НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов

В депозитных ставках крупных банков за последние две недели почти не было изменений. Ставки гривневых депозитов снизило только одно финучреждение — Идея Банк, валютных — Укрсиббанк. Сколько сейчас могут заработать частные клиенты на вкладах в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Идея Банк уменьшил доходность только длинных вкладов — на 9 и 12 месяцев на 0,25 п.п. — до 15,75% и 16% годовых соответственно.

Укрсиббанк отнял по 0,25 п.п. от ставок по вкладам в долларах и евро сроком 3 и 6 месяцев. В долларе ставки опустились до 1,5% годовых, в евро — до 0,5% годовых.

Похоже, банки не ожидали повышения учетной ставки НБУ, которое произошло по результатам последнего в этом году, декабрьского заседания регулятора по этому вопросу. Поэтому финучреждения вряд ли успеют отреагировать на это событие корректировкой депозитных ставок до конца года.

«Не ожидали. Прогнозировали, что учетная ставка останется без изменений», — подтвердил директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович. «Банк не ожидал повышения учетной ставки НБУ и считал, что она останется постоянной», — вторит начальник управления риск-менеджента МТБ Банка Геннадий Качуровский.

Впрочем, говорит начальник управления казначейских операций и

менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин, «после объявления данных инфляции за ноябрь, значительно превысившей все имеющиеся прогнозы, стало очевидно, что НБУ должен действовать. Поэтому, учитывая повышение инфляционного давления, вероятность увеличения учетной ставки в декабре существенно увеличилась».

В некоторых банках такое развитие событий предполагалось. Среди тех банков, кто пообщался с «Минфином», повышение ставки на 0,5% прогнозировали в Укргазбанке, а в Аккордбанке предполагали даже большее повышение. «Учитывая ускорение роста цен во второй половине года и отсутствие предпосылок для снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы, мы ожидали роста учетной ставки на 0,5−1% в конце 2024 года — начале 2025 года», — говорит директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

«Мало кто ожидал, что в конце года регулятор предпримет такой шаг, — соглашается с теми коллегами, кто не ожидал изменений по учетной ставке, директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев. — В то же время инфляционные обстоятельства таковы, что к этому следует отнестись с пониманием, ведь в последнее время альтернатива учетной ставке заключалась в мощных валютных интервенциях, сдерживающих инфляцию.

Однако, я считаю, что интервенции объемом $2−2,5 млрд в месяц являются в прямом смысле достаточно дорогим удовольствием. Поэтому в глобальном стратегическом смысле новая ставка станет вспомогательным средством для удержания инфляции, что будет хорошим началом уже в новом году".

Хотя далеко не все соглашаются с тем, что очередным закручиванием гаек монетарной политике регулятор сможет справиться с инфляционным вызовом.

«Сдерживать инфляцию повышением учетной ставки бессмысленно, поскольку природа нынешней инфляции — рост стоимости расходов и девальвация гривны, а не факторы повышения зарплат или спроса», — считает Богдан Данилишин, глава наблюдательного совета «Земельного банка».

Но новая учетная ставка останется ориентиром для банков при формировании собственной депозитной политики.

Сколько реально зарабатывают сейчас владельцы депозитов

В прошлый раз мы писали, что часть малых банков до сих пор предлагают условия, которые помогут, если не заработать, то, по крайней мере, уберечь свои сбережения от инфляции. Если взять тот же пример о вкладе на 100 тыс. грн, то при размещении на год по максимальной ставке 16% годовых, реальная доходность вклада составит 1,007%.

Вклады на 9 месяцев (под максимальные 15,75% годовых) принесут 3,439%, полугодовые (под 16% годовых) — 6,364%, самые выгодные — 3-месячные вклады (под 15,75%): по ним можно «компенсироваться» на 9,073%. Эти обобщенные расчеты сделаны, с учетом текущего уровня годовой инфляции (11,2%) и повышенного налогообложения депозитных процентов (23%).

Несмотря на повышение военного сбора и усиление финмониторинга, банкиры не ожидают, что это существенно скажется на объемах средств, которые украинцы готовы разместить на своих счетах в финучреждениях.

«Клиенты, которые склонны к сбережениям, — это клиенты, у которых нет проблем с финмониторингом в большинстве случаев. Ускорение инфляции, скорее, может повлиять на переразмещение средств из национальной валюты в иностранную, а не на прямой отток средств из финучреждений», — считает Александр Супрунович.

С этим согласен и Геннадий Качуровский, который считает, что ускорение инфляции и рост ВС были незначительными, а значит, эти два фактора на объем депозитных средств не повлияют. «А что касается усиления финансового мониторинга — действительно, этот фактор может повлиять на отток средств физических лиц из банковской системы в направлении других инструментов», — добавляет он.

Альтернатив депозитным вкладам на финансово-банковском рынке не так много, следовательно, ни рост инфляции, ни повышение ВС не повлияют на отток средств из депозитных счетов банковских учреждений, считают в Укргазбанке. «А что касается усиления финмониторинга, то следует отметить, что имеющиеся средства на счетах клиентов уже прошли соответствующие процедуры финмониторинга», — добавили в финучреждении.

«Размещение депозита в гривне покрывает инфляционные/девальвационные риски вкладчиков благодаря процентной ставке, превышающей 10% годовых. Усиление финансового мониторинга не является фактором, который уменьшит притоки в систему, учитывая среднюю сумму депозита, которая незначительная и составляет пару сотен тысяч грн на одного вкладчика», — считает Николай Войткив.

