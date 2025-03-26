7 крупных банков увеличили депозитные ставки: где можно заработать 17,5% годовых за полгода

Вслед за малыми банками повышать доходность вкладов в нацвалюте начали и крупные. За последние две недели сразу семь финучреждений с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн повысили депозитные ставки для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Крупные банки повышают ставки достаточно осторожно, в диапазоне 0,05 — 1 п.п. Именно такие корректировки после повышения учетной ставки НБУ прогнозировали «Минфину» накануне заседания регулятора опрошенные банкиры.

Средние ставки крупных банков в марте выросли следующим образом: вклады на 3 месяца прибавили 0,2 п.п. м/м, полугодовые — 0,19 п.п., 9-месячные — 0,51 п.п., годовые — 0,11 п.п. Во многом такой рост обеспечили частные украинские банки, государственные финучреждения пока оставляют заработки своих частных клиентов без изменений.

Динамика средних депозитных ставок крупных банков, %, март 2025 г.

Группы банков 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес с государственной долей 9,33 - 11,14 - 11,00 - 11,5 - иностранных банковских групп 10,47 - 11,11 0,04 9,75 - 9,96 0,04 с частным капиталом 14,65 0,27 15,00 0,27 14,50 0,71 14,71 0,12

по сравнению с февралем 2025 года, учтены крупные банки-участники депозитного обзора «Минфина».

Что происходит со ставками в госбанках

«Минфин» уже писал о том, что депозитная политика государственных банков обратила на себя внимание регулятора, который подчеркнул, что ряд банков пользуются по факту монопольным положением, получая крупные поступления от соцвыплат и зарплат из госсектора.

5 государственных банков находятся в первой десятке банков с самыми большими объемами вкладов физлиц (по состоянию на 1.02.25 г., по данным НБУ), три банка входят в группу «иностранных», два — «частные украинские».

Топ-10 банков по объемам вкладов физлиц, млрд грн

Банки 01.02.25 * Приватбанк 517,47 71,7 Ощадбанк 216,53 28,28 Универсал Банк 106,71 24,77 Райффайзен Банк 78,75 11,7 Укрсиббанк 63,22 7,85 ПУМБ 60,46 9,53 Сенс Банк 48,55 0,8 Укрэксимбанк 41,25 2,44 Укргазбанк 35,38 1,73 ОТП Банк 32,3 2,63

*по сравнению с 01.02.24, по данным НБУ

Достаточно низкие ставки в нацвалюте замглавы НБУ Екатерина Рожкова объяснила двумя факторами.

Во-первых, сейчас в системе большие запасы ликвидности, в основном в госбанках. Во-вторых, из-за установленных «военных» ограничений населения и бизнес не тратят эти средства так активно, как раньше.

И, по большому счету, не хотят, ведь потребительские настроения в условиях полномасштабной войны подавлены. Так что вся эта масса гривны «сидит» в банковском секторе. Когда у банка хватает ликвидности, а огромного спроса на кредиты нет, повышение ставки по ресурсам просто приведет к увеличению расходов без других последствий", — сообщила она в интервью «Интерфакс-Украина».

Она также добавила, что из-за инфляционных прогнозов НБУ у банков «возникает дилемма: повышать ли сейчас ставки, понимая, что вскоре их снова можно будет снижать».

По мнению экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, одна из проблем состоит в том, что регулятор несколько лет подряд пытается рыночными методами влиять на банковскую систему, где ключевые игроки являются игроками монополизированного рынка.

«На практике это выглядит так: НБУ повышает учетную ставку — для влияния на инфляцию этого не хватает, дальше они повышают еще больше ставки по депозитным сертификатам НБУ — и этого тоже не хватает. Рынок слабо реагирует на движение учетной ставки, потому что банкам, контролирующим 50−65% рынка, и так понесут депозиты под 9−10−11%, без повышения ставки», — объясняет Виталий Шапран.

