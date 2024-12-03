Крупные банки хотят ввести новый маркер финмона: внесение наличных от 50 тыс. грн

Крупные украинские банки снова собираются ужесточить проверку клиентов-физлиц в рамках финансового мониторинга. Под усиленный контроль могут попасть операции людей после внесения на счет наличных от 50 тыс. грн и выше. Вопросов от финансистов будет больше, чаще станут запрашивать документы, а если их окажется недостаточно, будут блокировать и принудительно закрывать счета. В этом вопросе финансисты хотят действовать сообща.

Как хотят ужесточить финмониторинг

Новые меры еще не утверждены и не введены в действие в рамках банковской системы, но уже несколько недель активно обсуждаются в финансовом сообществе.

Их суть: подразделение финансового мониторинга банка обязано в усиленном режиме проверять операции физлиц, если им предшествовало внесение наличных в любой форме (терминал/касса) на сумму от 50 тыс. грн и выше.

Финмон будет анализировать суть операции, проверять источники происхождения средств клиента, в том числе задавая ему соответствующие вопросы и запрашивая подтверждающие документы. При малейших подозрениях как сама проводка, так и счет целиком могут блокироваться. Человек может лишаться доступа к собственным средствам до выяснения всех обстоятельств.

В принципе, все это каждый банк имеет право внедрить самостоятельно, согласно Постановлению Нацбанка № 65 от 20 мая 2020 года.

«Каждый банк имеет право внедрять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, с учетом выявленных рисков, собственного риск-профиля и риск-аппетита. Возможно, именно таким образом определенные банки намерены привести в соответствие операции клиентов к определенному риск-аппетиту по определенным показателям», — подтвердил «Минфину» начальник управления финансового мониторинга Банка Львов Олег Адам.

Однако в этот раз финансисты хотят действовать сообща, чтобы подозрительные, с их точки зрения, клиенты просто не начали менять банки, как перчатки. Поэтому сейчас обсуждается одновременное введение новой усиленной меры. Кто-то это называет борьбой с дропами, которую еще в октябре запустил Нацбанк, но отказывается говорить о первых результатах — соответствующий запрос «Минфина» больше месяца остается без ответа. А кто-то говорит о новациях, как о новом раунде усиления финансового мониторинга.

При этом существует две версии происхождения ужесточенного финмона от 50 тыс. грн.

Первая: Инициатива идет от Национального банка, который потребовал от финучреждений анонсировать собственные меры на этот счет. НБУ чуть ли не каждую пятницу проводит совещания с председателями правлений крупнейших банков страны, и новые меры были озвучены именно там. Некоторые топ-менеджеры банков даже говорили нам о давлении регулятора на этот счет. Сам Национальный банк не ответил на соответствующий запрос «Минфина», который редакция направляла неоднократно.

Вторая версия сводится к тому, что усиленный финмониторинг — идея самих банков. Якобы банкиры сами осознали важность более тщательных проверок клиентов.

Источники «Минфина» в Нацбанке уверяют, что регулятор не хочет, чтобы общество воспринимало новые меры, как его требование. С начала полномасштабного вторжения НБУ вводил множество разнообразных ограничений/запретов для населения на расчеты, платежи, снятие средств, покупку валюты, которые негативно воспринимаются простыми украинцами. Потому регулятор рассчитывает, что нововведение, если будет обсуждаться публично, преподнесут, как инициативу самих банкиров.

На текущий момент рассматривается вариант добровольного подписания Меморандума — рамочного соглашения, в котором банки возьмут на себя вышеописанное обязательство по финансовому мониторингу. Возможно, с более глубоким описанием и дополнениями. На текущий момент обсуждается подключение к этой инициативе 20-ки крупнейших банков страны, к которым со временем могут присоединиться и структуры поменьше.

Меморандум может быть подписан на базе и при содействии НАБУ — Независимой ассоциации банков Украины. Там уже косвенно подтвердили проработку соответствующего соглашения.

«На сегодняшний день документа не существует, так что обсуждение деталей несвоевременно. Когда будут первые подписи под финализированным документом, представители НАБУ будут готовы прокомментировать», — сообщили «Минфину» в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Что, кстати, нам также подтвердили в нескольких финучреждениях.

