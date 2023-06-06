Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По данным регулятора, международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Динамика международных резервов

В целом в мае 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов. В частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,32 млрд. Из этой суммы:

$1,62 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;

$1,25 млрд — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

$1,07 млрд — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$383,1 млн — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $842,2 млн из которых:

$742,3 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

$30,1 млн — долг перед Всемирным банком,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $195,5 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В мае 2023 года Нацбанк (в соответствии с балансовыми данными) продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы — $63,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.

Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за «зернового коридора».

«В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что в мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.