В 2026 году в Украине зарегистрировали 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов автомобилей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом. Наибольший скачок пришелся на сентябрь и октябрь, когда за 10 месяцев зафиксировали более половины всех случаев. Данные опубликовал Opendatabot.

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Подделки VIN-кодов резко участились осенью

За первые десять месяцев 2026 года правоохранители учли 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров транспортных средств.

Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году таких случаев было в 1,6 раза меньше. Особенно заметным рост стал осенью.

Только в сентябре и октябре зарегистрировали 357 правонарушений. Это больше половины от общего количества за 10 месяцев 2026 года.

Ранее средний показатель составил около 35 случаев в месяц. За последние два месяца он вырос примерно в пять раз.

Эта динамика отличается от прошлых лет. По данным Opendatabot, к 2026 году количество правонарушений этой категории уменьшалось пять лет подряд.

Сколько дел о подделке VIN-кодов дошли до суда

Несмотря на увеличение количества зарегистрированных правонарушений, показатели расследования остаются более скромными.

За десять месяцев 2026 о подозрении сообщили только в пяти производствах. Еще пять направили в суд.

Следовательно, на фоне 635 учтенных уголовных правонарушений в суд дошли только пять производств. Это примерно 0,8% от общего количества зарегистрированных случаев.

Статистика показывает заметный разрыв между количеством попавших до учета правонарушений и количеством производств, дошедших до судебного разбирательства. В то же время сами эти данные не объясняют причин такого разрыва и не позволяют оценить результаты всех продолжающихся расследований.

Напомним

За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей. В суд из них направили лишь пять дел, пишет сервис Opendatabot со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Об изъятии автомобилей из-за предположительно поддельных VIN-кодов заговорили именно в этом году. Однако эта тенденция не нова: с 2020 года в Украине было зарегистрировано более 11,4 тысячи таких правонарушений, а до суда дошли лишь 69 дел.