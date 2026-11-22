Переезд за границу, отсутствие заказов и нулевые поступления на предпринимательский счет не означают, что о зарегистрированном ФЛП можно забыть. Часть налоговых платежей продолжает начисляться даже тогда, когда предприниматель практически не работает. По расчетам юриста Вадима Оксентюка, ФЛП второй группы, не уплачивавший обязательные платежи в течение 11 месяцев 2026 года, может накопить почти 50 тыс. грн задолженности. Объясняем, откуда берется эта сумма, какие есть исключения и поможет ли закрытие предпринимательства избавиться от долгов.

Украинцы, которые уехали за границу и оставили зарегистрированное индивидуальное предпринимательство, рискуют накопить налоговую задолженность, даже если не получают никакого дохода. Фото: Pexels

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Почему налоги начисляют, даже если ФЛП не работает

Украинцы, выехавшие за границу и покинувшие предпринимательскую деятельность зарегистрированной, могут столкнуться с налоговыми обязательствами даже при отсутствии дохода. Наиболее это касается предпринимателей первой и второй групп упрощенной системы налогообложения, которые должны ежемесячно платить фиксированные платежи.

Если ничего не зарабатываешь, то ничего и не начисляется. Для большинства групп это не так", — объясняет Вадим Оксентюк в своем сообщении на Facebook.

Для ФЛП первой и второй групп отсутствие дохода не отменяет обязанности платить единый налог и военный сбор. В 2026 году военный сбор для этих предпринимателей составляет 864,70 грн. в месяц. Ставка единого налога зависит от группы и установленных местными властями размеров.

Для третьей группы действуют другие правила. Единый налог составляет 5% дохода или 3% при уплате НДС. Военный сбор этой группы составляет 1% полученного дохода. Поэтому при отсутствии поступлений эти два платежа не начисляются.

Однако предприниматели первой, второй и третьей групп должны учитывать и единый социальный взнос (ЕСВ). Его минимальный размер в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц. Это 22% от минимальной заработной платы.

Есть исключения, когда ФЛП может не платить ЕСВ за себя. В частности, с 1 октября 2025 года действует правило, по которому предприниматель освобождается от этого платежа за те месяцы, когда работодатель уже уплатил за него взнос в размере не меньше минимального страхового. При этом наличие основного места работы больше не является обязательным условием.

От уплаты ЕСВ за себя также освобождаются, в частности, предприниматели, получающие пенсию по возрасту или лица с инвалидностью и получающие пенсию или социальную помощь. Отдельные правила предусмотрены для мобилизованных ФЛП, не имеющих наемных работников.

Как за 11 месяцев набегает почти 50 тысяч гривен

Чтобы показать масштаб возможных начислений, Вадим Оксентюк привел пример ФЛП второй группы, которая с января 2026 года не платила налоги и взносы.

По его расчетам, ежемесячные платежи составляют:

единый налог — 1 729,40 грн;

ЕСВ — 1 902,34 грн;

военный сбор — 864,70 грн.

Итого это 4 496,44 грн в месяц. За 11 месяцев сумма растет до 49460,84 грн. К ней могут добавиться штрафы и пеня за несвоевременную оплату.

Важно, что 1729,40 грн — максимальная ставка единого налога для второй группы в 2026 году. Конкретный размер устанавливает местный совет в зависимости от вида деятельности. Поэтому приведенный расчет не означает, что у каждого ФЛП второй группы будет именно такой долг.

Есть и другие послабления. Предприниматели первой и второй групп без наемных работников могут воспользоваться освобождением от единого налога на время ежегодного отпуска продолжительностью в один календарный месяц в год. Такое право предусмотрено и в случае болезни, если она длится 30 или более календарных дней и подтверждена документально. Для этого нужно подать соответствующее заявление в налоговое. Важно, что эти льготы не означают автоматическое освобождение от военного сбора и ЕСВ.

Отдельно следует учесть военную льготу по уплате ЕСВ. С марта 2022 г. предприниматели могли не начислять и не платить взнос за себя во время военного положения. Однако действие этой нормы было приостановлено законами о государственном бюджете на 2025 и 2026 годы. Поэтому с 1 января 2025 года снова действует общее правило обязательной уплаты взноса. На 2027 год этот вопрос будет зависеть от законодательных решений.

Поможет ли закрытие ФЛП избавиться от задолженности

Если человек больше не планирует вести предпринимательскую деятельность, оставлять ФЛП открытым без необходимости означает рисковать новыми начислениями.

Прекратить предпринимательство можно дистанционно через портал Дія. Для этого не нужно возвращаться в Украину: заявление можно подать онлайн, подписав его электронной подписью.

Однако само закрытие не аннулирует уже накопленную задолженность. Налоговые долги, недоимка из ЕСВ, штрафы и пеня не исчезают после внесения записи о прекращении предпринимательской деятельности в государственный реестр. Физическое лицо и дальше отвечает по обязательствам, возникшим во время работы ФЛП.

«Закрытие не обнуляет долг», — подчеркивает юрист.

Кроме того, после прекращения деятельности следует подать последнюю налоговую отчетность и провести окончательные расчеты с бюджетом. То есть регистрация закрытия ФЛП не завершает автоматически все отношения с налоговой.

Может ли ФЛП за границей оставаться налоговым резидентом Украины

Еще один вопрос, на который обращает внимание Вадим Оксентюк, налоговое резидентство. Распространенная ошибка среди переехавших за границу украинцев состоит в том, что пребывание в другой стране более 183 дней якобы автоматически прекращает налоговые обязательства в Украине.

На самом деле, Налоговый кодекс предусматривает несколько критериев определения резидентства. Среди них место постоянного проживания, центр жизненных интересов и продолжительность пребывания в стране. Регистрация физического лица как предпринимателя также является предусмотренным законодательством основанием для определения налогового резидентства.

Поэтому само количество дней за границей не дает окончательного ответа. Если у человека есть признаки налогового резидентства сразу двух государств, нужно учитывать правила международного соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной проживания.

Если по результатам такой оценки человек остается налоговым резидентом Украины, у него могут возникать обязательства по декларированию иностранных доходов. В частности это касается доходов, полученных за пределами страны.

Что проверить, если ФЛП остался в Украине

В первую очередь, стоит зайти в Электронный кабинет налогоплательщика и проверить состояние расчетов с бюджетом. Это позволит увидеть начисленные суммы, платежи и задолженность.

Если предпринимательство больше не нужно, можно подать заявление о прекращении деятельности. Если же ФЛП планирует работать дальше, следует проверить выбранную группу налогообложения, актуальные ставки и наличие оснований для освобождения от отдельных платежей.

Для тех, кто давно уехал из Украины, но оставил предпринимательство открытым, важно не откладывать эту проверку. Отсутствие деятельности не означает, что налоговые обязательства прекратились.