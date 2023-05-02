За прошедшие две недели объемы покупок госбумаг уменьшились. В значительной степени это произошло из-за отсутствия выплат в этот период по военным и другим рыночным ОВГЗ. А полученные клиентами средства по предварительным погашениям почти на 80% уже были реинвестированы в новые бумаги. Как изменился рынок ОВГЗ за минувшие недели, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.
Валютные ОВГЗ: действительно ли Минфин осуществляет погашение по ним в гривне
Что покупают инвесторы
Наибольшим спросом продолжают пользоваться военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 г., эти бумаги достаточно короткие и продаются с доходностью выше 15%. В тройку лидеров вернулись облигации с погашением в начале 2025 года. В этом случае клиенты предпочитают именно доходность, которая все еще выше 22%. Общий же объем торговли военными ОВГЗ остается на уровне 45%, несмотря на меньший выбор разных серий.
В последнем прогнозе НБУ значительно улучшил свои ожидания по уровню инфляции на конец года — с 18,7% до 14,8%. На этом фоне спрос покупателей на длинные бумаги по самым высоким ставкам остается главной тенденцией.
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В какой валюте платят проценты по валютным ОВГЗ
Отслеживая комментарии и вопросы читателей под моими колонками, хочу снова остановиться на механизмах торговли валютными ОВГЗ. В настоящее время система торгов действительно непростая и зависит от многих параметров:
- типа инвестора (физическое лицо, юридическое лицо, банк, инвестиционная фирма, нерезидент),
- вида сделки (покупка или продажа),
- места проведения (биржа или неорганизованный рынок),
- другие условия.
Но общей чертой для всех будет то, что несмотря на путь и валюту покупки, все выплаты от Министерства финансов всегда будут именно в валюте номинала бумаги — в долларах или евро. Не в гривне с привязкой к курсу, потому что и такие бумаги существовали и назывались «индексные», а именно в валюте номинала и от этого их название — валютные.
Теперь раскроем механизм работы. Все бумаги «зарождаются» на первичных аукционах Минфина и именно там первую покупку совершают банки-первичные дилеры только за валюту номинала бумаги (доллар, евро). То есть при привлечении средств Минфин всегда получает доллар или евро, поэтому и платит в конце срока также доллар или евро. А все то, что уже происходит с бумагой на вторичном рынке, его мало интересует.
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Как рассчитываются по облигациям на вторичном рынке
На вторичном рынке имеем следующую ситуацию. Купить и продать валютные бумаги на бирже и у банков можно только за валюту любого типа инвестора. Купить валютные бумаги через инвестиционную фирму можно как за гривну, так и за валюту.
Продажа валютных бумаг может быть для всех инвесторов (кроме юридических лиц), как за гривну, так и за валюту. То есть, юридические лица могут получить валюту только от погашения Минфина, а досрочная продажа будет только за гривну с привязкой к рыночному курсу. А вот физические лица могут как покупать, так и продавать валютные бумаги, как за гривну, так и за валюту (в зависимости от условий сделки и контрагента).
При торговли через инвестиционные фирмы именно все эти опции технически и законодательно возможны. Но почему эта услуга не распространена я подробно уже рассказывала в предыдущих колонках. Препятствует, прежде всего, то, что структура таких сделок сложна, и не предлагается покупка в малых объемах, часто лоты стартуют от $100 000 и выше.
Поэтому хочу еще раз развенчать миф о том, что Министерство финансов осуществляет в гривне погашение по валютным ОВГЗ. Никакого такого случая не было, все выплаты были своевременны в валюте номиналу бумаги. Такие бумаги гасятся почти каждый месяц. И подтверждением этому также структура портфелей физических лиц, что по объему почти на 50% — в валютных бумагах. Вкладывали бы инвесторы (особенно физические лица) так упорно денежные средства в бумаги, погашение которых было уже осуществлено по несоблюдению условий?
Если у вас есть какие-либо вопросы по инвестированию в ОВГЗ — пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этой статье, отвечу в следующих обзорах.
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/123278/