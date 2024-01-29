Курсы основных валют на неделю: почему евро будет лихорадить и чего ждать от доллара

На этой неделе ожидается много новостей и событий, которые существенно повлияют на поведение валютного рынка в Украине. Поэтому, ближайшие пять дней спокойными точно не будут. Теперь обо всем подробнее.

К самым важным новостям для нашего валютного рынка можно отнести:

Завершение отчетного периода. В военное время этот фактор не столь значимый, как до полномасштабного вторжения рф. Тем не менее, госкомпаниям и бизнесу надо закрывать свои валютные расчеты с контрагентами к началу следующего месяца. Сейчас в последние 2−3 рабочих дня месяца это, обычно, добавляет на межбанковские торги $25−40 млн ежедневно.

Причем иногда ситуативно все это приходится на одну дату, что приводит к значительному, по нынешним меркам, росту операций. Потом все стихает, так как ключевых клиентов сейчас на рынке стало значительно меньше. Как только они закрывают свои расчеты, межбанк по объемам резко сужается до ежедневных менее $200 млн.

Последствия решений НБУ по учетной ставке и его интервенции на валютном межбанке. На прошлой неделе регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15% годовых, плату банкам по депсертификатам «овернайт» на уровне 15% годовых, а по трехмесячным — на уровне 19% годовых.

Часть банков готовилась к снижению учетной ставки Нацбанка, поэтому финансисты стали снижать свои ставки по вкладам в гривне еще 2−3 недели назад. Сейчас же, чтобы не отдавать своих клиентов конкурентам, которые не стали накануне заседания регулятора резать доходность вкладов, они начнут добавлять в свою депозитную линейку продукты, чтобы быть вровень с ними.

Неопределенность по объемам международной помощи Украине в этом году работает против гривны. Граждане, у которых еще сохранились накопления, начинают задумываться о покупке валюты, как альтернативе заработку на депозитах. Это увеличивает спрос на доллар и евро, а также давление на гривну.

Это еще один вызов для Комитетов по управлению активами и пассивами (КУАП) и тарифным комитетам банков. Им необходимо найти максимально компромиссный вариант по процентной политике, чтобы не потерять вкладчиков и сохранить прибыльность работы своего финучреждения. Такой компромисс интересов вкладчиков и банкиров находить все сложнее.

Особенно это актуально для небольших банков со значительным удельным весом в пассивах вкладов населения и основных заработках на депсертификатах НБУ и ОВГЗ.

Что касается интервенций по продаже недостающего доллара на межбанке, то тут ничего не изменится. Закрывая 50−70% от общего объема ежедневного спроса на валюту, Нацбанк, по сути, своими ценниками полностью управляет как курсом межбанка, так и опосредованно — официальным курсом доллара в Украине. Продолжит он делать это и на данной неделе.

По моим расчетам, Нацбанк потратит из резервов на поддержку гривны порядка $490 млн — $710 млн. Параллельно страна периодически получает западную международную финансовую помощь на покрытие дефицита бюджета.

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Пока суммы, которые регулятор тратит на поддержку гривны на межбанке, и размер поступаемой финансовой помощи практически корреспондируют друг с другом. Это обеспечивает сохранение достаточно высокого уровня ЗВР.

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

Тем более, что ежедневные объемы межбанка остаются очень низкими: в последнее время они редко превышают порог в $200 млн. Это позволяет Нацбанку при резервах свыше $40 млрд полностью держать ситуацию под контролем.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Поведение населения. Гривневые ресурсы, сконцентрированные на текущих счетах населения, являются достаточно опасными раздражителями для курса нацвалюты в случае малейшей паники на валютном рынке, и малоконтролируемыми Нацбанком в части их поведения.

Но возможность для граждан покупки валюты на карты до 50 тысяч гривен ежемесячно и на конверсионные валютные депозиты в эквиваленте до 200 тысяч гривен в одном банке сейчас надежно снижают давление на наличный сегмент валютного рынка. Эти механизмы переводят часть «горячего» валютного спроса граждан в безналичную плоскость.

