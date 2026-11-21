Национальный банк Украины за неделю 16−20 ноября продал на межбанковском валютном рынке $1,46 млрд. Это на $322 млн меньше, чем неделей ранее, однако продажи свыше $1 млрд продолжаются уже 19 недель подряд. С начала года объем валютных интервенций НБУ приблизился к $50 млрд. В то же время, официальные курсы доллара и евро несколько снизились. Сколько валют регулятор продает еженедельно и как меняется ситуация на валютном рынке?

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Сколько валюты продал НБУ за неделю

По данным валютной статистики НБУ, в течение 16−20 ноября регулятор продал на межбанковском рынке $1 млрд. 462,8 млн. Операций по покупке валюты за этот период не проводился.

Неделей ранее, 9−13 ноября, объем продаж составил $1 млрд 784,7 млн. Таким образом, за неделю интервенции сократились примерно на $322 млн.

Несмотря на уменьшение, объемы продаж остаются выше $1 млрд уже 19 недель подряд. Такая тенденция продолжается с середины июля.

В целом с начала 2026 года НБУ продал на межбанковском рынке около $49,3 млрд. В то же время объем покупки валюты за этот период составил всего около $2,77 млн.

Как изменились курсы доллара и евро

Официальный курс гривны по отношению к доллару, который будет действовать с 23 ноября, составляет 44,92 грн за доллар. Для сравнения: с 20 ноября действовал курс 45,05 грн.

Таким образом, официальный курс доллара снизился на 12,39 копейки.

Евро тоже подешевело. Если с 20 ноября официальный курс составил 49,5335 грн., то с 23 ноября НБУ установил его на уровне 49,2763 грн. Разница составляет 25,72 копейки.

В то же время, краткосрочное снижение курсов не меняет общей динамики за год. По графику НБУ, за последние 12 месяцев доллар подорожал примерно с 42 до 45 грн. Курс евро за это время также демонстрировал восходящую динамику.

В октябре продажи валюты НБУ приблизились к $6 млрд

Несмотря на сокращение недельного объема интервенций, в месячном измерении продажи валюты НБУ остаются высокими.

По данным НБУ, в октябре регулятор продал на межбанковском рынке около $6 млрд. Это самый большой месячный показатель на графике за последние 12 месяцев. Для сравнения: в сентябре объем продаж составил около $5,5 млрд.

НБУ выходит на межбанковский рынок с продажей валюты, когда спрос на нее превышает предложение. Подобные интервенции увеличивают объем иностранной валюты на рынке.

Население также активнее покупает валюту

Отдельно статистика НБУ показывает изменение соотношения купли и продажи иностранной валюты физическими лицами.

В октябре население приобрело примерно на $1,3 млрд больше валюты, чем продало. Это заметно больше, чем весной, когда разница между покупкой и продажей была в несколько раз меньше.

Следовательно, в октябре значительный объем покупки валюты наблюдался не только на межбанковском рынке, где проводил НБУ масштабные интервенции, но и среди населения.