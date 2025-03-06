НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 15,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий. монетарных мер при дальнейшем усилении рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий», — прокомментировал решение Пышный.

Напомним

23 января 2025 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.