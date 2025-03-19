Каждый третий небольшой банк увеличил депозитные ставки: где платят больше всего

Вклады населения установили новый рекорд: в феврале, по данным Нацбанка, на депозитах домохозяйств насчитывалось 1,23 трлн грн (+1,4% м/м). Несмотря на это, ситуация на депозитном рынке вызывает беспокойство у регулятора. Какие риски видит НБУ, как работает над их снижением и сколько сейчас платят по вкладам частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Около 70% вкладов в банках размещены до востребования. И это — одна из главных проблем, поскольку эти деньги могут быть в любой момент сняты со счетов.

«Поведенческие модели населения во время войны направлены не на поиск процентного заработка на срочных депозитах в банках, а на формирование подушки ликвидности, которую удобно перевозить и носить с собой. А это банковская карта. То есть даже при учетной ставке в 10% и ставке по депозитам на уровне 8% (сейчас 15,5% и 14%), люди все равно держали бы свои деньги на счетах до востребования», — убежден экономист Алексей Кущ.

Впрочем, сейчас ситуация усугубляется тем, что доходность многих депозитов уже не перекрывает инфляцию.

Прогноз НБУ предполагал, что в первом квартале индекс потребительских цен составит 14,6%, во втором квартале уменьшится до 13,6%, и до 12% — в третьем квартале, а в четвертом составит 8,4%.

Чтобы при таких условиях доходность депозита перекрыла инфляцию, ставка по вкладам на 3 месяца до налогообложения должна быть 17,7% годовых (если открыть вклад 18 марта), на полгода — 16,6% годовых, на 9 месяцев — 14,7%, на год — 11,04% годовых.

Такие предложения можно найти в небольших банках. Так, 17,3% годовых по 3-месячным вкладам в гривне можно получить в банке Клиринговый Дом. 16,5% годовых на полгода предлагает банк Украинский капитал. От 15% годовых и выше на 9 месяцев предлагают сразу шесть небольших банков. Самые привлекательные варианты финучреждения предлагают по годовым вкладам.

Кто не повышает ставки

Не спешат повышать ставки отдельные банки с крупными депозитными портфелями. В итоге, например, средняя ставка по 3-месячным гривневым депозитам в феврале выросла всего на 0,1 п.п. — до 13%, несмотря на повышение учетной ставки НБУ в январе на 1% - до 14,5%.

«Ставки по длинным депозитам почти не изменились, ведь банки не видят смысла повышать ставки — деньги все равно приходят, а инфляция временная», — пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Эта ситуация беспокоит НБУ.

«Некоторые банки продолжают пользоваться своими неконкурентными преимуществами, связанными с концентрацией избыточной ликвидности, в частности, из-за неравномерного распределения значительных социальных выплат и заработных плат военнослужащих. Эти банки воздерживаются от пересмотра своей процентной политики, игнорируя ответные шаги НБУ. Это приводит к очень медленному повышению уровня депозитных ставок в среднем по банковской системе», — говорится в сообщении регулятора.

В марте средние ставки на 3 месяца среди всех участников нашего обзора составили 13,1% годовых, полугодовые — 13,64%, по вкладам на 9 месяцев банки в среднем платят 13,59%, а по годовым — 13,52% годовых. В то же время, если посмотреть на доходность по группам, становится понятным недовольство регулятора.

Динамика средних депозитных ставок банков, март 2025 г.

Группы банков 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес с государственной долей 10,05 0,6 11,35 1,99 11,6 2,03 11,79 1,96 иностранных банковских групп 12,28 0,97 12,5 1 12,63 0,96 11,45 0,99 с частным капиталом 13,81 1,15 14,26 0,82 14,07 1,23 14,42 0,66

по сравнению с мартом 2024 года, учтены все участники депозитного обзора «Минфина»

«Минфин» поинтересовался у НБУ, как именно регулятор может повлиять на финучреждения, которые «игнорируют» его шаги по повышению привлекательности депозитов.