В итоге, эта угроза для курса также во многом закрыта Нацбанком. Хотя население и продолжает покупать валюты больше, чем сдает в обменники и кассы банков. Такая тенденция сохранится и на этой неделе.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Международные события и новости по объемам финансовой помощи Украине в этом году. 25 января Европейский центробанк снова сохранил текущий уровень ключевых ставок. Несмотря на то, что решение было для рынка ожидаемым, само событие, как обычно, спровоцировало валютное ралли по паре евро/доллар:

31 января свое слово по процентной ставке скажет ФРС. Рынок ставит на то, что Федрезерв также не станет сейчас менять свои ставки. Но спекулятивной раскачки пары евро/доллар в этот день тоже не избежать, что отразится и на курсе евро относительно гривны. Особенно, если в комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла по перспективам американской экономики и дальнейшим возможным действиям регулятора прозвучат либо слишком «ястребиные», либо слишком «голубиные» нотки.

Поэтому 30−31 января нас ждут скачки курса евро на украинском валютном рынке во всех его сегментах — от наличного до межбанка. К этому стоит добавить еще колебания в даты опубликования новостей этой недели по показателям экономики США и Евросоюза. Такие новости сами, обычно, добавляют рынку колебания в пределах от 0,25 до 1 американского цента на евро. Что тоже отразится на курсе евро относительно гривны.

Пока не решен и вопрос по объемам и графикам международной финансовой помощи Украине в этом году. Такая неопределенность серьезно влияет на настроения украинского валютного рынка и работает против гривны.

Это не значит, что ситуация критическая. Высокий уровень ЗВР Украины при низких ежедневных объемах межбанка и неплохие показатели продажи Минфином ОВГЗ на аукционах страхуют гривну. Но то, что информационное напряжение в вопросе объемов международной финансовой помощи сейчас достигло пика, — это факт. А любая неопределенность — это дополнительные риски.

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В итоге, эта неделя обещает быть достаточно сложной на валютном рынке, но с определенным сдержанным оптимизмом по перспективам гривны. Скорее всего, всю неделю наш рынок ждут значительные колебания курса евро и чуть меньшие — по доллару. Но без ажиотажа на наличном рынке и при постоянном присутствии НБУ на межбанке для контроля за ситуацией.

Прогноз курса доллара и евро на 29 января — 2 февраля

Межбанк:

Доллар. Спрос на валюту по-прежнему будет превышать предложение, что потребует частых интервенций Нацбанка по продаже доллара на торгах. Именно курсы этих интервенций определят тренд на межбанке и будут главным фактором, формирующим официальный курс доллара на этой неделе.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,55 — 37,95 гривен.

Евро. Пара евро/доллар в эти дни, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,077 до 1,094 доллара за евро с пиковыми колебаниями 30−31 января — накануне, а затем во время оглашения решений Федрезерва по ставке и комментариев его главы Джерома Пауэлла. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 40,44 до 41,52 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро. Но, с учетом роста котировок в конце прошлой недели и определенного настроя рынка на потенциальное продолжение роста межбанка, владельцы обменников периодически будут пытаться сыграть «на повышение».

В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть «точек» будет расширять спред до 1 гривны как по американской валюте, так и по евро.

Учитывая скачки пары евро/доллар на международном рынке, владельцы обменников для минимизации своих рисков по евровалюте будут очень внимательно следить за поведением межбанка по евро и при необходимости оперативно менять свои ценники по нему в течение дня. Особенно 30 и 31 января, когда валютные ралли по паре евро/доллар достигнут своего пика.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,30 до 38,80 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,40 до 38,70 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах широкого коридора от 40,60 до 42,45 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,70 до 42,35 грн.

Евровалюта останется одним из основных спекулятивных инструментов на всех сегментах валютного рынка Украины, а также на международных площадках.