До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

Основываясь на анализе макроэкономической ситуации в Украине, валютный прогноз Райффайзен Банк предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

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Прогноз

Обычно его банк придерживается двух прогнозов:

• Стабилизационного — сохранения курсовых значений на текущем уровне.

• Рационального — девальвации гривны для уменьшения дисбалансов во внешней торговле и прочих направлениях.

«В рациональном сценарии обычно речь идет о девальвации курса 14−15% год к году, и мы закладывали где-то 41,6 грн/$. Однако сейчас вероятность стабилизационного сценария выше, больше вероятность сохранения 36,6 грн/$. Украина получает больше инвалюты, чем тратит, наращивает свои золотовалютные резервы. Это дает возможность держать курс на уровне текущего до конца боевых действий», — считает Печерицын.

Он считает, что переход к рациональному курсовому прогнозу произойдет лишь в случае возникновения новых шоков.

«Таких, например, как остановка работы зернового коридора и невозможность экспортировать продукцию другими путями», — уточнил Александр Печерицын.

Также в Райффайзен Банке сообщили о сохранении своего инфляционного прогноза на уровне 13,7%.

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