«Перечень оснований для применения мер воздействия четко регламентирован законодательством. Реализация банками собственной процентной политики к этим основаниям не относится, ведь она определяется бизнес-моделями банков, а не директивно НБУ.

В то же время НБУ может стимулировать трансмиссию в депозитные ставки банков рыночными инструментами. Собственно, с этой целью с 4 апреля заработают изменения в операционном дизайне процентной политики", — ответили нам в Нацбанке.

Как небольшие банки меняли ставки

Обычно банки пользуются маркетинговыми инструментами, чтобы предложить повышенные проценты клиентам, например, акционные предложения для разных групп клиентов. Впрочем, предложений, вроде «экстренных» вкладов, когда клиент вкладывается на долгий срок, но может однократно снять со вклада 20−30% средств без штрафных санкций или потери по процентам, на рынке нет. Так же банки не предлагают и так называемые индексированные депозиты, вместо вкладов под фиксированные ставки, или комбинированные вклады, предусматривающие частичную индексацию.

«Для того чтобы предлагать индексные инструменты, банки должны иметь соответствующие индексные инструменты по инвестированию/кредитованию, чего в банковской системе Украины нет. Поэтому, банки не предлагают такие депозиты. Учетная ставка НБУ пересматривается и устанавливается, в зависимости от инфляции. Поэтому, пересматривая учетную ставку, НБУ фактически позволяет банкам пересмотреть свои депозитные ставки также», — объясняют ограниченность предложений на рынке представители Пиреус Банка.

Малые банки уже приступили к повышению. В этот раз таких среди участников депозитного обзора было 5. Повышения будут продолжаться и дальше, считают в Пиреус Банке. «Ожидаем, что значительная часть банков пересмотрят свои ставки и предложат точечные повышения», — сообщили нам в финучреждении.

Украинский капитал повысил ставки по гривневым вкладам на 3 и 9 месяцев на 1,5 п.п. — до 16,5% и 16,75% годовых соответственно. Доходность полугодовых депозитов выросла на 1,3 п.п. — до 16,5%, годовых — на 1,25 п.п. — до 17% годовых.

Бизбанк увеличил ставки по всем срочным вкладам в гривне, больше всего выросли ставки на 3-месячные вклады (на 0,75 п.п.). Ставки по полугодовым и годовым выросли на 0,55 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Доходность по вкладам почти сравнялась: банк больше всего платит по годовым вкладам (15,5% годовых), меньше всего — по трехмесячным (15,3% годовых).

Банк Асвио повысил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,9 п.п. — до 16,5% годовых. 0,5 п.п. банк прибавил к доходности полугодовых вкладов (до 16,25% годовых). Меньше всего сейчас платят по годовым депозитам (15,75% годовых), ставка по которым повышена на 0,25 п.п.

Поликомбанк увеличил ставку гривневых вкладов на 9 и 12 месяцев на 0,9 п.п., на полугодовые — на 0,7 п.п. Самые высокие ставки по вкладам в нацвалюте банк предлагает на годовые депозиты (15,25% годовых), самые маленькие — на 3 месяца (7,15% годовых).

Выросла в Поликомбанке и доходность вкладов в долларе и евро. В обеих валютах банк увеличил ставки по вкладам на все сроки, кроме трехмесячных. К доходности вкладов в СКВ на 6 и 9 месяцев банк прибавил 0,5 п.п., доходность годовых выросла на 0,3 п.п. Впрочем, доходность по самым длинным срочным вкладам несколько больше: 1,8% годовых, против 1,5% годовых на полгода.

Банк Клиринговый Дом добавил 1 п.п. к ставкам трехмесячных вкладов в гривне (до 17,3% годовых), и 0,5 п.п. к ставкам полугодовых депозитов (до 15,65% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.03.2025−17.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.03.2025−17.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.03.2025−17.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.