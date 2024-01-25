ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 25 января, сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение ЕЦБ по ставке Решение ЕЦБ оставить процентные ставки на текущем уровне соответствует прогнозам экономистов. Согласно опросу Reuters, все 85 участвовавших экономистов предполагали, что после заседания ЕЦБ 25 января ставка по депозитам останется неизменной, оставаясь на рекордном уровне 4%.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. Согласно Евростату, годовая инфляция в еврозоне ускорилась с 2,4% в ноябре до 2,9% в декабре, что прервало тенденцию к снижению последних шести месяцев. Это вызвало вопросы о времени снижения процентных ставок ЕЦБ. По результатам опроса Reuters, большинство экономистов (59 из 85) ожидают, что ЕЦБ снизит ставку во втором квартале.

Более 70% участников последнего опроса предполагают, что ставки будут снижены до наступления июля, в то время как в декабре таких было около 57%. В ноябре 55% опрошенных не ожидали смягчения политики до второй половины года, сообщает Reuters. Согласно последнему опросу, 38 из 85 экономистов считают, что первое сокращение ставки ЕЦБ произойдет в июне, 21 ожидает этого в апреле, а 23 предсказывают, что это случится в третьем квартале или позже. Читайте: Госдолг еврозоны сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза — до 82,6% ВВП

В ЕЦБ считают, что ключевые процентные ставки находятся на уровнях, которые помогут достижению цели по инфляции. Регулятор намерен удерживать ставки на ограничительном уровне так долго, как это будет необходимо.

Ожидания рынков Финансовые рынки в настоящее время ожидают снижения процентных ставок на 127 базисных пунктов в этом году, что предполагает пять шагов, с первым в апреле или июне, пишет Reuters. Это ниже ожиданий двухнедельной давности, когда прогнозировалось снижение на 150 базисных пунктов, начиная с марта или апреля.

Бывший экономист Банка Англии Кэтрин Найсс заявила, что ЕЦБ склонен к осторожности в вопросе снижения ставок. После критики за недооценку роста инфляции в последние годы, в банке предпочитают дважды перестраховаться. «Проще говоря, избегая повторения ошибок, политики захотят убедиться, что джинн инфляции надежно запечатан в бутылке», — говорит она, уточняя, что второй квартал может быть «преждевременным периодом для снижения ставок». Читайте: Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля