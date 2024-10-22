Депозиты и ОВГЗ: как за год изменилась их доходность и во что теперь выгоднее инвестировать

Доходы от ОВГЗ и депозитов почти синхронно снижаются из-за снижения ставок, ускорения инфляции и девальвации нацвалюты. «Минфин» посчитал, остаются ли при этих условиях выгодными гривневые инструменты и сколько по ним можно заработать «чистыми».

Как за год изменился доход

Около года назад «Минфин» сравнивал доходность ОВГЗ и депозитов, и тогда мы четко определили, что облигации приносят большие заработки. С того времени доходность как государственных ценных бумаг, так и банковских вкладов существенно снизилась. К примеру, год назад гривневые ОВГЗ с погашением примерно через 12 месяцев можно было купить на вторичном рынке с доходностью 18% годовых.

Самый выгодный депозит тогда нам удалось отыскать с доходностью 18,2%, что немного превышало заработки на облигациях, но стоит учитывать, что из процентов от вкладов (в отличие от ОВГЗ) нужно платить налоги — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Ввиду этого фактора, реальная доходность самого выгодного депозита составляла 14,65%. Исходя из этого, ОВГЗ год назад обеспечивали более высокую доходность на 3,35 п.п.

Сейчас в приложении «Дія» без уплаты какой-либо комиссии можно купить военные облигации «Керчь» с погашением 15 октября 2025 года, то есть практически через год с момента написания статьи. Предлагают их сразу 5 брокеров с примерно одинаковой доходностью. Несколько выше она сравнительно у сервиса Bond UA — 15,4%. То есть за год самая лучшая доходность, которую удалось найти «Минфину», снизилась на 2,6 п.п.

По гривневым депозитам в год средняя ставка, которую предлагают украинские банки, сейчас составляет 13,05%. Самые лучшие предложения, которые отыскала редакция, достигают 16,5%, соответствующие условия предлагают O.Bank и Идея Банк.

Если же посчитать доходность этих депозитов после уплаты налогов, то она составляет 13,28%. Таким образом, лучшие ОВГЗ на вторичном рынке с погашением через год обеспечивают доходность выше на 2,12 п.п., по сравнению с самыми выгодными вкладами на рынке.

Также следует учитывать, что в ближайшее время вступит в силу ресурсный закон, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5% (документ находится на подписи у Президента). Это означает, что общие налоги на доходы от депозитов вырастут до 23%. Соответственно, нынешние самые выгодные вклады будут обеспечивать «чистый» заработок 12,71%, а гособлигации в таком случае окажутся более доходными на 2,69 п.п.

Что украинцы выбирают чаще

Согласно статистике НБУ, общая сумма всех срочных вкладов в украинских банках составляет около 405 млрд грн.

В то же время в ОВГЗ наши соотечественники инвестировали менее 72 млрд грн. Таким образом, срочные депозиты оказываются более популярными, чем государственные ценные бумаги, в 5,6 раза.

Основная причина этого разрыва — неосведомленность большинства украинцев о том, что такое ОВГЗ и как их купить. Хотя есть и несколько факторов, которые делают банковские вклады более привлекательными для граждан. Первый — это возможность закрыть депозит в любой момент (если эта опция прописана в условиях конкретного вклада). Облигации тоже можно продать на вторичном рынке, но обычно со спредом, а зачастую брокеры вообще не оказывают такую услугу.

Второе потенциальное преимущество депозитов — возможность получить ежемесячную выплату процентов, тогда как по облигациям купонный доход начисляется раз в полгода.

С точки зрения удобства, принципиального расхождения нет. Как открыть вклад, так и купить облигации можно дистанционно. Комиссии за покупку ценных бумаг в «Дії» (где представлены предложения 5 брокеров и банков) отсутствуют.

Также можно купить без комиссии военные облигации в приложениях Сенс Банка и monobank, но здесь стоит уточнить, что у последнего нет комиссии именно за покупку военных ОВГЗ, за обычные, которые выпускались до полномасштабного вторжения, она предусмотрена. Поэтому следует внимательнее смотреть на условия покупки перед операцией.

Преимущество ОВГЗ по факту только одно, но особенно важное — более высокая доходность. И большое количество украинцев его оценили. Так, по официальной статистике, в начале этого года физлицам принадлежало гособлигаций на 53,3 млрд грн. Таким образом, с этого времени их портфель вырос на 35%.

В то же время сумма срочных вкладов на 1 января составила почти 390 млрд грн, соответственно, с тех пор эта сумма выросла на символические 3,85%.

Существенный разрыв темпов роста интереса к ОВГЗ мы можем увидеть и с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 1 февраля 2022 года украинцы держали гособлигаций всего на 25,9 млрд грн, то есть с тех пор инвестиции в них взлетели на 178%.

Общая же сумма срочных депозитов на 1 февраля 2022 года составила около 315 млрд грн, соответственно, сейчас она выросла примерно на 29%.

Среди причин роста популярности гособлигаций — их позиционирование в начале полномасштабной войны, как инструмента для поддержки фронта, упрощенная покупка и отмена комиссий многими продавцами. И, конечно же, объективно более высокая доходность, по сравнению с депозитами.

Удается ли опередить доходности инфляцию

Прошлый год оказался чрезвычайно выгодным для инвестиций в облигации не только из-за высоких ставок, но и относительно низкой инфляции — 5,1%. Таким образом, если из доходности облигаций отнять рост цен, то чистые заработки на ОВГЗ в 2023 году составили 12,9%.

В то же время чистый доход от самых выгодных депозитов, учитывая рост цен, составил 9,55%.

В этом году вслед за снижением ключевой ставки НБУ вниз пошла и доходность инвестиционных инструментов, кроме того, ускорилась и инфляция. По прогнозам Нацбанка, к концу года она должна составлять 8,5%. Но уже, по результатам сентября, рост потребительских цен в годовом исчислении составил 8,6%.

Таким образом, если отнять рост цен, то доходность годовых ОВГЗ составляет 6,8%. А самые же выгодные депозиты приносят «чистыми» 4,68%.

Следует учитывать, что эти расчеты актуальные, если исходить из официального роста цен, расчеты которого часто критикуют за подбор товаров для сравнения. Например, овощи дорожают существенно быстрее инфляционных расчетов: за год картофель подорожал на 202%, а морковь — на 128%.

Удается ли опередить падение гривны

Наличная валюта — самая популярная альтернатива ОВДП и депозитам. По ориентировочным оценкам, на руках у бизнеса и населения сохраняется $120 млрд.

Средний курс продажи доллара США в банках год назад составлял 38,2 грн/$, а сейчас достигает 41,5 грн/$. Это означает, что за 12 месяцев национальная валюта подешевела на 8,64%. Таким образом, если нынешние темпы обесценивания гривны сохранятся, то ставки как по ОВГЗ, так и по самым лучшим депозитам (после учета налогов) будут перекрывать это падение.

Согласно проекту бюджета на следующий год, официальный курс будет составлять 45 грн/$, если этот прогноз оправдается, то можно считать, что в банках купить американскую валюту можно будет ориентировочно за 45,5 грн/$. То есть прогнозируемое падение гривны составит 9,64%.

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Исходя из этих цифр, депозиты и облигации все еще остаются более выгодными, чем наличный доллар, но разрыв между ними крайне незначителен. Поэтому тем, кто прогнозирует более существенное ослабление национальной валюты, есть смысл задуматься об отказе от гривневых инструментов.