«Ощадбанк, как член НАБУ, принимает участие в обсуждении актуальных вопросов по текущим вызовам в сфере финансового мониторинга, в частности, с оглядкой на полномасштабное вторжение.

На текущий момент обсуждается необходимость применения банками дополнительных мер для более эффективного обеспечения требований отечественного законодательства по вопросам финмониторинга. Следует отметить, что также рассматривается вопрос по отработке унифицированных рыночных практик для дальнейшего их внедрения в деятельности банков Украины", — заявили «Минфину» в пресс-службе Ощадбанка.

Когда именно может быть доработан Меморандум и появятся первые подписи под документом — точно неизвестно. Хотя по рынку гуляет слух о том, что в конце прошлой неделе первую его редакцию уже разослали по банковской системе.

Почему именно 50 тыс. грн

Опрошенные «Минфином» финучреждения отмечают, что в 2024 году Нацбанк серьезно усилил требования по финансовому мониторингу и ужесточил проверки банков и небанковских финучреждений на этот счет.

От банкиров требуют не только осуществлять жесткий платежный и валютный, но и налоговый контроль. Благодаря этому стараются выводить из тени игорный бизнес, а также бороться с налоговой минимизацией, что является функцией Государственной налоговой службы.

«С проблемой теневой экономики не должны бороться банки — налоговая служба должна разрабатывать механизмы, стимулирующие уплачивать налоги с доходов, а не скрывать доходы для уменьшения налогообложения», — отметил в комментарии «Минфину» руководитель департамента финансового мониторинга Абанка Сергей Журавлев.

Сразу после начала войны руководство Нацбанка сконцентрировалось на борьбе с оттоком средств вкладчиков из банковской системы. Сейчас же регулятор больше внимания уделяет тому, чтобы украинцы не занимались незаконной предпринимательской деятельностью и не инвестировали в криптовалюту, оборот которой в Украине до конца еще не отрегулирован законодательно.

На этом фоне Нацбанк с 1 октября 2024 года утвердил ограничения на p2p-переводы физлиц в рамках 150 тыс. грн в месяц с несколькими исключениями, хотя против табу выступали многие волонтеры, которые сейчас жалуются на сокращение донатов. Новые запреты мотивировали борьбой с так называемыми дропами — людьми, передающими свои карты в пользование третьим лицам.

Так они нарушают банковские договоры, но не несут ответственности по действующему законодательству, если с их картами не совершаются реальные преступления. Ни Нацбанк, ни правоохранительные органы до сих пор не обнародовали, сколько уголовных дел открыто в отношении дропов, доведено до судов и вылилось в обвинительные приговоры.

Наверное, в том числе поэтому регулятор не готов инициировать новые меры финмониторинга от своего имени. Банкиры же достаточно просто объяснили привязку усиленных требований к объему наличных внесений от 50 тыс. грн.

«На самом деле конкретная сумма не имеет значения. В данном случае привязка может объясняться ограничением на наличные операции суммой в 50 тыс. грн», — заметила «Минфину» директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора Unex Bank Иванна Валькова.

Такое ограничение было введено еще в 2013 году, а с января 2017-го его ужесточили со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. Это прописано в постановлении Нацбанка № 148 от 29 декабря 2017 года. По нему физлица могут проводить наличные оплаты с предприятиями, либо между собой, не более чем на 50 тыс. грн. Именно наличные. Все, что больше этой суммы, можно перечислять по безналу.

Также для этого ограничения сделали несколько стандартных исключений, в которых позволяются более крупные наличные оплаты:

для расчетов хозяйствующих субъектов с бюджетами и государственными целевыми фондами;

для добровольных пожертвований и благотворительной помощи;

для выдачи наличных под командировки работникам;

для выплат, связанных с оплатой труда;

для фондов, связанных с Национальном антикоррупционном бюро, Бюро экономической безопасности и Госбюро расследований.

Со временем платежные правила для населения ужесточили — людям позволили платить анонимно (без идентификации — предоставления документов) не более чем 5 тыс. грн. Для более крупных сумм нужен паспорт, водительские права и пр.

