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16 апреля 2025, 14:30 Читати українською

Гривневые депозиты перетекают в валютные: сколько сейчас зарабатывают на вкладах в малых банках

Небольшие банки вслед за коллегами большего калибра переключаются на более длинные вклады. В апреле участники обзора с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн больше платили по вкладам на полгода (14,43% годовых) и на 9 месяцев (14,56% годовых). Самые низкие ставки приходятся на самые длинные и самые короткие вклады.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Юнекс банк 16,25% 0,75% 15,25% - 15,25% - 16,25% 1,25% - - Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% - Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - - Кристалбанк* 15,50% - 15,50% - 16,00% - 15,90% - 6,00% - Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 16,00% 3,00% - - 0,01% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 15,50% 4,00% 14,00% 3,00% 0,25% - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% 1,00% 3,00% - Грант 11,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Средняя ставка небольших банков по 3-месячным вкладам в нацвалюте в апреле составила 13,95% годовых, на 1 год — 14,35% годовых.

По сравнению с январем, доходность депозитов для населения выросла, но незначительно. Тогда средние ставки малых банков-участников депозитного обзора Минфина на 3 месяца составили 13,2% годовых, на полгода — 13,59%, на 9 месяцев — 13,95%, в год — 13,9% годовых. То есть доходность самых коротких вкладов выросла на 0,75 п.п., полугодовых — на 0,84 п.п., депозиты на 9 месяцев подорожали на 0,61 п.п., а годовые — на 0,45 п.п.

Несмотря на рост доходности депозитов, нынешний уровень заработков на них не перекрывает текущий уровень инфляции, которая в марте в годовом исчислении составила 14,6%. Чтобы перекрыть сейчас этот рост цен и заработать, например, на полугодовом вкладе в 10 тыс. грн (учитывая налоги), банки должны предлагать ставку в 18,96% годовых. Но таких предложений на рынке нет.

Что происходит со ставками

По оперативным данным НБУ, в марте ставки по новым депозитам в гривне для физлиц сократились на 0,08 п.п. — до 10,47% годовых, а по новым депозитам для бизнеса выросли на 0,29 п.п. — до 9,4% годовых.

На вклады в банках бизнес и население в целом принесли 23,28 млрд грн. Но если вклады бизнеса, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличились на 32,6 млрд грн (+2,2%), то депозиты населения сократились на 0,3%: физлица в марте забрали из банков в целом 3,69 млрд грн.

Причем произошел этот отток за счет вкладов в нацвалюте — минус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). В то же время на вклады в СКВ физлица в марте принесли 5,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,3% м/м).

Это, на фоне ускорения инфляции и низких ставок по гривневым депозитам, свидетельствует о том, что украинцы «сохраняют девальвационные ожидания и готовы релоцироваться на валютные депозиты, игнорируя низкие валютные ставки», считает финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Часть забранных из депозитов средств пошла на покупку ОВГЗ, часть — на покрытие текущих расходов, которые значительно выросли из-за ускорения инфляции.

«Что дальше:

  • Банки не будут повышать ставки по депозитам, потому что нет смысла. Структурно население из-за риска быстрого изменения ситуации выбирает депозиты до востребования (фактически расчетный счет).
  • Продолжится переток в ОВГЗ, поскольку это более выгодно. Тем более, что к процессу популяризации облигаций подключились банки.
  • Продолжится ли отток из гривневых депозитов? Вероятно, да, поскольку расходы населения растут, а у банков очень высокий уровень ликвидности, чтобы не «париться» на этот счет", — считает эксперт.

Как банки меняли ставки

За последние две недели 4 банка увеличили доходность вкладов в нацвалюте. Традиционно, депозитные предложения небольших банков более щедрые, чем у крупных, а повышение депозитных ставок — более существенные.

МИБ повысил ставки вкладов в гривне на полгода сразу на 4 п.п. — до 15,5%, на 3 месяца — на 3 п.п. — до 14% годовых.

Полтава-Банк увеличил ставки по полугодовым вкладам в гривне на 3 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых.

Юнекс Банк добавил 1,25 п.п. к ставкам гривневых вкладов на 3 месяца и 0,75 п.п. — ко вкладам в год. После изменений ставки по вкладам на эти сроки сравнялись и составляют 16,25% годовых.

Пиреус банк добавил 1 п.п. к ставке вкладов в гривне на 3 месяца и сейчас платит по ним больше всего в своей линейке депозитов в нацвалюте — 15% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% 0,75% 15,25% - 15,25% - 16,25% 1,25% - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кристалбанк* 15,50% - 15,50% - 16,00% - 15,90% - 6,00% -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 16,00% 3,00% - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% 4,00% 14,00% 3,00% 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% 1,00% 3,00% -
Грант 11,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,75% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бизбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% 0,60% - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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