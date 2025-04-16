Небольшие банки вслед за коллегами большего калибра переключаются на более длинные вклады. В апреле участники обзора с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн больше платили по вкладам на полгода (14,43% годовых) и на 9 месяцев (14,56% годовых). Самые низкие ставки приходятся на самые длинные и самые короткие вклады.
Гривневые депозиты перетекают в валютные: сколько сейчас зарабатывают на вкладах в малых банках
Средняя ставка небольших банков по 3-месячным вкладам в нацвалюте в апреле составила 13,95% годовых, на 1 год — 14,35% годовых.
По сравнению с январем, доходность депозитов для населения выросла, но незначительно. Тогда средние ставки малых банков-участников депозитного обзора Минфина на 3 месяца составили 13,2% годовых, на полгода — 13,59%, на 9 месяцев — 13,95%, в год — 13,9% годовых. То есть доходность самых коротких вкладов выросла на 0,75 п.п., полугодовых — на 0,84 п.п., депозиты на 9 месяцев подорожали на 0,61 п.п., а годовые — на 0,45 п.п.
Несмотря на рост доходности депозитов, нынешний уровень заработков на них не перекрывает текущий уровень инфляции, которая в марте в годовом исчислении составила 14,6%. Чтобы перекрыть сейчас этот рост цен и заработать, например, на полугодовом вкладе в 10 тыс. грн (учитывая налоги), банки должны предлагать ставку в 18,96% годовых. Но таких предложений на рынке нет.
Что происходит со ставками
По оперативным данным НБУ, в марте ставки по новым депозитам в гривне для физлиц сократились на 0,08 п.п. — до 10,47% годовых, а по новым депозитам для бизнеса выросли на 0,29 п.п. — до 9,4% годовых.
На вклады в банках бизнес и население в целом принесли 23,28 млрд грн. Но если вклады бизнеса, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличились на 32,6 млрд грн (+2,2%), то депозиты населения сократились на 0,3%: физлица в марте забрали из банков в целом 3,69 млрд грн.
Причем произошел этот отток за счет вкладов в нацвалюте — минус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). В то же время на вклады в СКВ физлица в марте принесли 5,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,3% м/м).
Это, на фоне ускорения инфляции и низких ставок по гривневым депозитам, свидетельствует о том, что украинцы «сохраняют девальвационные ожидания и готовы релоцироваться на валютные депозиты, игнорируя низкие валютные ставки», считает финансовый эксперт Андрей Шевчишин.
Часть забранных из депозитов средств пошла на покупку ОВГЗ, часть — на покрытие текущих расходов, которые значительно выросли из-за ускорения инфляции.
«Что дальше:
- Банки не будут повышать ставки по депозитам, потому что нет смысла. Структурно население из-за риска быстрого изменения ситуации выбирает депозиты до востребования (фактически расчетный счет).
- Продолжится переток в ОВГЗ, поскольку это более выгодно. Тем более, что к процессу популяризации облигаций подключились банки.
- Продолжится ли отток из гривневых депозитов? Вероятно, да, поскольку расходы населения растут, а у банков очень высокий уровень ликвидности, чтобы не «париться» на этот счет", — считает эксперт.
Как банки меняли ставки
За последние две недели 4 банка увеличили доходность вкладов в нацвалюте. Традиционно, депозитные предложения небольших банков более щедрые, чем у крупных, а повышение депозитных ставок — более существенные.
МИБ повысил ставки вкладов в гривне на полгода сразу на 4 п.п. — до 15,5%, на 3 месяца — на 3 п.п. — до 14% годовых.
Полтава-Банк увеличил ставки по полугодовым вкладам в гривне на 3 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых.
Юнекс Банк добавил 1,25 п.п. к ставкам гривневых вкладов на 3 месяца и 0,75 п.п. — ко вкладам в год. После изменений ставки по вкладам на эти сроки сравнялись и составляют 16,25% годовых.
Пиреус банк добавил 1 п.п. к ставке вкладов в гривне на 3 месяца и сейчас платит по ним больше всего в своей линейке депозитов в нацвалюте — 15% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Украинский капитал*
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|0,75%
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|1,25%
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Асвио банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|6,00%
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,50%
|-
|16,00%
|3,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|4,00%
|14,00%
|3,00%
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|1,00%
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|0,60%
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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