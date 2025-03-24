Приватбанк повышает доходность депозитов, чтобы обеспечить надежную защиту гривневых сбережений украинцев и сделать их более привлекательными для вкладчиков. Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
Приватбанк повышает доходность депозитов: какие ставки и условия
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Повышение депозитных ставок
С 1 апреля 2025 года банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов — новые депозитные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.
Условия депозитов:
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на срок от 10 до 12 месяцев ставка составляет 13% годовых;
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от 6 до 9 месяцев — 10% годовых, а на краткосрочные вклады (4−5 месяцев) ставка составляет 12% годовых.
Наиболее выгодные условия банк предлагает военнослужащим, получающим через Приватбанк целевые выплаты от государства — для них установлена ставка 14% годовых на вклад «Слава Героям».
Оформи депозит с повышенным доходом
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Комментарии - 4
«У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі.»
А приматбанк пропонує «чарівні»
«на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;»
я нагадую, що 13,4% це «офіційна» інфляція, котру нам малює нбу, щоб не треба було індексувати нормально пенсії, прожитковий мінімум, мінімальну заробітню плату і соціальні виплати, а потім ще від приматівського 13% депозиту віднімайте 23% і буде вам потужний «прибуток» :)
це при тому що реальна інфляція по найскромнішим оцінкам 20+%))