Инфляция и налоги вгоняют депозиты в «минус»: где искать привлекательные ставки

В годовом исчислении (до ноября 2023 года) потребительская инфляция ускорилась до 11,2% (с 9,7% - в октябре). Это максимум годовой инфляции за последние 16 месяцев. Ускорение роста потребительских цен и налоговые изменения существенно уменьшают и без того скромную прибыльность банковских депозитов. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вложениях в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

По данным Госстата, за ноябрь потребительские цены выросли на 1,9%. НБУ пока официально не пересматривал свой инфляционный прогноз, согласно которому потребительские цены, по результатам 2024 года, должны вырасти на 9,7%. Однако руководство регулятора уже говорит, что реальная картина будет иной.

«Вероятно, инфляция будет несколько выше (за прогноз), вероятно, выше 10%, в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и ожидаем достижения цели (5%) в 2026 году», — сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.

При этом уже с 1 декабря из депозитных доходов банки будут удерживать военный сбор по ставке 5% вместо 1,5%, следовательно, уровень налоговой нагрузки на этот вид доходов вырастет с 19,5% до 23%.

Даже при уровне прогнозируемой НБУ годовой инфляции на гривневых депозитах их владельцы будут нести убытки, подсчитала Нина Южанина, член Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«По состоянию на 2 декабря 2024 года средняя ставка по самому распространенному виду депозита — срочному на 1 год — 12,12%. К примеру: если разместить на депозит 100 тыс. гривен сроком 1 год, то начисленные проценты (доходы) составят 12 120 грн.

В пересчете на нынешний уровень инфляции 9,7% - 10 944 грн. Профит после налогообложения — 8 427 грн.

То есть за год 100 тыс. грн обесценятся до 90,3 тыс. грн, плюс профит от депозита 8 427 грн, получим 98 727 грн условной стоимости. Поэтому вызывает сомнение утверждение по поводу роста средств на гривневых депозитах", — пишет она в своем телеграмм-канале.

Правда, в Нацбанке ожидают замедления инфляции в 2025 году до 7%, а на уровень 5% планируют выйти уже по результатам 2026 года. Кроме того, регулятор может повысить привлекательность гривневых депозитов, если снова начнет повышать ключевую ставку. Следующее заседание правления НБУ по монетарной политике состоится 12 декабря.

Кроме того, если посмотреть на доходность, которую предлагают малые банки, есть шанс избежать попадания в «минус». При ставке 14,55% при таких условиях можно выйти «в ноль». Если принять вклад в 100 тыс. грн под 15,75% годовых на 12 месяцев, то реальная эффективная ставка в условиях повышенного налогообложения и текущей инфляции составит +0,83%.

Как банки меняли доходность депозитов

Из участников депозитного обзора выбыл Коминвестбанк: на прошлой неделе банк был признан неплатежеспособным и была введена временная администрация.

«Учитывая, что банк признан неплатежеспособным, после вступления в силу нормы о полном возмещении вкладов физическим лицам, все вкладчики получат свои средства в полном объеме — в размере суммы вклада и процентов, начисленных по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка», — заявил Фонд гарантирования вкладов. Фонд также сообщил , что ищет покупателя на банк.

Таким образом, на финансовом рынке остается 61 банк, а среди малых банков-участников депозитного обзора — 17 финучреждений.

Из них за последние две недели два банка снизили ставки в гривне, один — увеличил.

Асвио банк снизил проценты по гривневым вкладам на 3, 6 и 12 месяцев на 0,5 п.п. Больше всего теперь банк платит по вкладам на полгода (15,75% годовых), 15,6% и 15,5% годовых, соответственно, зарабатывают его частные вкладчики на 3-месячных и годовых вкладах.

Банк также срезал доходность вкладов в долларе на полгода на 0,25 п.п. — до 2,25% годовых, на год — на 0,45 п.п. — до 2,55% годовых.

Бизбанк отнял 0,55 п.п. от доходности гривневых вкладов на 3 месяца и 0,45 п.п. — от доходности полугодовых депозитов. После изменений ставка по ним составляет 14,45% и 14,55% годовых соответственно.

Кредитвестбанк к ставкам гривневых депозитов на все сроки прибавил по 1 п.п. Исключение — вклады на 3 месяца, ставка которых увеличена на 0,5 п.п. Теперь банк платит по депозитам на 3 и 6 месяцев 16% годовых, на 9 и 12 месяцев — 15,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.11.2024−09.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.11.2024−09.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.11.2024−09.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.