А уже после начала полномасштабного вторжения украинцу позволили снимать со своего счета в одном банке за одни сутки не более 100 тыс. грн, либо валютный эквивалент этой суммы. Казалось бы, нормальный объем для одного дня, однако ограничение до сих пор создает дополнительные сложности для вкладчиков в конце срока депозита, когда они не могут забрать его целиком, а если вклад в инвалюте — еще делать каждый раз новый предзаказ банкнот доллара/евро.

Однако это позволяет поддерживать во время войны ликвидность банковской системы, из которой просто физически не могут резко вытекать крупные средства.

В тоже время, говоря о новом 50-тысячном лимите операций физлиц под финмониторинг, банкиры уверяют, что будут перепроверять не все проводки физлиц, а только у людей без подтвержденных источников доходов.

«Если говорить об упомянутом Меморандуме, который сейчас обсуждается, то ограничение и усиленный контроль в нем предусматривается только для клиентов без подтвержденных источников доходов. Так что, например, зарплатных карт, карт волонтеров они не будут касаться», — подчеркнула нам Иванна Валькова.

Видимо, имеются в виду безработные, студенты, пенсионеры и пр.

Кто в зоне риска

В некоторых банках признают, что еще до подписания Меморандума мониторили клиентские операции от 50 тыс. грн.

«В нашем банке настроены правила (с учетом требований Постановления НБУ № 65), которые учитывают доходы клиента и предоставленную информацию о планируемых поступлениях, и в некоторых случаях эти суммы могут быть менее 50 000 грн.

При достижении установленных сумм осуществляется дополнительная проверка операций клиента, и в случае наличия разногласий с предоставленной банку информацией/или проведением сделок, требующих уточнения, банком может быть направлено уведомление клиенту для получения дополнительных документов или объяснений", — разъяснил «Минфину» Сергей Журавлев из Абанка.

Он заверил, что банк в своих проверках отталкивается от сумм подтвержденных доходов клиентов, и излишне не придирается к людям.

«Мониторинг операций клиентов банков должен проводиться, с учетом имеющейся информации о клиенте, его доходах и предоставленных документах по финансовым возможностям. Если финансовые возможности значительно превышают лимиты (50, 150 тыс. грн) и они подтверждены документально, банки не должны ограничивать клиента на проведение операций», — добавил Журавлев.

Напомним, что законодательно установлена обязательная проверка всех клиентских операций на 400 тыс. грн и выше, а также автоматический отчет по ним перед Госфинмониторингом.

Также Нацбанк в своем письме № 25−0005/82615 от 1 ноября 2024 года потребовал от банков более тщательно мониторить операции ФОПов.

«По нашему мнению, указанные ограничения могут быть связаны с использованием СПД теневых схем (для уменьшения сумм уплаты налогов) и последующей необходимостью использования полученных средств наличными деньгами для закупок товаров (или легализации через банки)», — отметил Журавлев.

Его коллеги в других банках допускают выявление благодаря финмону операций от 50 тыс. грн и других теневых доходов.

«Возможно, новые меры помогут выявлять сделки клиентов с активами, в которых отсутствует законное происхождение, операции национальных публичных деятелей, операции лиц, связанных с государственным сектором», — сказал «Минфину» Олег Адам из Банка Львов.

Хотя пока он видит больше проблем в части выявления дропов.

«Мошеннические действия с использованием карт, деятельность т.н. „дропов“, операции, связанные с криптовалютой, гемблингом — получили распространение с февраля 2022 года. На их идентификацию необходимо тратить достаточно ресурса, в том числе человеческого, который ограничен», — подчеркнул Адам.

Он считает, что выявление подозрительных проводок в большом объеме операций может обеспечиваться, в первую очередь, за счет автоматизированных систем. Известно, что банки регулярно изменяют их настройки, и периодически они «подсвечивают» операции, не имеющие никакого отношения к «схемам».

«Больше всего вопросов у банков возникает к зачислению значительных сумм на счета клиента, которые ранее не использовались, были «спящими» или новыми. Обращают внимание на зачисление значительных наличных сумм, характер операций по счету (например, если происходит зачисление на счет, а затем эти денежные средства перечисляются другим лицам), систематическое зачисление средств на счет лица (ведение предпринимательской деятельности без регистрации через счет физического лица)», —объяснил «Минфину» логику финансистов руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Иван Маринюк.

