Крупные банки начали резать доходность валютных депозитов

Крупные банки продолжают увеличивать доходность депозитных вкладов в нацвалюте. За последние две недели ставки повысили шесть финучреждений — в диапазоне от 0,1 п.п. до 1,25 п.п. Какие условия размещения сейчас предлагают частным вкладчикам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Доходность гривневых вкладов растет уже месяц. Толчком для пересмотра депозитных предложений банками стало решение НБУ о повышении ключевой ставки, которое регулятор принял в марте. Но после этого регулятор решил взять паузу: несмотря на ускорение инфляции, по результатам апрельского заседания, Нацбанк оставил без изменений учетную ставку и доходность своих инструментов.

У такой позиции есть свое обоснование: во второй половине года прогнозируется замедление инфляции. К тому же закручивание монетарных гаек не дало ожидаемого эффекта. По замыслу регулятора, повышение ключевой ставки должно было бы способствовать активному росту доходности депозитов, что, в свою очередь, из-за увеличения привлекательности вкладов позволяло связать гривневую массу на депозитах и таким образом притормозить инфляцию.

Однако, по подсчетам Александра Паращия, руководителя аналитического департамента Concorde Capital, за последние пять месяцев ставки по депозитным сертификатам выросли на 2,5−3,5 п.п. При этом ставки по срочным депозитам населения выросли лишь ориентировочно на 0,4 п.п. (а учитывая новые налоги, даже снизились).

Это объясняет, почему население стало забирать деньги из банков. По оперативным данным НБУ, в марте физлица забрали из банков в общей сложности 3,69 млрд грн. Причем произошел этот отток за счет вкладов в нацвалюте — минус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). В то же время на вклады в СКВ физлица в марте принесли 5,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,3% м/м).

Почему не растут ставки

«Главная причина достаточно банальная: если банк повышает ставку только номинально, или же вообще оставляет все, как есть, то он не делает ставку на привлечение средств населения», — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

«Высокая ликвидность банковской системы — основной фактор слабой трансмиссии монетарных решений НБУ», — дополняет коллегу Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка.

Не менее важную роль, считает Ярина Василенко, руководитель управления пассивных операций департамента розничных клиентов Кредобанка, играет отсутствие устойчивого спроса на кредитование. «Именно это существенно ограничивает необходимость дополнительного привлечения ресурсов», — добавляет она.

«Кредитная активность остается сдержанной. Банковский сектор демонстрирует избыточную ликвидность, что связано с исчерпывающими лимитами инвестирования в ценные бумаги. В таких условиях привлекать дополнительные депозиты, которые будут сопровождаться расходами, нецелесообразно», — поддерживает такой взгляд начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления бизнеса Правекс Банка Олег Заяц.

Стоимость привлечения средств — не последнее в вопросе депозитных ставок. Отдельные банки из-за этого делают ставку на средства юридических лиц или на существенно более дешевые средства на текущих/карточных счетах физических лиц, говорит Дмитрий Замотаев.

«Во II квартале стоимость обязательств вырастет. Почти все банки ожидают повышения стоимости депозитов как корпораций, так и домохозяйств», — сообщил НБУ в свежем «Опросе о банковском фондировании».

Желание банков ограничить увеличение своих процентных расходов, по словам Руслана Левчина, является дополнительным фактором вялого роста ставок. «В том числе при миграции остатков средств клиентов с условно бесплатных текущих счетов лояльных вкладчиков на срочные депозиты с высокой процентной ставкой», — уточняет он.

Банки формируют свои процентные ставки, учитывая стоимость риска и операционные расходы, напоминает Ярина Василенко. А это значит, что для крупных банков депозитная овчина может не настолько стоить выделки.

«После последнего повышения ставки и мультипликатора, крупные банки не повысили депозитные ставки до уровня ставок их меньших коллег. Причина может быть сугубо экономической: ожидаемый прирост и последующее 3,5-кратное размещение в трехмесячные сертификаты под 19% не превысят дополнительных процентных расходов на весь имеющийся портфель депозитов физических лиц», — объясняет логику банкиров Сергей Гнездилов, начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка.

Причины нежелания банков повышать депозитные ставки обобщил для «Минфина» Игорь Якобчук, директор департамента казначейства Пиреус Банка:

достаточно низкие (в отношении депозитных ставок) процентные ставки по кредитам и необходимость сохранения банками процентной маржи;

ограничена возможность размещения депозитов физлиц в депозитные сертификаты НБУ сроком 3 месяца (которые предоставляют возможность размещения банками средств под повышенную ставку). Банки должны иметь возможность постоянно и достаточно агрессивно наращивать портфель депозитов физлиц (что не всегда возможно), чтобы иметь достаточный лимит для размещения депозитов физлиц в депозитные сертификаты НБУ сроком 3 месяца;

ожидание постепенного снижения инфляции и, соответственно, снижения учетной ставки во второй половине 2025 года, что, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по депозитным сертификатам НБУ и процентной марже банков.

Будут ли увеличивать ставки по вкладам до востребования

«Должна измениться парадигма регулирования операций банков, чтобы они могли предложить населению больше продуктов до востребования. Среди населения страны, которая участвует в войне, есть спрос на эти продукты. С их помощью можно привлекать больше средств на депозиты, и не только государственных банков», — размышляет Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ.

Ставки крупных банков-участников депозитного обзора сейчас варьируются от 0,01% до 6% годовых. Такие проценты не защитят от инфляции, но частично компенсируют обесценивание вложений и сохранят быстрый доступ к деньгам.

