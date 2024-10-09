monobank повысил доходность депозитов в гривне на все сроки

Большинство крупных банков продолжают держать паузу в пересмотре депозитных ставок. За последние две недели только два крупных банка решились на дальнейшее снижение доходности вкладов, зато сразу четыре — ее увеличили. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Сентябрь крупные банки завершили на пиково низкой точке по ставкам. Самые маленькие средние ставки среди участников депозитного обзора, по итогам прошлого месяца, были зафиксированы по 3-месячным депозитам — 11,54% годовых, и 12,2% годовых — по вкладам на 9 месяцев. Чуть больше они в среднем платили по годовым вкладам (12,78% годовых), и больше всего — по полугодовым депозитам (12,91% годовых).

При этом в НБУ признали, что финансисты уже начали учитывать в своей депозитной политике растущую инфляцию.

«Номинальные ставки по гривневым инструментам отреагировали на рост инфляции и сохранение ключевой ставки неизменной на протяжении последних месяцев. Так, по предварительным оценкам, в сентябре прекратилось снижение ставок по срочным депозитам физических лиц. Это позволило поддержать интерес населения к сбережениям в гривне: срочные вклады в сентябре возобновили рост», — сообщает регулятор в своем Макроэкономическом и Монетарном обзоре за октябрь.

На первую неделю октября средние ставки на год выросли на 0,06 п.п., на 9 месяцев — на 0,1 п.п., полугодовые — на 0,04 п.п., а на три месяца — на 0,03 п.п.

Как банки меняли ставки

Укрэксимбанк снизил ставки по коротким вкладам: доходность гривневых депозитов на 3 и 6 месяцев срезана на 0,3 п.п. Самая высокая ставка после изменений сохраняется на самые короткие вклады: 12,05% годовых на 3 месяца. 11,75% годовых банк предлагает по вкладам на год и 9 месяцев, 11,2% годовых — на полгода.

Банк также снизил ставки по вкладам в долларе. Доходность полугодовых вкладов тут снизилась на 0,3 п.п. — до 0,85% годовых. Остальные вклады в долларе банк порезал на 0,2 п.п. По 3-месячным вкладам банк платит сейчас 0,95% годовых, а по годовым и на 9 месяцев — по 1,1% годовых.

Доходность по вкладам в валюте резал и Таскомбанк, правда, ограничился уменьшением доходности только годовых вкладов в евро и долларе (минус 0,25 п.п.). Сейчас банк платит по годовым вкладам в евро 1,5%, а в долларах — 2,5% годовых.

В четырех других крупных банках прошло повышение ставок по вкладам в нацвалюте.

Наиболее существенно увеличивал доходность гривневых вкладов Идея Банк. Доходность вкладов на год выросла сразу на 1,25 п.п. — до 16,25% годовых. Ставки по вкладам на 9 месяцев увеличены на 1 п.п. — до 16% годовых, 0,5 п.п. банк добавил к ставкам на 6 месяцев и теперь платит по ним 15,25% годовых.

Радабанк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 мес. на 1 п.п. — до 17% годовых. Повышенные ставки банк предлагает под акционный депозит, о котором мы писали в прошлом выпуске депозитного обзора.

Увеличили доходность гривневых вкладов Универсал Банк и работающий по его лицензии monobank. Оба финучреждения добавили по 0,5 п.п. к доходности гривневых депозитов на все сроки, которые охватывает наш обзор. После изменений ставки в обоих банках унифицированы, за исключением вклада на 9 месяцев, который в линейке Универсал Банка отсутствует.

Ставки в обоих банках по вкладам на год сейчас составляют 15,5% годовых, 15,2% годовых они платят по вкладам на полгода, ставка на 3 месяца составляет 15% годовых. monobank также предлагает вклад на 9 месяцев с доходностью 15,4% годовых.

На три месяца самые высокие ставки предлагают Радабанк (17% годовых), Аккордбанк (15,75% годовых), 15,5% годовых можно получить в Абанке.

По полугодовым вкладам самая лучшая доходность в Абанке (15,75% годовых), 15,5% годовых предлагают в Аккордбанке, 15,25% годовых — в Идея Банке.

Доходность по вкладам на 9 месяцев впервые за долгое время превысила ставки по коротким вкладам. 16% годовых можно заработать по этим срочным депозитам в Идея Банке, 15,4% годовых — в monobank, 15% годовых — в Таскомбанке.

Самую высокую ставку по годовым вкладам предлагают сейчас в Идея Банке (16,25% годовых), 15,85% годовых платят в Абанке, по 15,5% годовых — в Универсал Банке и monobank.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.09.2024−07.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.