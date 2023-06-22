Результаты первого дня Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Что обещают Украине

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США пообещали $1,3 млрд на восстановление энергосистемы, развитие зеленой энергетики и помощь украинским предприятиям; на модернизацию железнодорожных линий, портов и другой транспортной инфраструктуры; на оцифровку таможенных и других систем для уменьшения коррупции; а также страхование по снижению инвестиционных рисков в Украине. Отдельно США выделят $657 млн в помощь модернизации пунктов пропуска на границах, железнодорожных линий, портов и другой критической инфраструктуры. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о многолетнем пакете финансовой поддержки для Украины, который содержит кредитные гарантии от Всемирного банка на $3 млрд. Средства будут направлены на поддержку жизненно важных государственных услуг, в том числе на работу школ и больниц. Кроме того, Соединенное Королевство выделит 240 млн фунтов стерлингов двусторонней финансовой помощи и расширит британскую программу международных инвестиций, увеличив финансирование до 250 млн. в национальной валюте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что страны ЕС обеспечат 45% потребностей Украины в финансировании до 2027 года. По ее словам, дефицит в налоговой системе Украины к этому времени составит 60 млрд. евро. Кроме того, еще 50 млрд евро потребуется на первоочередные нужды по восстановлению страны. Следовательно, по оценкам Еврокомиссии, общий дефицит составит 110 млрд евро к 2027 году.

Германия предоставит Украине дополнительные 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году — «на все: от генераторов до еды и палаток для недавно потерявших дома», — сказала министр иностранных дел Анналена Бербок. Она добавила, что Германия продолжит помогать Украине с работами по поиску и нейтрализации мин, потому что «не может быть мира в стране, где ребенок, выйдя из дома, рискует подорваться на мине».

Франция дополнительно выделит 40 млн евро, которые будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, оборудование для системы здравоохранения и подготовку энергетической системы к следующей зиме. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она также объявила о создании механизма страхования инвестиций в украинскую экономику через Государственный инвестиционный банк Франции.

Канада объявила о грантах в размере $10 млн в поддержку пострадавших от наводнений после разрушения Каховской ГЭС и $20 млн на долгосрочные проекты, связанные с последствиями климатических изменений, а также направленные на продвижение принципов гендерного равенства в обществе.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что подготовило закон, разрешающий расширить страховое покрытие инвестиций и грузовых перевозок в Украину и из Украины.

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 840 млн евро на восстановление школ и больниц, транспортных сетей, инфраструктуры водоснабжения, а также профинансирует развитие цифровой трансформации и систем кибербезопасности.