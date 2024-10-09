Цены на картофель устанавливают новые рекорды в Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 15:34 Читати українською

Цены на картофель устанавливают новые рекорды в Украине

На рынке Украины цены на картофель достигли 17−25 грн/кг, что в 2,8 раза выше прошлогодних ценовых показателей. Об этом сообщает EastFruit.

На рынке Украины цены на картофель достигли 17−25 грн/кг, что в 2,8 раза выше прошлогодних ценовых показателей.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

«Украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17−25 грн/кг (0,41−0,61 долл./кг), причем только за последнюю неделю цена на эту продукцию в Украине выросла в среднем на 19%», — говорится в сообщении.

По словам производителей, рост цен спровоцирован снижением урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года.

В то же время, по мнению фермеров, именно засуха в основных регионах производства картофеля способствовала появлению некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Аналитики проекта объясняют рост цен в этом сегменте высоким спросом оптовых компаний, продолжающих закупать картофель для хранения. Однако в некоторых регионах обильные дожди усложнили уборку урожая, что дополнительно поддерживает цены.

В настоящее время цена на картофель в Украине в среднем уже в 2,8 раза выше, чем в аналогичный в прошлом году, отмечают в EastFruit. Крупные игроки рынка не спешат реализовать основной объем картофеля, поскольку надеются на повышение цен уже в первой половине текущего сезона.

Как выросли цены на овощи

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Riojas
Riojas
9 октября 2024, 15:47
#
На братьев-поляков одна надежда — блокируйте кордон)
+
0
agsmith15
agsmith15
9 октября 2024, 16:06
#
Даешь новые рекорды!
+
0
Бедный папа
Бедный папа
9 октября 2024, 16:29
#
Будет такая же история как с гречей, по 80−160, а теперь и по 22 никому не нужна.
А картоха еще хуже хранится.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами