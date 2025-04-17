НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Решение правления

«Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики. Учитывая значительный уровень неопределенности, что в последние балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий», — отметил Пышный.

Напомним

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и ссудам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.