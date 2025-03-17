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17 марта 2025, 19:12 Читати українською

НБУ обвиняет банки в искусственном занижении депозитных ставок и принимает меры

Национальный банк Украины (НБУ) выразил обеспокоенность тем, что некоторые украинские банки искусственно занижают процентные ставки по депозитам для населения, игнорируя действия регулятора, направленные на их повышение. Банки пользуются своим монопольным положением на рынке. Об этом сообщает прессслужба НБУ со ссылкой на итоги состоявшегося 5 марта заседания Комитета по монетарной политике.

Национальный банк Украины (НБУ) выразил обеспокоенность тем, что некоторые украинские банки искусственно занижают процентные ставки по депозитам для населения, игнорируя действия регулятора, направленные на их повышение.

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Недостаточное влияние повышения учетной ставки: причины

В ходе заседания было поддержано решение о повышении учетной ставки до 15,5%. Несколько членов КМП отметили, что предварительные повышения учетной ставки не оказали достаточного влияния на уровень депозитных ставок в банках, поэтому необходимы дополнительные меры.

Хотя благодаря действиям НБУ снижение ставок по банковским вкладам прекратилось, их рост сдерживается несколькими факторами:

  • Значителен избыток ликвидности в банковской системе.
  • Высокий уровень неопределенности в экономике.
  • Значительная концентрация рынка: доминирование нескольких крупных банков.

Монопольные преимущества отдельных банков

«Некоторые банки продолжают пользоваться своими неконкурентными преимуществами, связанными с концентрацией избыточной ликвидности, в частности, из-за неравномерного распределения значительных социальных выплат и заработных плат военнослужащих. Эти банки воздерживаются от пересмотра своей процентной политики, игнорируя соответствующие шаги НБУ. Это приводит к крайне медленному повышению уровня депозитов».

Калибровка процентной политики: стимулирование конкуренции за вкладчиков

В этой связи большинство членов КМП высказались за корректировку операционного дизайна процентной политики НБУ. Цель — создать дополнительные стимулы для банков, чтобы они более активно конкурировали за привлечение средств вкладчиков и увеличивали объем срочных гривневых депозитов населения.

Ожидаемые последствия: снижение давления на валютный рынок и инфляцию

«Ожидается, что в результате часть спроса переориентируется на потребление и покупку иностранной валюты на гривневые сбережения. Это будет способствовать снижению давления на валютном рынке, сохранению международных резервов и более устойчивому замедлению инфляции», — отмечает НБУ.

Повышение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам

Напомним, что с 7 марта 2025 г. НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых. Кроме того, с апреля НБУ повысил на 3,5 п.п. ставки по депозитным сертификатам, используемым банками для размещения средств населения в Национальном банке.

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Источник: Минфин
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