Некоторые банки пытаются следовать за такими специфическими настроениями клиентов, что показательно для военного времени. По словам финансового директора Агропросперис Банка Александра Штефана, банк предлагает клиентам карту, которая объединяет преимущества полного доступа к средствам с ежедневным начислением процентов на остаток — от 5% до 8% годовых, в зависимости от суммы.

Однако в основном банкиры не очень настроены на развитие именно бессрочных вкладов. Некоторые реагируют на такие мысли нейтрально, некоторые — более решительно.

«Фокус на вкладах до востребования неправильный, это же потенциальная угроза ликвидности, больших ставок по таким средствам никто не платит», — говорит Сергей Гнездилов из Радабанка.

«В соответствии с регулятивными условиями, текущие счета имеют более высокие нормы резервирования. Кроме того, остатки на текущих счетах не участвуют в расчете лимита по депсертификатам на 3 месяца. В таких обстоятельствах, банкам очень трудно предлагать лучшие условия по этому продукту», — объясняет Руслан Левчин из Укрсиббанка.

Начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова добавляет, что текущая структура остатков на счетах действительно свидетельствует о высокой доле средств до востребования. В то же время, уверена она, интерес к срочным инструментам сохраняется, поэтому банк работает над продуктами, объединяющими гибкость и доходность.

«Банки могут предложить клиентам не только ставку, но и качественный сервис, прозрачные условия, быстрое оформление через мобильное приложение. Важно также, чтобы у клиента был доступ к комплексному обслуживанию — выгодные тарифы по счетам, удобная сеть отделений и банкоматов, доступные программы кредитования, лояльность в ежедневном банкинге и партнерские предложения, усиливающие общую ценность сотрудничества с банком. Все это формирует доверие и лояльность, которые часто не менее важны, чем процентная ставка», — считает Ирина Стрепетова.

Ярина Василенко считает, что и по срочным депозитам банкам есть куда расти. «Банки могут предложить клиентам более гибкие депозитные продукты — с возможностью частичного снятия средств, автопролонгацией, пополнением счета, бонусами за онлайн-размещение, а также с программами лояльности для постоянных вкладчиков», — добавляет она.

Олег Заяц анонсирует, что Правэкс Банк готовит «особое» депозитное предложение на долгий срок с ежемесячной капитализацией в гривне и валюте. «Это будет действительно уникальный продукт, который будет отличаться на рынке» — обещает он.

Как банки меняли ставки

За последние две недели 6 крупных банков увеличили доходность вкладов в нацвалюте, ставки в СКВ уменьшили 4 финучреждения.

МТБ Банк добавил 1 п.п. ко всем ставкам гривневых депозитов, кроме годовых (+0,75 п.п.). Больше всего после изменений банк платит по 9-месячным вкладам — 16,9% годовых, меньше всего — по самым коротким (16,5% годовых).

Идея Банк увеличил все ставки по депозитам в гривне на 0,5 п.п. Самая большая доходность сейчас здесь по годовым вкладам (16,5% годовых), по полугодовым банк платит меньше всего — 16% годовых.

Абанк на 0,55 п.п. увеличил ставки по вкладам в нацвалюте на полгода и год (до 16,3% и 16,4% годовых соответственно). На 0,6 п.п. банк увеличил доходность 3-месячных вкладов, ставка по которым остается самой низкой в линейке срочных гривневых вкладов банка (15,6% годовых).

Таскомбанк оставил без изменений ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев, но прибавил по 1 п.п. к доходности вкладов на 9 и 12 месяцев. По ним банк предлагает самые высокие проценты: 15,75% и 16% соответственно.

Альянс Банк добавил по 0,1 п.п. к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев, и отнял 0,05 п.п. от ставки по вкладам на 9 месяцев. Эти корректировки не повлияли на общую картину: банк предлагает самую высокую доходность по вкладам на 9 месяцев (15,05% годовых), самую маленькую — на 3 и 6 месяцев (по 14,3% годовых).

Банк также снизил на 0,1 п.п. ставки на депозиты в долларе на 3 и 6 месяцев, при этом доходность долларовых вкладов на 9 месяцев выросла на 0,15 п.п.

Самое большое повышение в нацвалюте в этот раз провел Ощадбанк. Банк прибавил 1,25 п.п. к доходности вкладов на год. Теперь ставки на год и полгода сравнялись и составляют 13% годовых.

Банк Пивденный снизил доходность вкладов в долларе. На 0,05 п.п. «похудели» вклады на 3 месяца, на 0,35 п.п. — полугодовые. Ставки после этих изменений почти сравнялись: по самым коротким банкам платит 1,45% годовых, по полугодовым — 1,4% годовых.

На столько же банк снизил и ставки в евро. Доходность вкладов на 3 месяца после изменений снизилась до 0,25% годовых, на полгода — до 0,5% годовых.

Радабанк снизил ставку на 0,25 п.п. по полугодовым вкладам в долларе. После этого доходность полугодовых вкладов сравнялась с доходностью вкладов на 3 месяца — 2,25% годовых. На более длинные сроки банк предлагает доходность 2,5% годовых.

По такому же принципу банк снизил и ставки в евро. На 0,2 п.п. уменьшилась доходность вкладов на 3 месяца, на 0,25 п.п. — полугодовых вкладов. В то же время ставка по полугодовым вкладам остается самой высокой в линейке — 1,5% годовых.

monobank скорректировал доходность полугодовых вкладов в евро. Банк снизил ставку на 0,1 п.п. — до 1% годовых. Остальные ставки — остались без изменений.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.04.2025−22.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.04.2025−22.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.04.2025−22.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.