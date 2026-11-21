В 2026 году в Украине зарегистрировали 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов автомобилей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом. Наибольший скачок пришелся на сентябрь и октябрь, когда за 10 месяцев зафиксировали более половины всех случаев. Данные опубликовал Opendatabot.
В Украине стало больше дел о подделке VIN-кодов: сколько случаев было зафиксировано в 2026 году
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Подделки VIN-кодов резко участились осенью
За первые десять месяцев 2026 года правоохранители учли 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров транспортных средств.
Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году таких случаев было в 1,6 раза меньше. Особенно заметным рост стал осенью.
Только в сентябре и октябре зарегистрировали 357 правонарушений. Это больше половины от общего количества за 10 месяцев 2026 года.
Ранее средний показатель составил около 35 случаев в месяц. За последние два месяца он вырос примерно в пять раз.
Эта динамика отличается от прошлых лет. По данным Opendatabot, к 2026 году количество правонарушений этой категории уменьшалось пять лет подряд.
Сколько дел о подделке VIN-кодов дошли до суда
Несмотря на увеличение количества зарегистрированных правонарушений, показатели расследования остаются более скромными.
За десять месяцев 2026 о подозрении сообщили только в пяти производствах. Еще пять направили в суд.
Следовательно, на фоне 635 учтенных уголовных правонарушений в суд дошли только пять производств. Это примерно 0,8% от общего количества зарегистрированных случаев.
Статистика показывает заметный разрыв между количеством попавших до учета правонарушений и количеством производств, дошедших до судебного разбирательства. В то же время сами эти данные не объясняют причин такого разрыва и не позволяют оценить результаты всех продолжающихся расследований.
Напомним
За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей. В суд из них направили лишь пять дел, пишет сервис Opendatabot со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Об изъятии автомобилей из-за предположительно поддельных VIN-кодов заговорили именно в этом году. Однако эта тенденция не нова: с 2020 года в Украине было зарегистрировано более 11,4 тысячи таких правонарушений, а до суда дошли лишь 69 дел.
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