Курс валют на этой неделе: какие сюрпризы и когда готовят евро и доллар

Прошлая неделя была насыщена событиями, которые серьезно «потрепали» международный валютный рынок. Предстоящие семь дней лишь частично снизят градус на украинском валютном рынке. Так что местным игрокам будет на чём заработать. «Минфин» расскажет почему.

Международные факторы. Новости по решениям Федрезерва и ЕЦБ по ключевым ставкам отыграли своё.

Клиенты банков, инвесторы и спекулянты во всем мире уже скорректировали свою стратегию по дальнейшей работе, ориентируясь на новые реалии. По паре евро/доллар рынок ждет коррекция в пределах коридора от 1,076 до 1,099 доллара за евро, что будет немедленно отражаться на курсе евро относительно гривны на украинском межбанке и на ценниках в обменниках.

Однако, интрига сохраняется: держит ее поведение международного фондового рынка и рынка золота после размещения Госказначейством США долговых бумаг Штатов почти на $300 млрд.

Такой объем откачивания денежных ресурсов чреват не только дефицитом долларовой ликвидности в мире, но и усилением спекулятивных игр практически на всех сегментах финансового рынка - от акций и облигаций до золота и сырьевых рынков.

На этом фоне доллар может начать достаточно быстро отвоевывать у евро недавно утраченные позиции, а ЕЦБ даже будет не против, так как излишне подорожавший за последние дни евро опасен для европейской торговли.

То есть после «разогрева» евровалюты может наступить достаточно быстрый разворот тренда в сторону укрепления доллара. И часть мировых спекулянтов уже начали делать ставку на такое развитие событий.

Кроме того, на неделе будет еще несколько событий, которые повлияют на соотношение пары евро/доллар, и опосредованно — на курс евро в Украине:

20 июня, во вторник, будет опубликован индекс цен производителей в Германии и показатели строительной отрасли в США. Также инвесторы смогут послушать выступления членов FOMC Джеймса Булларда и Джона Уильямса.

21 июня, в среду, выступит глава ФРС США Джером Пауэлл с анализом ситуации в экономике США, а позднее пройдет аукцион по размещению 20-летних американских облигаций, и выступит еще один член FOMC — Лоретта Местер. Речь главы Федрезерва и результаты аукциона по размещению «двадцатилеток» могут наделать много шума на мировом фондовом и валютном рынках.

22 июня, в четверг, будут опубликованы данные по рынку труда, безработице и продажам жилья на вторичном рынке США, также пройдут выступления нескольких чиновников Федрезерва и главы Бундесбанка Йоахима Нагеля.

23 июня, в пятницу, будут озвучены данные по индексам деловой активности в странах ЕС и в США.

Большинство из этих новостей, комментариев чиновников и данных статистики способны существенно влиять на настроения инвесторов и спекулянтов. Пик скачков пары евро/доллар придется на:

21 июня — во время выступления главы ФРС США;

22 июня — во время оглашения данных по рынку труда и продаж недвижимости в Штатах;

23 июня — во время опубликования данных по деловой активности в Европе и Америке.

Украинские факторы. Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и послабления регулятора в части погашения нашими компаниями кредитов, привлеченных международными и государственными финансовыми организациями, не окажут негативного влияния на ситуацию на межбанке.

Во-первых, это не такие значительные суммы, по сравнению с объемами валютных займов, которые привлекал украинский бизнес за рубежом у частных структур. А их гасить пока запрещено.

Во-вторых, поступление международной помощи и надежды чиновников на ее увеличение после упомянутых валютных послаблений надежно страхуют наши ЗВР от быстрого истощения даже в условиях дефицита валюты на межбанке и низкой активности экспортеров по продаже валютной выручки.

При наличии стабильной финансовой помощи Запада, даже в случае обострения обстановки на фронте и достаточно низких объемах привлечения средств от размещения ОВГЗ (на последнем аукционе 13 июня бумаг было продано всего на 2,539 млрд гривен), гривне пока особо ничего не грозит.

Не стоит рассчитывать на большие объемы привлечения средств в бюджет на предстоящем 20 июня новом аукционе Минфина. Чиновники хотят разместить:

Причины снижения статистики аукционов:

потенциал покупок банками бенчмарк-ОВГЗ для выполнения нормативов резервирования почти исчерпан;

уровень доходности депсертификатов Нацбанка на срок от 3 месяцев (регулятор платит по ним 25% годовых) переключает внимание финучреждений именно на размещение средств в них, а не в ценные бумаги Минфина. Поэтому рабочая группа Минфина и Нацбанка сейчас работают над тем, как простимулировать дальнейший интерес банков и других инвесторов к покупке облигаций.

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Мой прогноз: в этот раз инвесторы купят именно гривневые облигации на предлагаемые чиновниками сроки на сумму от 2,6 до 4,7 млрд гривен без каких-либо особых подвижек в сторону роста доходности, по сравнению с предыдущими аукционами. Во многом, общую статистику по этому аукциону улучшит размещение военных облигаций в евро. Периодически на них возникает спрос со стороны банков для размещения свободных средств в евровалюте с доходностью около 3,25% годовых. Но, в целом, погоду на валютном рынке данный аукцион не сделает.

Частично на активности игроков на нашем валютном межбанке отразится фактор периода уплаты клиентами налогов и сборов. В условиях войны он существенно снизил свою роль, но среди той части компаний-экспортеров, которые продолжают сейчас работать, — это важный стимул к продаже валютной выручки.

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По-прежнему негативно на ситуацию в украинской экономике и на валютный рынок влияют:

отсутствие полноценной работы зернового коридора;

ситуация и затраты Украины на ликвидацию последствий подрыва россией Каховской ГЭС;

рост негативного сальдо торговли;

периодически возникающий дефицит электроэнергии, что вынуждает закупать недостающие объемы за границей.

В этой ситуации основным фактором стабильности для гривны сейчас остается международная помощь.

Прогноз курса доллара и евро на 19−23 июня

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. НБУ продолжит проводить интервенции по продаже доллара по 36,9343 гривны, чтобы удержать данные курсовые рамки. По моим расчетам, за 19−23 июня он потратит на это порядка $210−380 млн резервов.

Евро. Колебания по паре евро/доллар усилятся в период со среды по пятницу, когда будут оглашаться важные показатели экономики США и ЕС. В первую очередь, пик скачков данной пары придется на время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду, 21 июня.

По моим прогнозам, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,076 до 1,099 доллара за евро. Это приведет к колебаниям курса евро на украинском межбанке в пределах от 39,34 до 40,59 гривен за евро.

Наличный рынок:

В кассах большинства банков и основной части обменников финкомпаний на этой неделе спред по доллару составит от 20 до 30 копеек, а по евро — от 25−35 копеек до 1 гривны.

Уже традиционно самый широкий спред до 1 гривны будут выставлять обменники в районах с незначительной конкуренцией между пунктами обмена валют и в торговых центрах, где потребность населения в гривне самая большая.

Но основная часть обменок будет работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда. Хотя при этом и продолжит тактику периодической смены своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения евро относительно доллара на внешних рынках. Особенно это будет актуально в среду, 21 июня, когда колебания евровалюты на международных рынках будут максимальными.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,55 до 37,60 грн.

В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,50 грн.

Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,50 до 41,25 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евро будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 39,75 до 41,15 грн.