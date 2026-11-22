Азиатские валюты могут стать одними из главных бенефициаров глобального спроса на технологии искусственного интеллекта. Goldman Sachs, ING и Morgan Stanley прогнозируют, что в 2027 году южнокорейские, тайваньские и сингапурские доллары получат поддержку благодаря развитию технологического экспорта, ослаблению американской валюты и снижению цен на нефть. Банки уже определили своих фаворитов в регионе.

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Какие азиатские валюты могут укрепиться в 2027 году

Goldman Sachs прогнозирует, что в следующем году лучшую динамику среди азиатских валют могут показать южнокорейская она, тайваньский доллар и малайзийский ринггит. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка, который подготовили стратег Дэнни Суванапрути и его коллеги, пишет Вloomberg.

ING делает ставку на сингапурский доллар в Юго-Восточной Азии. В Северной Азии банк выделяет южнокорейскую вону и тайваньский доллар.

Похожей точки зрения придерживаются аналитики Morgan Stanley. Они считают, что тайваньский доллар имеет потенциал для укрепления, как только интерес инвесторов к технологическому сектору восстановится. Дополнительным преимуществом валюты называют ее относительно низкую оценку. Южнокорейская она может получить поддержку благодаря более активной продаже экспортерами валютной выручки и конвертации долларов в национальную валюту.

Goldman Sachs ожидает, что спрос на оборудование для искусственного интеллекта будет оставаться высоким. Значительные инвестиции в развитие ИИ поддерживают азиатские технологические экспортеры. К тому же долгосрочные контракты на поставку оборудования свидетельствуют, что значительная часть заказов на 2027 год уже согласована.

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Южнокорейская она уже прибавила почти 8%.

Среди азиатских валют в этом году лучшую динамику показала южнокорейская она. Она укрепилась почти на 8%. В число лидеров региона также вошли сингапурский доллар и малайзийский ринггит.

Тайваньский доллар двигался в противоположном направлении. Несмотря на тесную связь экономики острова с производством технологической продукции и развитием ИИ, валюта ослабла почти до самого низкого уровня с 2016 года. Одним из факторов стало то, что экспортеры не вернули на внутренний рынок значительную часть полученной за границей валютной выручки.

В ING полагают, что перспективы технологических валют остаются благоприятными. Руководитель регионального исследовательского направления банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дипали Бхаргава объясняет это состоянием платежного баланса и поведением экспортеров.

«Хотя определенный переток капитала в валюты стран Южной Азии уже происходит, мы и дальше ожидаем, что валюты, связанные с технологическим сектором, будут опережать другие», — написала Бхаргава.

По ее словам, поддержку им обеспечивают значительный профицит счета платежного баланса и конвертация экспортерами валютной выручки. Когда компании продают полученные за границей доллары и покупают национальную валюту, это создает дополнительный спрос на нее.

Индийская рупия тоже привлекает внимание инвесторов

Среди валют с более высокой доходностью ING выделяет индийскую рупию. Положительный прогноз связан с восстановлением ее курса и устойчивым экономическим ростом Индии.

Дополнительными факторами поддержки аналитики называют перенос производственных цепей поставок в Индию и стабильный приток прямых иностранных инвестиций. Дипаль Бхаргава отметила, что эти процессы создают благоприятные условия для индийской валюты.

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Какие валюты могут отставать

Не все валюты региона имеют одинаково благоприятные перспективы. По оценке Morgan Stanley, тайский бат может оставаться под давлением из-за низкой доходности операций с ним, слабого экономического роста Таиланда и высоких процентных ставок в США.

Сложной остается ситуация и с индонезийской рупией и филиппинским песо. В Morgan Stanley ожидают, что они будут уступать другим валютам региона из-за неопределенности внутренней экономической политики и медленного роста экономик. В понедельник индонезийская рупия уже опустилась до нового исторического минимума.