Гривневые депозиты перетекают в валютные: сколько сейчас зарабатывают на вкладах в малых банках

Небольшие банки вслед за коллегами большего калибра переключаются на более длинные вклады. В апреле участники обзора с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн больше платили по вкладам на полгода (14,43% годовых) и на 9 месяцев (14,56% годовых). Самые низкие ставки приходятся на самые длинные и самые короткие вклады.

Средняя ставка небольших банков по 3-месячным вкладам в нацвалюте в апреле составила 13,95% годовых, на 1 год — 14,35% годовых.

По сравнению с январем, доходность депозитов для населения выросла, но незначительно. Тогда средние ставки малых банков-участников депозитного обзора Минфина на 3 месяца составили 13,2% годовых, на полгода — 13,59%, на 9 месяцев — 13,95%, в год — 13,9% годовых. То есть доходность самых коротких вкладов выросла на 0,75 п.п., полугодовых — на 0,84 п.п., депозиты на 9 месяцев подорожали на 0,61 п.п., а годовые — на 0,45 п.п.

Несмотря на рост доходности депозитов, нынешний уровень заработков на них не перекрывает текущий уровень инфляции, которая в марте в годовом исчислении составила 14,6%. Чтобы перекрыть сейчас этот рост цен и заработать, например, на полугодовом вкладе в 10 тыс. грн (учитывая налоги), банки должны предлагать ставку в 18,96% годовых. Но таких предложений на рынке нет.

Что происходит со ставками

По оперативным данным НБУ, в марте ставки по новым депозитам в гривне для физлиц сократились на 0,08 п.п. — до 10,47% годовых, а по новым депозитам для бизнеса выросли на 0,29 п.п. — до 9,4% годовых.

На вклады в банках бизнес и население в целом принесли 23,28 млрд грн. Но если вклады бизнеса, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличились на 32,6 млрд грн (+2,2%), то депозиты населения сократились на 0,3%: физлица в марте забрали из банков в целом 3,69 млрд грн.

Причем произошел этот отток за счет вкладов в нацвалюте — минус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). В то же время на вклады в СКВ физлица в марте принесли 5,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,3% м/м).

Это, на фоне ускорения инфляции и низких ставок по гривневым депозитам, свидетельствует о том, что украинцы «сохраняют девальвационные ожидания и готовы релоцироваться на валютные депозиты, игнорируя низкие валютные ставки», считает финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Часть забранных из депозитов средств пошла на покупку ОВГЗ, часть — на покрытие текущих расходов, которые значительно выросли из-за ускорения инфляции.

«Что дальше:

Банки не будут повышать ставки по депозитам, потому что нет смысла. Структурно население из-за риска быстрого изменения ситуации выбирает депозиты до востребования (фактически расчетный счет).

Продолжится переток в ОВГЗ, поскольку это более выгодно. Тем более, что к процессу популяризации облигаций подключились банки.

Продолжится ли отток из гривневых депозитов? Вероятно, да, поскольку расходы населения растут, а у банков очень высокий уровень ликвидности, чтобы не «париться» на этот счет", — считает эксперт.

Как банки меняли ставки

За последние две недели 4 банка увеличили доходность вкладов в нацвалюте. Традиционно, депозитные предложения небольших банков более щедрые, чем у крупных, а повышение депозитных ставок — более существенные.

МИБ повысил ставки вкладов в гривне на полгода сразу на 4 п.п. — до 15,5%, на 3 месяца — на 3 п.п. — до 14% годовых.

Полтава-Банк увеличил ставки по полугодовым вкладам в гривне на 3 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых.

Юнекс Банк добавил 1,25 п.п. к ставкам гривневых вкладов на 3 месяца и 0,75 п.п. — ко вкладам в год. После изменений ставки по вкладам на эти сроки сравнялись и составляют 16,25% годовых.

Пиреус банк добавил 1 п.п. к ставке вкладов в гривне на 3 месяца и сейчас платит по ним больше всего в своей линейке депозитов в нацвалюте — 15% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.04.2025−14.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.