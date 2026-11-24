Европейская комиссия 23 ноября 2026 года представила 22-й пакет санкций против россии. Новые ограничения предполагают запрет транзакций с примерно 60 российскими банками, их отключение от SWIFT, усиление контроля над криптовалютными операциями и внесение в санкционный список более 70 судов российского «теневого флота». Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Европейская комиссия 23 ноября 2026 года представила 22-й пакет санкций против россии.

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Банки и криптовалюты

Одним из главных направлений нового пакета станет усиление финансовых ограничений против россии.

Еврокомиссия предлагает распространить запрет на транзакции примерно на 60 российских банков. Все эти учреждения планируют отключить от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Отдельные меры направлены против криптовалютных платформ и платежных сетей, которые россия может использовать для обхода санкций.

Ограничения также могут коснуться компаний третьих стран, которые помогают российским учреждениям проводить запрещенные операции.

Для усиления контроля Еврокомиссия создала специальную рабочую группу Crypto Sanctions Task Force.

По словам фон дер Ляен, ее задачей станет усиление противодействия обходу финансовых санкций, в частности, в сотрудничестве с международными партнерами.

Энергетика и «теневой флот»

Второе направление ограничений касается российского энергетического сектора и морских перевозок.

Европейским компаниям предлагают запретить оказывать услуги по строительству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту российской энергетической инфраструктуры.

Прежде всего, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах. Впервые запрет будет охватывать услуги в сфере электроэнергетики.

Еврокомиссия также предлагает внести в санкционный список более 70 дополнительных судов российского «теневого флота», используемого для перевозки нефти в обход международных ограничений.

Кроме того, предусмотрен запрет для всех танкеров, застрахованных в россии. Такая мера должна усложнить использование российского страхования для обеспечения морских перевозок.

Новые запреты для россиян

22-й пакет содержит также ограничения по передвижению российских военных, участию граждан ЕС в управлении российскими компаниями и присутствии россии в европейском спорте.

В частности, Еврокомиссия предлагает:

Запретить въезд в ЕС бывшим российским участникам боевых действий.

Запретить гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах компаний в россии.

Не допускать российские команды и спортсменов, выступающих под флагом России, к соревнованиям на территории ЕС.

Запретить демонстрацию официальной русской символики на соответствующих спортивных мероприятиях.

Ограничить финансирование европейских спортивных и культурных организаций русскими спонсорами.

Ввести ограничения для россиян на руководящие должности в европейских спортивных федерациях.

Фон дер Ляен объяснила усиление визовых ограничений ростом угроз безопасности, в том числе диверсионной деятельностью российских агентов в Европе.

Когда санкции вступят в силу

Пока 22-й пакет остается предложением Еврокомиссии. Для введения ограничений необходимо согласование государств-членов ЕС и окончательное принятие соответствующих правовых актов Советом Евросоюза.

До завершения этих процедур новые санкции не действуют.

После утверждения, конкретные сроки их применения будут определяться в официальных документах ЕС.

Как ЕС усиливает давление на россию

Предыдущий, 21 пакет санкций, Евросоюз утвердил 23 июля 2026 года. Он содержал масштабное расширение персональных ограничений в отношении лиц и компаний, связанных с российской агрессией.

В октябре ЕС дополнительно утвердил отдельный пакет персональных санкций против российского военно-промышленного комплекса. Его целью было усложнить производство оружия и доступ российских предприятий к необходимым компонентам.

В отличие от предварительного расширения персональных списков новый пакет сосредотачивается на финансовой инфраструктуре, энергетике, морских перевозках и механизмах обхода санкций.

Для российских компаний такие ограничения могут означать дополнительные трудности с международными платежами, обслуживанием энергетических объектов и транспортировкой нефти.

В то же время, фактический экономический эффект будет зависеть от окончательного содержания санкций, способности ЕС контролировать их выполнение и сотрудничество с государствами, через которые россия пытается обходить ограничения.