Как не попасть в «черный» список

В некоторых банках для «Минфина» даже высчитали долю таких случайных пострадавших — около 20% карточных клиентов, что немало и травматично для законопослушных физлиц и ФОПов. По данным НБУ, на текущий момент банковские счета открыты более чем 68 млн вкладчикам (у многих украинцев больше одного счета). Это значит, что речь может идти о почти 14 млн человек.

Со своей стороны, финансисты утверждают, что в ходе финмониторинга регулярно выявляют нарушителей.

«В начале полномасштабного вторжения клиенты часто пытались использовать разные схемы для вывода наличных средств в безналичные: в крипту, валюту, за границу. Часто клиенты подобные операции пытались провести в кратчайшие сроки, и не могли или не хотели на банковские вопросы предоставлять документы и подробную информацию об их происхождении. Это влияло на дальнейшее обслуживание (ограничение проведения сделок по счетам, расторжение отношений и т. п. )», — рассказал Сергей Журавлев.

Из отзывов на сайте «Минфина» видно, что многие клиенты банков, чьи счета были заблокированы, даже не понимают причин таких действий банка. Поскольку банкиры не готовы вдаваться в детали организации своего финансового мониторинга. Такую позицию они объясняют тем, что, раскрыв карты, помогут нарушителям усовершенствовать используемые схемы. В свою очередь, сами пытаются узнать о своих клиентах все больше.

«В конце прошлого года украинские банки проводили анкетирование клиентов, в том числе и для выяснения ожидаемой суммы месячного оборота по счетам. К сожалению, не все клиенты отнеслись серьезно к этой процедуре. В конце концов, столкнулись с требованиями предоставить дополнительные документы, чтобы объяснить источники происхождения средств», — отметила Иванна Валькова из Unex Bank.

В других структурах, наоборот, признают некоторый прогресс по финмониторингу, но проблемы также отмечают.

«В 2024 году клиенты уже больше и лучше общаются с банками (предоставляют сведения и документы), однако остаются еще вопросы предоставления полной информации о доходах и объемах поступлений. Часто люди занижают свои реальные доходы и объемы поступлений, в связи с чем попадают под проверки банков», — сказал Сергей Журавлев.

Он дал банковским клиентам два совета: предоставлять правдивую информацию и не пользоваться услугами банков для проведения сомнительных/незаконных операций.

«Банк выявит такую ​​деятельность/операции, может внести клиента в ЧС (черный список — „Минфин“), и сообщить другому банку о внесении клиента в ЧС», — добавил Журавлев.

Юристы же советуют людям не расслабляться, даже если банк провел сомнительную операцию, пропустил деньги и никого не наказал. Потому что это может выплыть впоследствии.

«На практике бывают случаи, когда банки иногда идентифицируют и пропускают расчетные операции по криптовалюте, но сообщают клиентам, чтобы те не совершали такие операции или прекращают договорные отношения без предупреждений. Несоблюдение таких просьб приводит к закрытию счетов и суды становятся на сторону банков», — сказал Иван Маринюк.

Он объяснил, что банкиры могут не ограничиваться одним раундом подачи документов, и часто запрашивают дополнительные данные.

«Например, банк просит предоставить документы по источнику происхождения средств. Клиент объясняет, что деньги являются взятыми в долг и предоставляет договор займа с физическим лицом. В дальнейшем банк просит предоставить сведения и документы об источниках происхождения средств у ссудодателя», — привел пример Маринюк.

Финансисты говорят, что усиление финансового мониторинга — мировой тренд.

«Отмечу, что усиление финансового мониторинга — не только украинская история. Аналогичные процессы идут повсюду по миру. Другой вопрос, что в развитых странах с низкой долей теневой экономики они не вызывают социальных потрясений. Финансовый мониторинг не несет никаких рисков, угроз или даже сложностей для людей, ведущих честный и прозрачный экономический образ жизни», — подчеркнула Иванна Валькова.

Также нельзя забывать, что людям в большинстве стран мира не приходится выживать в сложных условиях войны, вести бизнес, донатить и постоянно поддерживать близких, в том числе оставшихся без дома или воюющих на фронте.