Приватбанк повышает доходность депозитов: какие ставки и условия

Приватбанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков. Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

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Повышение депозитных ставок

С 1 апреля 2025 года банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов — новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.

Условия депозитов:

на срок от 10 до 12 месяцев ставка составляет 13% годовых;

от 6 до 9 месяцев — 10% годовых, а на краткосрочные вклады (4−5 месяцев) ставка составляет 12% годовых.

Наиболее выгодные условия банк предлагает военнослужащим, получающим через Приватбанк целевые выплаты от государства — для них установлена ставка 14% годовых на вклад «Слава Героям».