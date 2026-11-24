Верховная Рада 24 ноября приняла два постановления — № 16191 и № 16207, которыми рекомендовала Кабинету Министров пересмотреть правила работы предприятий во время «желтого» уровня воздушной тревоги. Парламент предлагает разрешить бизнесу продолжать деятельность без обязательного обустройства укрытий, сохранив право работников самостоятельно решать, оставаться ли на рабочем месте. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что приняла Верховная Рада

Голосование прошло 24 ноября 2026 года. Против ни одного из постановлений депутаты не голосовали.

Постановление № 16191 предусматривает обращение к правительству об отмене жестких временных ограничений для предприятий, не имеющих укрытий.

Цель инициативы — предотвратить остановку малого и среднего бизнеса, сохранить рабочие места и налоговые поступления.

Постановление № 16207 предлагает разрешить предприятиям самостоятельно решать, продолжать ли работу при «желтом» уровне угрозы.

В то же время, работники должны иметь право в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию.

По предложению парламента работа без обустроенного укрытия может быть разрешена при наличии добровольного индивидуального письменного согласия работников. Предприятия также должны уведомлять персонал и посетителей о воздушной тревоге и соблюдать другие установленные требования безопасности.

Почему возникла необходимость изменить правила

4 сентября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1092, которое ввело дифференциацию воздушной тревоги в зависимости от характера угрозы.

«Желтый» уровень применяется при угрозе атаки дронов, «красный» — при ракетной опасности или массированной атаке.

По установленным правительством правилам предприятия без укрытий или безопасных пространств могут продолжать работу во время «желтой» тревоги только в течение трехмесячного переходного периода — до 4 декабря 2026 года.

По истечении этого срока предприятия, не выполнившие требования, должны прекращать деятельность во время ответного сигнала тревоги.

Представители бизнеса и народные депутаты обращали внимание, что обустройство укрытий может быть технически невозможным или слишком дорогостоящим для многих предпринимателей, особенно арендаторов небольших помещений.

Что предлагают изменить для предпринимателей

По словам Железняка (один из инициаторов), новый подход должен предусматривать три принципа:

Предприниматель самостоятельно определяет, продолжать ли работу во время «желтой» тревоги.

Работник имеет право прекратить работу и перейти к укрытию.

Бизнес должен сообщать об угрозе и информировать, где находится ближайшее укрытие.

«Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности ни требований, ни сроков в решении правительства. Сейчас после голосования Парламента Правительство обязано срочно пересмотреть свое решение», — заявил Железняк.

В постановлении № 16207 парламент рекомендует Кабмину пересмотреть соответствующие требования в течение трех календарных дней.

Когда новые правила заработают

Решение Верховной Рады само по себе не отменяет действующие требования к предприятиям. Для изменения порядка работы бизнеса Кабинет Министров должен внести изменения в свое постановление № 1092.

До принятия соответствующего правительственного решения продолжают действовать установленные правила.

18 ноября министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщил, что правительство готовит обновленные правила работы бизнеса во время воздушных тревог. Также планируется пересмотр требований к укрытиям и процедурам их обустройства.

Почему это важно для бизнеса

Внедрение обязательного наличия укрытий как условия работы во время «желтой» тревоги создало дополнительные затраты для предприятий торговли, сферы услуг и других видов деятельности.

Особенно сложно выполнить такие требования небольшим предприятиям, арендующим помещение и не в состоянии самостоятельно обустроить защитные сооружения.

По мнению авторов парламентских постановлений, упразднение жестких ограничений позволит избежать вынужденных простоев, сохранить занятость и поступление налогов.

В то же время, предложенные изменения не означают отмену обязанностей работодателей по безопасности работников. Окончательные условия работы во время воздушной тревоги будут зависеть от решения Кабинета Министров.