FinAwards 2024: тройка лучших депозитов от банков

29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

Лучший депозит

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший депозит ». В этом году за звание соревновалось рекордное количество участников — 34 банка.

Победителем в номинации по голосованию стал АО « КБ «Глобус» и его депозит «Накопительный»:

Срок размещения: 36 мес.

Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений

Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,50%

Капитализация процентов по выбору клиента — да

Возможность пополнения вклада — да.

Вторую строчку занял депозит от monobank (Universal Bank):

Срок размещения: от 3 до 24 мес.

Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений

Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15%

Капитализация процентов по выбору клиента — да

Возможность пополнения вклада — да

Третье место — Агропросперис Банк с депозитом «Капитал». Условия от банка:

Срок размещения: 3/6/9/2/18/24 мес.

Сумма размещения: на 12 мес. — от 5000 грн, макс. сумма без ограничений.

Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,25%

Капитализация процентов по выбору клиента — да

Возможность пополнения вклада — да.

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Партнерами учредителей премии — сайтов «Минфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная ассоциация банков Украины, крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.