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24 марта 2025, 12:47 Читати українською

Приватбанк повышает доходность депозитов: какие ставки и условия

Приватбанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков. Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Приватбанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков.

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Повышение депозитных ставок

С 1 апреля 2025 года банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов — новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.

Условия депозитов:

  • на срок от 10 до 12 месяцев ставка составляет 13% годовых;

  • от 6 до 9 месяцев — 10% годовых, а на краткосрочные вклады (4−5 месяцев) ставка составляет 12% годовых.

Наиболее выгодные условия банк предлагает военнослужащим, получающим через Приватбанк целевые выплаты от государства — для них установлена ставка 14% годовых на вклад «Слава Героям».

Оформи депозит с повышенным доходом

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+86
Я_ __
Я_ __
24 марта 2025, 13:39
#
Https://minfin.com.ua/ua/2025/03/11/146876390/

«У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі.»

А приматбанк пропонує «чарівні»

«на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;»

я нагадую, що 13,4% це «офіційна» інфляція, котру нам малює нбу, щоб не треба було індексувати нормально пенсії, прожитковий мінімум, мінімальну заробітню плату і соціальні виплати, а потім ще від приматівського 13% депозиту віднімайте 23% і буде вам потужний «прибуток» :)

це при тому що реальна інфляція по найскромнішим оцінкам 20+%))
+
+15
Srg Falcon
Srg Falcon
24 марта 2025, 15:02
#
Это с такими процентами депозиты. У них это не основное, на обороте соц денег чувствуют они себя прекрасно.
+
+12
NN NN
NN NN
24 марта 2025, 15:46
#
Потужно
+
0
Mindent
Mindent
24 марта 2025, 17:21
#
Не очень то им депозиты нужны…
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