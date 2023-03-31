Иностранцы продолжают выходить из наших ОВГЗ: кто активно покупает их сейчас

Что происходит на рынке труда, за счет чего финансируется бюджет и сколько сейчас денег в банках, рассказал бывший глава Совета НБУ , заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Безработица сокращается: какие сектора восстанавливаются быстрее

По данным Госцентра занятости, количество лиц, у которых есть статус безработного, на 1 марта сократилось почти в два раза, по сравнению с началом марта 2022 года. В то же время, в такой же пропорции сократилось и количество вакансий.

Благодаря активизации с/х работ и восстановлению жилья самое большое сокращение количества официально зарегистрированных безработных (по месту предварительной занятости) имело место в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (-72,9%) и строительства (-65,4%). Приблизительно в два раза сократилось количество зарегистрированных безработных в сферах информации и телекоммуникаций, образования, здравоохранения и других сервисных отраслей.

Бюджетная сфера: кто покупает ОВГЗ

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 28 марта, Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн на сроки от 1 до 2 лет с доходностью от 18,5% до 19,6%, а также $390 млн — на сроки от 6 до 9 месяцев. Основной объем гривневых средств был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в апреле 2025 года, которые включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Спрос на соответствующие бумаги составил 2,7 млрд грн, что в четыре раза меньше выставленного Министерством финансов объема (10 млрд грн).

С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении увеличился на 5,8 млрд грн благодаря увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков (на 5,3 млрд грн), юридических и физических лиц (на 0,9 и 1,2 млрд грн соответственно). В то же время, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился за неделю на 1,7 млрд гривен, и сейчас он минимальный с середины 2019 года.

Финансовый сектор: почему банки не идут за деньгами в НБУ

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне 550 млрд грн. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Нацбанком иностранной валюты банкам уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 3 млрд грн) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

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Банковское кредитование в условиях военных рисков продолжает поддерживаться государственной программой «Доступные кредиты 5−7−9%». На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 370 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, преимущественно, государственными банками.

Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 24 тыс. на общую сумму около 96 млрд грн. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов направлена на поддержку с/х производства и антивоенные цели.