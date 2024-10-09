Цены на картофель устанавливают новые рекорды в Украине

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Как изменились цены

«Украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17−25 грн/кг (0,41−0,61 долл./кг), причем только за последнюю неделю цена на эту продукцию в Украине выросла в среднем на 19%», — говорится в сообщении.

По словам производителей, рост цен спровоцирован снижением урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года.

В то же время, по мнению фермеров, именно засуха в основных регионах производства картофеля способствовала появлению некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Аналитики проекта объясняют рост цен в этом сегменте высоким спросом оптовых компаний, продолжающих закупать картофель для хранения. Однако в некоторых регионах обильные дожди усложнили уборку урожая, что дополнительно поддерживает цены.

В настоящее время цена на картофель в Украине в среднем уже в 2,8 раза выше, чем в аналогичный в прошлом году, отмечают в EastFruit. Крупные игроки рынка не спешат реализовать основной объем картофеля, поскольку надеются на повышение цен уже в первой половине текущего сезона.

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