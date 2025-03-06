Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 15,5%
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Решение правления
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий. монетарных мер при дальнейшем усилении рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий», — прокомментировал решение Пышный.
Напомним
23 января 2025 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.
12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Комментарии - 4
«Вірю в 12% інфляцію від Державної служби статистики України»
І це ще при тому, що нбу сьогодні підвищив облікову до 15,5%))0))) і в банках депозити 15−16%, ну значить однозначно «віримо» в інфляцію в 12%)))