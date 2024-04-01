29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.
FinAwards 2024: тройка лучших депозитов от банков
Лучший депозит
- Срок размещения: 36 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,50%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да.
Вторую строчку занял депозит от monobank (Universal Bank):
- Срок размещения: от 3 до 24 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 1000 грн, макс. сумма без ограничений
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да
Третье место — Агропросперис Банк с депозитом «Капитал». Условия от банка:
- Срок размещения: 3/6/9/2/18/24 мес.
- Сумма размещения: на 12 мес. — от 5000 грн, макс. сумма без ограничений.
- Процентная ставка,% годовых: на 12 мес. — 15,25%
- Капитализация процентов по выбору клиента — да
- Возможность пополнения вклада — да.
О FinAwards 2024
FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.
Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Партнерами учредителей премии — сайтов «Минфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная ассоциация банков Украины, крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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