«Оттока депозитов из банковской системы не будет. Возможно, будут совсем незначительные ситуативные колебания в настроениях клиентов, но они не будут нести угрозы оттока. Население доверяет банкам и привыкло держать деньги на депозитных счетах», — говорит директор департамента развития продуктов банка Сергей Мищенко.

В ноябре, по данным НБУ, украинцы принесли в банки еще 9,2 млрд грн (+1,2% м/м) и 4,06 млрд грн в гривневом эквиваленте в валюте (+1% м/м). Правда, повышение ВС произошло только с 1 декабря, следовательно, данные по декабрю станут известны только в январе.

В то же время средневзвешенные ставки для новых клиентов-физлиц, согласно данным НБУ, в ноябре уменьшились на 0,95 п.п. — до 9,58% годовых. Ставки по валютным вкладам снизились на 0,03 п.п. — до 1,01% годовых.

Что будет со ставками дальше

Ключевым показателем для депозитных вкладов является ставка по депозитным сертификатам: именно на базе этой ставки формируется доходность гривневых вкладов. Повышение по ним ставки положительно повлияет на доходность депозитных вкладов, считает Александр Супрунович.

«Это будет влиять и будет способствовать тому, чтобы банки привлекали средства под более высокие ставки, не теряя на марже доходности, поскольку большинство свободных средств банки пытаются разместить именно в депозитные сертификаты, доходность которых выше», — объясняет он.

В то же время Дмитрий Замотаев считает, что ни изменение учетной ставки с 13% до 13,5%, ни повышение ставки по 3-месячным депсертификатам на 0,5 п.п. — до 16% годовых, существенно не повлияют на средний размер доходности депозитных гривневых вкладов.

«Поскольку повышение учетной ставки является незначительным, е думаем, что это существенно повлияет на коррекцию и повышение ставок на депозитные ресурсы от клиентов», — соглашается Геннадий Качуровский. «Идея Банк придерживается того же мнения, что повышение учетной ставки не повлияет на стоимость депозитов физических лиц. Возможны только незначительные корректировки по депозитам юрлиц на 0,2%», — уточняет Сергей Мищенко.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш тоже считает, что повышение учетной ставки значительно не повлияет на повышение ставок по депозитам. «Скорее, повышение доходности по вкладам будет больше зависеть от конкурентности рынка — банки предпринимают шаги по привлечению и содержанию пассивов, происходит борьба за клиентов», — добавляет она.

«Конечно, конкуренция между банками за новых вкладчиков будет продолжаться, и вполне возможно, что некоторые банки могут увеличить „бонусные“ (акционные) предложения к имеющимся ставкам на 0,5 п.п. То есть произойдет „косметическое“ соразмерное изменение именно бонусных предложений, однако базовая доходность почти не изменится», — объясняет Дмитрий Замотаев.

Повышение основных ставок произошло довольно неожиданно, и планов по корректировке доходности вкладов в ближайшее время — две недели декабря и январь — у банков пока нет.

«На данный момент изменений не планировали. Будем привлекать средства на уровне действующих ставок, если не будет происходить резких изменений со стороны НБУ в январе», — говорит Александр Супрунович. Ставки пока не будут пересматриваться ни в Глобусе, ни в МТБ Банке. Не планируют перемен и в Идея Банка. «Вероятнее всего, ставки останутся в течение января без изменений», — уточняет Сергей Мищенко.

В МТБ Банке не исключают возможностей по изменению ставок. «В начале 2025 года мы дополнительно проанализируем макроэкономические условия, рынок и собственные планы развития в рамках обновления стратегии банка», — сообщил «Минфину» Геннадий Качуровский.

«Укргазбанк на постоянной основе мониторит рынок ставок по вкладам населения. Поэтому, учитывая рыночные тенденции, в ближайшей перспективе повышение ставок по депозитным вкладам мы не ожидаем», — сообщили «Минфину» в финучреждении.

«По нашему мнению, уровень ставок останется на текущем уровне, а если будет расти, то очень медленно и незначительно», — прогнозируют в Укргазбанке.

«Существенного роста ставок мы не ожидаем, не более чем на 0,5% годовых, с временным лагом. Многие банки за последние 3 месяца активно увеличивали ставки по депозитам физических лиц. Кроме того, на сегодняшний день ограничены возможности размещения привлеченных средств в инструменты с приемлемой доходностью», — говорит Николай Войткив и добавляет, что планов по изменению ставок в банке пока нет.

«Конец декабря и январь — период рождественских праздников, каникул и отпусков, когда деловая активность снижается, поэтому изменение ставок не имеет значительного смысла. Но мы будем наблюдать за ставками на рынке, чтобы вовремя отреагировать и делать предложения в медиане рынка», — делится планами Екатерина Мелеш.

«Мы находимся накануне завершения года, традиционно характеризующегося увеличением ликвидности в банковской системе в связи с расходами бюджета при завершении года, поэтому банки могут решить не увеличивать процентные ставки по депозитам или отсрочить это решение до начала 2025 года», — считает Руслан Левчин и добавляет, что УкрСиббанк не планирует изменения по процентным ставкам депозитов «на данный момент».

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.12.2024−16.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.12.2024−16.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.12.2024−16.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.