При этом, добавляет эксперт, нарушается рекомендация Базельского комитета, которая предусматривает, что все финансовые учреждения с одним акционером должны быть объединены в банковскую или финансовую группу. В Украине эта норма заработала только для частных банков, минуя государственные.

Что будет дальше с доходностью вкладов

В Сенс Банке согласны, что повышение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ и изменение параметров мультипликатора могут создать дополнительный стимул для отдельных банков пересмотреть депозитную политику. В то же время не ожидают резкого роста ставок на рынке, говорит Ирина Стрепетова, руководитель управления депозитных продуктов Сенс Банка.

«Скорее — умеренная корректировка в пределах рыночных трендов. Банки с достаточной ликвидностью могут не спешить с повышением доходности, тогда как активно конкурирующие за ресурс банки могут пересматривать ставки, в частности по краткосрочным вкладам», — говорит она и добавляет, что банк не планирует существенно менять ставки по срочным вкладам, но следит за ситуацией на рынке.

В то же время, на слова регулятора уже отреагировал Приватбанк. С 1 апреля банк планирует увеличить ставки по гривневым депозитам на определенные сроки. Годовые срочные вклады могут вырасти на 3 п.п. — до 13%, вклады на 6 и 9 месяцев — на 1 п.п. — до 10%, 4−5-месячные — до 12% годовых. Доходность трехмесячных вкладов остается без изменений. Сейчас банк платит по ним 2,5% годовых — самую маленькую ставку среди крупных банков.

Это не единственное повышение, которое следует ожидать в апреле: с 4 апреля вырастет ставка по трехмесячным депозитным сертификатам Нацбанка (с 18% до 19% годовых). Кроме того, отмечает Нацбанк, расширятся возможности для банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах, в зависимости от успешности наращивания за последний год портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор увеличиться с 3 до 3,5).

Это может оживить заинтересованность банков в повышении процентов по вкладам.

«После повышения ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 19% и увеличения мультипликатора до 3,5, ожидаем, что и средние ставки на рынке депозитов начнут постепенно расти. Скорее всего, крупнейшие банки отреагируют на умеренное повышение ставок, тогда как меньшие финансовые учреждения могут предложить более агрессивное увеличение доходности для привлечения новых клиентов», — прогнозирует Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

По его словам, Кредобанк планирует пересмотреть ставки на депозиты в нацвалюте на 4−6 месяцев, чтобы предложить клиентам конкурентные условия и в то же время обеспечить стабильность ресурсной базы.

«Отдельные банки уже повысили ставки по депозитам, а после 4 апреля активность других банков в этом направлении может вырасти, и ставки по депозитным вкладам будут постепенно расти. Увеличение мультипликатора по вычислению максимальных лимитов размещения в 3-месячные депозитные сертификаты, по нашим оценкам, позволит дополнительно разместить около 10 млрд грн в данный инструмент», — подсчитал Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка.

Пока Аккордбанк не менял ставки, но проводит анализ рынка.

В Креде Агриколь ожидают, что рынок может отреагировать повышением ставок в среднем на 1%. Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка, предполагает увеличение средних ставок на рынке по депозитам в гривне на 0,5−1 п.п.

Еще до начала апреля, по его словам, банк планирует увеличить ставки по депозитам физлиц в гривне на 0,5 п.п. Но эти изменения будут касаться вкладов от 1 млн грн.

«Дополнительные действия по пересмотру процентных ставок с 4 апреля пока не запланированы. Во второй половине апреля, после очередного заседания монетарного комитета НБУ, будет рассмотрена возможность изменения процентной политики банка», — добавил банкир.

«Если произойдет повышение ставок по 3−12 месячным депозитам у системно важных банков, это, конечно, повлияет на рынок депозитных ставок в стране», — говорит Сергей Кравченко, Product Owner Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ. По его словам, банк предлагает акционные депозиты с повышенными процентами.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев говорит, что масштабного пересмотра уровня депозитных ставок в гривне банк не планирует. В то же время добавляет, что комбанки ускорили процесс пересмотра ставок по гривневым вкладам, поскольку конкуренция за вкладчиков значительная.

