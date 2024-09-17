Валюта или гривна: в чем лучше хранить сбережения

Большинство украинцев хранят свои сбережения в долларах США, общая сумма которых в нашем государстве существенно превышает наличную гривну и банковские депозиты. «Минфин» разобрался, верен ли этот подход, и сколько на самом деле можно заработать на гривне и на валюте.

Как менялся курс

В 1996 году, когда в обращение была введена гривна, ее курс к доллару стартовал с 1,76 грн/$, а первое ощутимое падение национальной валюты произошло в 1998 году, когда она снизилась до 2,45. С тех пор произошел ряд существенных падений национальной валюты, и сейчас ее официальный курс составляет 41,09.

Представим, что в 1996 году вы купили долларов на 1 тыс. грн. Это значит, что у вас на руках оказались $568,2. Если же вы обменяете их по нынешнему курсу, то у вас будет 23 346,5 грн. Таким образом ваши гривневые сбережения выросли бы более чем в 23 раза.

Большинство украинцев прекрасно понимают эту тенденцию. Хотя Нацбанк не публикует оценки общей суммы наличной валюты на руках у населения и бизнеса, но, по предварительным оценкам, эта сумма достигает $120 млрд. Для сравнения: наличной гривны у наших соотечественников на 800 млрд грн (менее $20 млрд). А на банковских счетах граждане хранят 1,147 трлн грн (около $28 млрд).

Доллар также обесценивается

Падение гривны к доллару не означает, что американская валюта за это время также не теряла стоимости. Ее покупательная способность падает из-за американской и глобальной инфляции.

Средний уровень долларовой инфляции с тех пор составил 2,52% в год. Соответственно, как показывает специальный калькулятор стоимости американской валюты, за $1 тыс. тогда можно было купить примерно столько же товаров, как сейчас за $2 005. Иными словами, американская валюта обесценилась примерно в 2 раза. Конечно, это далеко от показателей гривны, но все же существенно.

Процентные ставки

Поскольку любая валюта со временем теряет свою стоимость, владельцы сбережений пытаются «пристроить» деньги, чтобы они работали.

Самый популярный способ — банковские депозиты. Здесь доходность гривневых вкладов существенно превосходит валютные.

Самая щедрая ставка в крупных банках по гривневым вкладам составляет 15,85% годовых. По долларовым же — максимум 3%. Также следует учитывать, что с процентов по депозитам снимается 19,5% налогов (НДФЛ плюс военный сбор). Поэтому реальные доходы от банковских вкладов почти на пятую часть меньше тех, которые указывают банки.

Немного больше можно заработать, инвестируя в ОВГЗ. Купить эти бумаги онлайн с погашением примерно через год можно с доходностью 15,3%, а долларовые — 4,4%. При этом доходы от государственных ценных бумаг не облагаются налогом.

По мнению директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, для получения пассивной прибыли наиболее «пригодные» ОВГЗ или гривневые вклады на срок от 1 года. «Именно по таким вкладам доход может достигать 15% годовых, а чистая прибыль — 4%. Ни долларовые, ни евровклады не являются столь прибыльными», — убежден он.

Наличные или депозиты

В зависимости от целей и особенностей сбережений, у различных инструментов могут быть свои преимущества.

Сильные стороны наличной валюты следующие:

Высокая ликвидность. Наличные доллары или евро можно почти мгновенно обменять на гривну в банках, обменниках или даже у знакомых. В некоторых случаях валютой можно непосредственно рассчитываться.

Собственный контроль. Размещая деньги на депозите или в ценных бумагах, вы доверяете их сохранность банку или правительству, и полагаетесь на них по возврату сбережений. Однако проблемы банковской системы или финансовый кризис в государстве могут привести к потере средств.

Отсутствие технических проблем. Доступ к банковскому счету может быть временно упущен из-за проблем с электричеством и интернетом, работающих банкоматов или POS-терминалов в магазине. Это особенно актуально в условиях атак по энергетической системе.

В то же время у наличных денег есть свои недостатки:

Постепенное ее обесценивание. На средства «под матрасом» не начисляются проценты, а значит, даже самые стабильные валюты постепенно дешевеют.

Риск воровства или уничтожения. Наличные могут пострадать из-за пожаров, прорванных труб, ее из дома могут украсть злоумышленники. Часто владельцы просто забывают, где спрятали деньги.

На что обратить внимание, выбирая валюту

Формируя валютный портфель, стоит ориентироваться на несколько факторов:

Первый — планируете ли вы тратить средства в этой валюте. Например, если вы планируете поездку или жизнь в ЕС, Британии или Швейцарии, то стоит сразу покупать евро, фунты или, соответственно, франки, чтобы потом не приходилось снова конвертировать средства.

