такой резерв НБУ выдержит любую атаку на гривну.
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
6 июня 2023, 16:07
#
В першоджерелі ще є такий цікавий абзац.

«У травні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 962,9 млн дол. США та викупив до резервів — 63,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до 1 899,6 млн дол. США.»

А якщо пошаритись по їх сайту, то можна нарити інфу, що з початку 2023-го чистий продаж перевалює під 10 млрд. За календарний рік в два рази більше.
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0
sacha2222
sacha2222
6 июня 2023, 16:43
#
І на що це впливає?
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