Валютные ОВГЗ: действительно ли Минфин осуществляет погашение по ним в гривне

За прошедшие две недели объемы покупок госбумаг уменьшились. В значительной степени это произошло из-за отсутствия выплат в этот период по военным и другим рыночным ОВГЗ . А полученные клиентами средства по предварительным погашениям почти на 80% уже были реинвестированы в новые бумаги. Как изменился рынок ОВГЗ за минувшие недели, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Что покупают инвесторы

Наибольшим спросом продолжают пользоваться военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 г., эти бумаги достаточно короткие и продаются с доходностью выше 15%. В тройку лидеров вернулись облигации с погашением в начале 2025 года. В этом случае клиенты предпочитают именно доходность, которая все еще выше 22%. Общий же объем торговли военными ОВГЗ остается на уровне 45%, несмотря на меньший выбор разных серий.

В последнем прогнозе НБУ значительно улучшил свои ожидания по уровню инфляции на конец года — с 18,7% до 14,8%. На этом фоне спрос покупателей на длинные бумаги по самым высоким ставкам остается главной тенденцией.

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В какой валюте платят проценты по валютным ОВГЗ

Отслеживая комментарии и вопросы читателей под моими колонками, хочу снова остановиться на механизмах торговли валютными ОВГЗ. В настоящее время система торгов действительно непростая и зависит от многих параметров:

типа инвестора (физическое лицо, юридическое лицо, банк, инвестиционная фирма, нерезидент),

вида сделки (покупка или продажа),

места проведения (биржа или неорганизованный рынок),

другие условия.

Но общей чертой для всех будет то, что несмотря на путь и валюту покупки, все выплаты от Министерства финансов всегда будут именно в валюте номинала бумаги — в долларах или евро. Не в гривне с привязкой к курсу, потому что и такие бумаги существовали и назывались «индексные», а именно в валюте номинала и от этого их название — валютные.

Теперь раскроем механизм работы. Все бумаги «зарождаются» на первичных аукционах Минфина и именно там первую покупку совершают банки-первичные дилеры только за валюту номинала бумаги (доллар, евро). То есть при привлечении средств Минфин всегда получает доллар или евро, поэтому и платит в конце срока также доллар или евро. А все то, что уже происходит с бумагой на вторичном рынке, его мало интересует.

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Как рассчитываются по облигациям на вторичном рынке

На вторичном рынке имеем следующую ситуацию. Купить и продать валютные бумаги на бирже и у банков можно только за валюту любого типа инвестора. Купить валютные бумаги через инвестиционную фирму можно как за гривну, так и за валюту.

Продажа валютных бумаг может быть для всех инвесторов (кроме юридических лиц), как за гривну, так и за валюту. То есть, юридические лица могут получить валюту только от погашения Минфина, а досрочная продажа будет только за гривну с привязкой к рыночному курсу. А вот физические лица могут как покупать, так и продавать валютные бумаги, как за гривну, так и за валюту (в зависимости от условий сделки и контрагента).

При торговли через инвестиционные фирмы именно все эти опции технически и законодательно возможны. Но почему эта услуга не распространена я подробно уже рассказывала в предыдущих колонках. Препятствует, прежде всего, то, что структура таких сделок сложна, и не предлагается покупка в малых объемах, часто лоты стартуют от $100 000 и выше.

Поэтому хочу еще раз развенчать миф о том, что Министерство финансов осуществляет в гривне погашение по валютным ОВГЗ. Никакого такого случая не было, все выплаты были своевременны в валюте номиналу бумаги. Такие бумаги гасятся почти каждый месяц. И подтверждением этому также структура портфелей физических лиц, что по объему почти на 50% — в валютных бумагах. Вкладывали бы инвесторы (особенно физические лица) так упорно денежные средства в бумаги, погашение которых было уже осуществлено по несоблюдению условий?

Если у вас есть какие-либо вопросы по инвестированию в ОВГЗ — пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этой статье, отвечу в следующих обзорах.