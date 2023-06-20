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20 июня 2023, 14:26 Читати українською

До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

Основываясь на анализе макроэкономической ситуации в Украине, валютный прогноз Райффайзен Банк предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Основываясь на анализе макроэкономической ситуации в Украине, валютный прогноз Райффайзен Банк предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий.

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Прогноз

Обычно его банк придерживается двух прогнозов:

• Стабилизационного — сохранения курсовых значений на текущем уровне.

• Рационального — девальвации гривны для уменьшения дисбалансов во внешней торговле и прочих направлениях.

«В рациональном сценарии обычно речь идет о девальвации курса 14−15% год к году, и мы закладывали где-то 41,6 грн/$. Однако сейчас вероятность стабилизационного сценария выше, больше вероятность сохранения 36,6 грн/$. Украина получает больше инвалюты, чем тратит, наращивает свои золотовалютные резервы. Это дает возможность держать курс на уровне текущего до конца боевых действий», — считает Печерицын.

Он считает, что переход к рациональному курсовому прогнозу произойдет лишь в случае возникновения новых шоков.

«Таких, например, как остановка работы зернового коридора и невозможность экспортировать продукцию другими путями», — уточнил Александр Печерицын.

Также в Райффайзен Банке сообщили о сохранении своего инфляционного прогноза на уровне 13,7%.

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Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 июня 2023, 14:29
#
А ценники на импортные товары с непонятного бодуна ростут и ростут!
+
0
bonv
bonv
20 июня 2023, 15:19
#
Штучно можна утримувати і довше…
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