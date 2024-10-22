Депозити та ОВДП: як за рік змінилася їх дохідність та у що тепер вигідніше інвестувати

Доходи від ОВДП та депозитів майже синхронно знижуються через зниження ставок, прискорення інфляції та девальвацію нацвалюти. «Мінфін» порахував, чи залишаються за цих умов вигідними гривневі інструменти та скільки за ними можна заробити «чистими».

Як за рік змінився дохід

Близько року тому «Мінфін» порівнював дохідність ОВДП та депозитів, і тоді ми чітко визначили, що облігації приносять більші заробітки. З того часу дохідність як державних цінних паперів, так і банківських вкладів суттєво знизилася. Наприклад, рік тому гривневі ОВДП із погашенням приблизно через 12 місяців можна було придбати на вторинному ринку із дохідністю 18% річних.

Найвигідніший депозит тоді нам вдалося відшукати з дохідністю 18,2%, що трохи перевищувало заробітки на облігаціях, але варто враховувати, що з відсотків від вкладів (на відміну від ОВДП) потрібно сплачувати податки — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Зважаючи на цей чинник, реальна дохідність найвигіднішого депозиту становила 14,65%. Виходячи з цього, ОВДП рік тому забезпечували вищу дохідність на 3,35 в.п.

Наразі у застосунку «Дія» без сплати жодної комісії можна придбати військові облігації «Керч» із погашенням 15 жовтня 2025 року, тобто практично через рік від моменту написання статті. Пропонують їх відразу 5 брокерів із приблизно однаковою дохідністю. Трохи вища вона порівняно у сервісу Bond UA — 15,4%. Тобто за рік найкраща дохідність, яку вдалося знайти «Мінфіну», знизилася на 2,6 в.п.

За гривневими депозитами на рік середня ставка, яку пропонують українські банки, наразі становить 13,05%. Найкращі пропозиції, які відшукала редакція, сягають 16,5%, відповідні умови пропонують O.Bank та Ідея Банк.

Якщо ж порахувати дохідність цих депозитів після сплати податків, то вона становить 13,28%. Таким чином, кращі ОВДП на вторинному ринку з погашенням через рік забезпечують дохідність, вищу на 2,12 в.п., порівнюючи з найвигіднішими вкладами на ринку.

Також треба враховувати, що найближчим часом набере чинності ресурсний закон, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% (документ перебуває на підписі у Президента). Це означає, що загальні податки з доходу від депозитів зростуть до 23%. Відповідно, нинішні найвигідніші вклади забезпечуватимуть «чистий» заробіток 12,71%, а держоблігації у такому випадку виявляться дохіднішими на 2,69 в.п.

Що частіше обирають українці

Відповідно до статистики НБУ, загальна сума всіх строкових вкладів в українських банках становить майже 405 млрд грн.

Натомість в ОВДП наші співвітчизники інвестували менше 72 млрд грн. Таким чином, строкові депозити виявляються популярнішими за державні цінні папери у 5,6 раза.

Основна причина цього розриву — необізнаність більшості українців у тому, що таке ОВДП та як їх придбати. Хоча є і декілька чинників, які роблять банківські вклади привабливішими для громадян. Перший — це можливість закрити депозит у будь-який момент (якщо ця опція прописана в умовах конкретного вкладу). Облігації теж можна продати на вторинному ринку, але зазвичай зі спредом, а часто брокери взагалі не надають такої послуги.

Друга потенційна перевага депозитів — можливість отримати виплату відсотків щомісяця, тоді як за облігаціями купонний дохід нараховується раз на пів року.

З погляду зручності, принципової розбіжності немає. Як відкрити вклад, так і придбати облігації можна дистанційно. Комісії за придбання цінних паперів у «Дії» (де представлені пропозиції 5 брокерів та банків) відсутні.

Також можна придбати без комісії військові облігації в застосунках Сенс Банку та monobank, але тут варто уточнити, що в останнього немає комісії саме за купівлю військових ОВДП, за звичайні, які випускалися до повномасштабного вторгнення, вона передбачена. Тому варто уважніше дивитися умови придбання перед операцією.

Перевага ОВДП фактично лише одна, але особливо важлива — вища дохідність. І велика кількість українців її оцінили. Так, за офіційною статистикою, на початку цього року фізособам належало держоблігацій на 53,3 млрд грн. Таким чином, із того часу їхній портфель зріс на 35%.

Водночас сума строкових вкладів на 1 січня становила майже 390 млрд грн, відповідно, з того часу ця сума зросла на символічні 3,85%.

Суттєвий розрив темпів зростання інтересу до ОВДП ми можемо побачити і з початку повномасштабного вторгнення. Станом на 1 лютого 2022 року українці тримали держоблігацій лише на 25,9 млрд грн, тобто з того часу інвестиції у них злетіли на 178%.

Загальна ж сума строкових депозитів на 1 лютого 2022 року становила близько 315 млрд грн, відповідно, наразі вона зросла приблизно на 29%.

Серед причин зростання популярності держоблігацій — їх позиціонування на початку повномасштабної війни, як інструменту для підтримки фронту, спрощення придбання і скасування комісій багатьма продавцями. І, звісно ж, об'єктивно вища дохідність, порівнюючи з депозитами.

Чи вдається випередити дохідності інфляцію

Минулий рік виявився надзвичайно вигідним для інвестицій у облігації не лише через високі ставки, а й відносно низьку інфляцію — 5,1%. Таким чином, якщо від дохідності облігацій відняти зростання цін, то чисті заробітки на ОВДП у 2023 році склали 12,9%.

Водночас чистий дохід від найвигідніших депозитів, із огляду на зростання цін, становив 9,55%.

Цього року слідом за зниженням ключової ставки НБУ донизу пішла і дохідність інвестиційних інструментів, крім того, пришвидшилася й інфляція. За прогнозами Нацбанку, на кінець року вона має становити 8,5%. Але вже, за результатами вересня, зростання споживчих цін у річному вимірі склало 8,6%.

Таким чином, якщо відняти зростання цін, то дохідність річних ОВДП становить 6,8%. А найвигідніші депозити приносять «чистими» 4,68%.

Варто враховувати, що ці розрахунки актуальні, якщо виходити саме з офіційного зростання цін, розрахунки якого часто критикують за підбір товарів для порівняння. Наприклад, овочі дорожчають суттєво швидше, ніж інфляційні розрахунки: за рік картопля подорожчала на 202%, а морква — на 128%.

Чи вдається випередити падіння гривні

Готівкова валюта — найпопулярніша альтернатива ОВДП та депозитам. За орієнтовними оцінками, на руках у бізнесу і населення зберігається $120 млрд.

Середній курс продажу долара США в банках рік тому становив 38,2 грн/$, а наразі сягає 41,5 грн/$. Це означає, що за 12 місяців національна валюта подешевшала на 8,64%. Таким чином, якщо нинішні темпи знецінення гривні збережуться, то ставки як за ОВДП, так і за найкращими депозитами (після врахування податків) перекриватимуть це падіння.

Відповідно до проєкту бюджету на наступний рік, офіційний курс становитиме 45 грн/$, якщо цей прогноз справдиться, то можна вважати, що в банках купити американську валюту можна буде орієнтовно за 45,5 грн/$. Тобто прогнозоване падіння гривні складатиме 9,64%.

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Виходячи з цих цифр, депозити і облігації все ще залишаються вигіднішими за готівковий долар, але розрив між ними вкрай незначний. Тому тим, хто прогнозує суттєвіше ослабення національної валюти, є сенс задуматися про відмову від гривневих інструментів.