«Кроме размера ставок, банки „наперегонки“ пытаются улучшить условия размещения средств дополнительными бонусами, например, стартовый „стимул“ в размере 0,5−1 п.п. к имеющимся ставкам, более лояльные условия, в случае досрочного расторжения соглашения, улучшены условия на вклады с возможностью пополнения или снятия средств», — рассказывает он.

Банкир также обращает внимание на валютные колебания — фактор, который также может влиять на решение украинцев вкладывать средства на депозиты.

«Следует сделать ремарку, что курс доллара снижается ситуативно — на фоне таможенных „баталий“ США. Однако мы не исключаем, что ситуация может меняться достаточно быстро, а колебания в паре доллар/евро могут на время добавить суматохи на валютном рынке. Ситуативное снижение „мирового“ курса доллара на 0,5%, что сказалось на украинском валютном рынке, может стать хорошим поводом для определенной части граждан воспользоваться ситуацией и положить средства на депозит», — считает Дмитрий Замотаев.

Как банки меняли ставки

Альянс Банк увеличил ставки по гривневым депозитам на все сроки: на 0,05 п.п. выросла доходность полугодовых вкладов, на 0,1 п.п. — ставки по вкладам на 3 месяца. Теперь на указанных депозитах здесь можно заработать до 14,2% годовых. 0,35 п.п. банк добавил к ставкам на 9 месяцев. Самую высокую доходность банк предлагает именно по этим срочным вкладам — 15,1% годовых.

Банк также изменил доходность вкладов в долларе США. В частности, по вкладам на 9 месяцев ставка снижена на 0,05 п.п. — до 1,3% годовых. Доходность долларовых вкладов на 3 и 6 месяцев увеличена на 0,1 п.п. — до 0,85% годовых.

Кредобанк добавил 0,5 п.п. к срочным гривневым вкладам на полгода и год. Ставка по полугодовым выросла до 13% годовых, на 12 месяцев — до 12% годовых.

Столько же добавил и банк Пивденный ко вкладам на 3 и 6 месяцев. После изменений банк платит по этим срочным вкладам 14,75% и 15% годовых соответственно.

КоминБанк увеличил доходность всех срочных вкладов на 0,5 п.п., за исключением годовых: эти выросли всего на 0,25 п.п. Но по ним банк предлагает самые высокие проценты — 15,25% годовых. Меньше всего банк платит по коротким вкладам — 14% годовых.

Приблизительно так же менял ставки и Банк Львов. Без изменений остались ставки по годовым вкладам, 0,5 п.п. банк добавил к ставкам вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев, 0,25 п.п. — к ставкам вкладов на 9 месяцев. Самая высокая доходность после изменений у самых коротких депозитов — на 3 месяца. Самая маленькая — у полугодовых (15% годовых).

МТБ Банк увеличил ставки по всем вкладам в нацвалюте на 1 п.п. Больше всего банк сейчас платит по годовым вкладам — 16% годовых. Ставки по вкладам на 9 и 6 месяцев составляют 15,9% и 15,8% годовых соответственно. Меньше всего банк платит по вкладам на 3 месяца (15,5% годовых).

В то же время банк снизил доходность вкладов в евро: ставки по всем срочным вкладам в линейке порезали на 0,1 п.п. Больше всего сейчас банк платит по годовым евровкладам (0,9% годовых), меньше всего предлагает по трехмесячным (0,55% годовых).

Радабанк добавил 0,5 п.п. к ставкам всех гривневых вкладов в линейке. Ставки по полугодовым вкладам увеличились до 17,5% годовых, по вкладам на 3 месяца — до 17% годовых. Доходность депозитов на 9 и 12 месяцев увеличена до 16% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2025−24.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2025−24.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2025−24.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.