Второй — спреды и ликвидность. Спреды, то есть разница между стоимостью покупки и продажи, у разных валют отличаются. Например, как объяснили «Минфину» в компании «KИТ Group», одного из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты, для доллара США спред в банках в среднем составляет 1,19%, а у других операторов наличного валютного рынка — 0,48%. Для евро — соответственно, 1,2% и 0,33%. А вот для британской и швейцарской валют спреды менее выгодные: 2,81% и 1,25% — для фунта, 2,42% и 1,25% — для франка.

Также у доллара и евро более высокая ликвидность, их принимает практически каждый банк и пункт обмена. С другими валютами ситуация может оказаться более сложной.

«Покупка менее популярных валют имеет смысл только для будущих расходов или долгосрочной диверсификации и понимания рисков, связанных с их меньшей ликвидностью и более широкими спредами», — отмечают в «KИТ Group».

Третий — потенциал роста. Меняется не только курс гривны по отношению к мировым валютам, но и других денежных единиц друг к другу. К примеру, год назад за один фунт можно было получить $1,25, а сейчас уже $1,31. То есть британская валюта за год укрепилась, соответственно, ее покупать было более выгодно, чем доллар.

Проблема в том, что даже профессиональный трейдер далеко не всегда сможет предусмотреть движение таких валютных пар, а потому, формируя свой портфель, нет смысла пытаться определить, какая валюта принесет большую доходность. Вместо этого, стоит диверсифицировать сбережения.

Четвертый — скачки в кризисных ситуациях. Как гривна, так и другие валюты мира, могут резко менять курс при чрезвычайных обстоятельствах. К примеру, гривна резко упала после начала полномасштабного российского вторжения. Как правило, в такие моменты также растут спреды. Таким образом, покупка валюты при подобных обстоятельствах приводит к существенной переплате. Чтобы этого избежать, специалисты «KИТ Group» советуют постоянно формировать валютные сбережения, а не только под влиянием чрезвычайных ситуаций.

Может ли гривна быть более доходной, чем доллар?

Да, может. В истории Украины были годы, когда курс национальной валюты почти не менялся, а гривневые депозиты или облигации приносили хорошую доходность.

Для того, чтобы сделать осознанный выбор между гривной или валютой, можно рассчитать, по какому курсу будет более выгодным каждый вариант. Сделать это просто. Предположим, у вас есть 1 тыс. грн. Если вы вложите ее в ОВГЗ с доходностью 15,3%, то через год у вас будет 1 153 грн.

Или вы можете за 1 тыс. грн купить доллары. К моменту написания статьи курс составлял 41,4. То есть можно получить $24,15.

Теперь 1 153 делим на 24,15 и получаем 47,74. При таком курсе наличная валюта принесет такую же доходность, как и покупка гривневых ОВГЗ. Поэтому, если вы уверены, что до этой отметки гривна не дойдет, можете оставаться в национальной валюте. Если же ждете, что гривна ослабнет еще более существенно — лучше покупать доллары.

Но в целом, поскольку мы не можем быть уверены в своих прогнозах, лучше диверсифицировать сбережения.

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Пример портфеля

Рассмотрим один из возможных вариантов формирования портфеля сбережений. Как отмечают специалисты «KИТ Group», при нынешних условиях следует ориентироваться на максимальную безопасность и ликвидность.

«Учитывая ситуацию в Украине, гривну стоит рассматривать, исключительно как инструмент текущих расчетов, но не для сбережений. Так что количество ликвидной быстродоступной гривны в портфеле (наличные или карточные счета) должно примерно соответствовать сумме ваших средних ежемесячных расходов или покрывать какие-то потенциальные экстренные потребности», — советуют в компании.

Не забывать о необходимости финансовой подушки для срочных нужд советует и начальник инвестиционного отдела управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Сергей Швец. «Независимо от того, где находятся средства — в Украине или за рубежом, — долю в размере 10−20% следует выделить под „финансовую подушку“ или аварийный запас. Эти средства следует держать в легкодоступной форме, например, наличными или на краткосрочных депозитах. Что касается остальных средств, то сегодня в Украине лучшие ставки предлагаются по ОВГЗ и долгосрочным депозитам», — отмечает он.

В качестве примера, можно рассмотреть следующий вариант формирования портфеля:

20% — наличный доллар;

10% — наличное евро;

5% — наличный британский фунт или швейцарский франк;

25% — долларовые ОВГЗ или депозит

20% — гривневые ОВГЗ или депозит;

15% — акции иностранных компаний;

5% — драгоценные металлы.

Детали такого портфеля могут зависеть от суммы сбережений, в частности, значительные наличные денежные средства следует держать в банковской ячейке. Также, исходя от собственной готовности рисковать, можно корректировать долю акций. Но главное не забывать, что часть сбережений в нынешних обстоятельствах должна оставаться под рукой.