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9 октября 2024, 14:47 Читати українською

monobank повысил доходность депозитов в гривне на все сроки

Большинство крупных банков продолжают держать паузу в пересмотре депозитных ставок. За последние две недели только два крупных банка решились на дальнейшее снижение доходности вкладов, зато сразу четыре — ее увеличили. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Сентябрь крупные банки завершили на пиково низкой точке по ставкам. Самые маленькие средние ставки среди участников депозитного обзора, по итогам прошлого месяца, были зафиксированы по 3-месячным депозитам — 11,54% годовых, и 12,2% годовых — по вкладам на 9 месяцев. Чуть больше они в среднем платили по годовым вкладам (12,78% годовых), и больше всего — по полугодовым депозитам (12,91% годовых).

При этом в НБУ признали, что финансисты уже начали учитывать в своей депозитной политике растущую инфляцию.

«Номинальные ставки по гривневым инструментам отреагировали на рост инфляции и сохранение ключевой ставки неизменной на протяжении последних месяцев. Так, по предварительным оценкам, в сентябре прекратилось снижение ставок по срочным депозитам физических лиц. Это позволило поддержать интерес населения к сбережениям в гривне: срочные вклады в сентябре возобновили рост», — сообщает регулятор в своем Макроэкономическом и Монетарном обзоре за октябрь.

На первую неделю октября средние ставки на год выросли на 0,06 п.п., на 9 месяцев — на 0,1 п.п., полугодовые — на 0,04 п.п., а на три месяца — на 0,03 п.п.

Как банки меняли ставки

Укрэксимбанк снизил ставки по коротким вкладам: доходность гривневых депозитов на 3 и 6 месяцев срезана на 0,3 п.п. Самая высокая ставка после изменений сохраняется на самые короткие вклады: 12,05% годовых на 3 месяца. 11,75% годовых банк предлагает по вкладам на год и 9 месяцев, 11,2% годовых — на полгода.

Банк также снизил ставки по вкладам в долларе. Доходность полугодовых вкладов тут снизилась на 0,3 п.п. — до 0,85% годовых. Остальные вклады в долларе банк порезал на 0,2 п.п. По 3-месячным вкладам банк платит сейчас 0,95% годовых, а по годовым и на 9 месяцев — по 1,1% годовых.

Доходность по вкладам в валюте резал и Таскомбанк, правда, ограничился уменьшением доходности только годовых вкладов в евро и долларе (минус 0,25 п.п.). Сейчас банк платит по годовым вкладам в евро 1,5%, а в долларах — 2,5% годовых.

В четырех других крупных банках прошло повышение ставок по вкладам в нацвалюте.

Наиболее существенно увеличивал доходность гривневых вкладов Идея Банк. Доходность вкладов на год выросла сразу на 1,25 п.п. — до 16,25% годовых. Ставки по вкладам на 9 месяцев увеличены на 1 п.п. — до 16% годовых, 0,5 п.п. банк добавил к ставкам на 6 месяцев и теперь платит по ним 15,25% годовых.

Радабанк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 мес. на 1 п.п. — до 17% годовых. Повышенные ставки банк предлагает под акционный депозит, о котором мы писали в прошлом выпуске депозитного обзора.

Увеличили доходность гривневых вкладов Универсал Банк и работающий по его лицензии monobank. Оба финучреждения добавили по 0,5 п.п. к доходности гривневых депозитов на все сроки, которые охватывает наш обзор. После изменений ставки в обоих банках унифицированы, за исключением вклада на 9 месяцев, который в линейке Универсал Банка отсутствует.

Ставки в обоих банках по вкладам на год сейчас составляют 15,5% годовых, 15,2% годовых они платят по вкладам на полгода, ставка на 3 месяца составляет 15% годовых. monobank также предлагает вклад на 9 месяцев с доходностью 15,4% годовых.

На три месяца самые высокие ставки предлагают Радабанк (17% годовых), Аккордбанк (15,75% годовых), 15,5% годовых можно получить в Абанке.

По полугодовым вкладам самая лучшая доходность в Абанке (15,75% годовых), 15,5% годовых предлагают в Аккордбанке, 15,25% годовых — в Идея Банке.

Доходность по вкладам на 9 месяцев впервые за долгое время превысила ставки по коротким вкладам. 16% годовых можно заработать по этим срочным депозитам в Идея Банке, 15,4% годовых — в monobank, 15% годовых — в Таскомбанке.

Самую высокую ставку по годовым вкладам предлагают сейчас в Идея Банке (16,25% годовых), 15,85% годовых платят в Абанке, по 15,5% годовых — в Универсал Банке и monobank.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,25% 1,25% 16,00% 1,00% 15,25% 0,50% - - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Универсал Банк 15,50% 0,50% - - 15,20% 0,50% 15,00% 0,50% - -
monobank 15,50% 0,50% 15,40% 0,50% 15,20% 0,50% 15,00% 0,50% - -
КоминБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Альянс Банк 14,50% - 14,30% - 14,00% - 14,00% - 6,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 17,00% 1,00% - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% 0,30% 12,05% 0,30% - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,49% - 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% 0,25% 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,75% - 0,75% - 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 2,00% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,10% 0,20% 1,10% 0,20% 0,85% 0,30% 0,95% 0,20% - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Таскомбанк 1,50% 0,25% 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Прокредит Банк* 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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Комментарии - 3

+
+15
krv77
krv77
9 октября 2024, 15:36
#
Но учитывая, что было 15%-(18%+1.5%)=12.075
а станет 15.5%-(18%+5%)=11.937
это так себе повышение
+
0
S1ax
S1ax
9 октября 2024, 15:59
#
Можно, пожалуйста, формулу по которой вы считаете?
+
+15
RussellUA
RussellUA
9 октября 2024, 16:16
#
ПДФО 18% і новий військовий збір 5%.
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