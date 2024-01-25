ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 января 2024, 17:01 Читати українською

ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 25 января, сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 25 января, сохранил процентные ставки без изменений.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение ЕЦБ по ставке

Решение ЕЦБ оставить процентные ставки на текущем уровне соответствует прогнозам экономистов. Согласно опросу Reuters, все 85 участвовавших экономистов предполагали, что после заседания ЕЦБ 25 января ставка по депозитам останется неизменной, оставаясь на рекордном уровне 4%.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. Согласно Евростату, годовая инфляция в еврозоне ускорилась с 2,4% в ноябре до 2,9% в декабре, что прервало тенденцию к снижению последних шести месяцев. Это вызвало вопросы о времени снижения процентных ставок ЕЦБ.

По результатам опроса Reuters, большинство экономистов (59 из 85) ожидают, что ЕЦБ снизит ставку во втором квартале.

Более 70% участников последнего опроса предполагают, что ставки будут снижены до наступления июля, в то время как в декабре таких было около 57%. В ноябре 55% опрошенных не ожидали смягчения политики до второй половины года, сообщает Reuters. Согласно последнему опросу, 38 из 85 экономистов считают, что первое сокращение ставки ЕЦБ произойдет в июне, 21 ожидает этого в апреле, а 23 предсказывают, что это случится в третьем квартале или позже.

Читайте: Госдолг еврозоны сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза — до 82,6% ВВП

В ЕЦБ считают, что ключевые процентные ставки находятся на уровнях, которые помогут достижению цели по инфляции. Регулятор намерен удерживать ставки на ограничительном уровне так долго, как это будет необходимо.

Ожидания рынков

Финансовые рынки в настоящее время ожидают снижения процентных ставок на 127 базисных пунктов в этом году, что предполагает пять шагов, с первым в апреле или июне, пишет Reuters. Это ниже ожиданий двухнедельной давности, когда прогнозировалось снижение на 150 базисных пунктов, начиная с марта или апреля.

Бывший экономист Банка Англии Кэтрин Найсс заявила, что ЕЦБ склонен к осторожности в вопросе снижения ставок. После критики за недооценку роста инфляции в последние годы, в банке предпочитают дважды перестраховаться. «Проще говоря, избегая повторения ошибок, политики захотят убедиться, что джинн инфляции надежно запечатан в бутылке», — говорит она, уточняя, что второй квартал может быть «преждевременным периодом для снижения ставок».

Читайте: Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля

В Goldman Sachs в декабре предполагали, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки на 25 базисных пунктов с апреля 2024 года.

Экономисты Deutsche Bank прогнозируют снижение общего и базового уровней инфляции до 2% уже до середины этого года — на год и более раннее, чем ожидает Европейский Центральный Банк, передает Reuters. Это падение инфляции приведет к росту реальных процентных ставок, что фактически ужесточит экономическую политику в условиях рецессии.

По словам экспертов из Deutsche Bank, это увеличивает риск наступления полноценного экономического спада и серьезного удара по рынку труда.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами