Курс валют на 19-23 февраля: почему покупка доллара и евро на этой неделе обойдется дороже

Эта неделя на валютном рынке Украины будет интересной, и во многом предопределит курсовой тренд до конца февраля. В пользу гривны сыграют несколько факторов.

Основные из них:

Начало периода расчетов бизнеса с бюджетом. До конца этой недели основная часть госкомпаний и частных фирм будет рассчитывается с государством по налогам и сборам. Спрос на гривну растет, что заставляет часть экспортеров более активно продавать валюту на межбанке, и сокращает возможности импортеров по ее покупке. Это всегда работает в пользу укрепления позиций нацвалюты на межбанке.

Неплохая динамика по размещению облигаций Минфина на своих аукционах на фоне меньших выплат по обслуживанию ранее размещенных бумаг. Например, 13 февраля Минфин продал гривневых облигаций на сумму более 5,44 млрд грн с доходностью от 16,8% до 18,5% годовых.

Всего, по данным Депозитария НБУ, за январь этого года Минфин привлек в бюджет за счет размещения ОВГЗ более 13,36 млрд грн, $254,7 млн и 235,5 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым госбумагам за этот же период было направлено $80,0 млн и 251,5 млн евро.

Таким образом, в течение января заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке на 19,3 млрд грн в эквиваленте превысили выплаты погашений по ОВГЗ. Эти ресурсы пошли на финансирование кассовых разрывов бюджета неэмиссионным путем, что также страхует гривну на рынке.

Высокие ставки доходности по ОВГЗ, с учетом отсутствия налогообложения, по сравнению с вкладами, стимулируют постепенный рост вложений населения в госбумаги:

Приведенные данные — это первичный рынок. Банки и финкомпании на вторичном рынке дают возможность гражданам заработать меньше. Но и предлагаемая ими доходность более интересная, чем заработки на депозитных вкладах. По валютным облигациям в долларах и евро, с учетом отсутствия налогообложения, доходность для инвестора также выше, чем у большинства банков по валютным вкладам.

Именно это способствует росту вложений украинцев в ОВГЗ.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Вложения граждан в облигации уже превышают 58,66 млрд гривен в эквиваленте: они давно обогнали по объемам инвестиции нерезидентов (43,81 млрд гривен в эквиваленте), и составляют уже более 39% от суммы вложений в такие активы юридических лиц.

Читайте также: ТОП-5 самых популярных ОВГЗ в январе

Такая динамика снижает давление на курс гривны на валютном рынке и позволяет правительству финансировать возрастающие потребности армии безэмиссионным путем. То есть наши граждане на этом не только зарабатывают, но и поддерживают ЗСУ.

К факторам, которые будут серьезно влиять на перспективы гривны в ближайшее время, можно также отнести:

Визит представителей МВФ в Киев для обсуждения экономической политики и текущих проблем Украины. После этих встреч уже 17 февраля миссия Фонда во главе с Гэвином Греем начала дискуссии с представителями украинской власти в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования МВФ. Это очень важное событие для нашего рынка, в том числе и валютного, в условиях войны и пробуксовки американского пакета финансовой помощи.

Читайте также: Госдолг Украины обновил антирекорд: стоит ли паниковать

Одобрение сенатом США законопроекта, который оговаривает выделение более $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Из них порядка $60 млрд предлагается направить на помощь Украине. Это, несомненно, позитивная новость для нашей страны.

Но нерешенный вопрос одобрения этого документа Палатой представителей сейчас работает против Украины, как в военном, так и в экономическом плане. В том числе, негативно влияет на настроения на валютном рынке. Именно «зависание» данного вопроса способно провоцировать раскачки курса на межбанке и, опосредованно, на наличном рынке в ближайшие дни.

Проблема возврата валютной выручки экспортерами из-за различного «схематоза». Нацбанк об этом знает и в ближайшее время усилит функции валютного контроля для решения данного вопроса. Также Кабмин и Нацбанк рассматривают вариант привязки возмещения НДС к возврату валютной выручки. Об этом недавно сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Помимо этого, правительство обратилось в НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам, и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

Если этот вопрос будет решен позитивно, то, с одной стороны, это увеличит давление на гривну со стороны таких покупателей валюты, но с другой — простимулирует экспортеров к более честному заводу выручки в страну. А это позитивно скажется на статистике валютного рынка.

Очередные блокировки украинской продукции на границе снижают возможности украинского экспорта и сокращают предложение валюты на нашем межбанке, что, в свою очередь, уменьшает статистику валютных торгов.

На прошлой неделе объем межбанковских торгов в системе Bloomberg находился в пределах от $82,75 млн до $124,4 млн, что уже критично для нашего рынка. Такие мизерные объемы говорят о серьезных проблемах, которые потом отразятся и на налоговых поступлениях от экспортеров, и на активности всей экономики Украины.

На поведение украинского межбанка в этот понедельник повлияет также выходной в США. 19 февраля Штаты отмечают Президентский день (в честь дня рождения первого Президента США Джорджа Вашингтона). Поскольку американские банки не работают, украинский межбанк в этот день будет работать по доллару на ТОМе, что снизит активность всего валютного рынка.

Многие клиенты решили проводить свои сделки по доллару 20-тым февраля (вторник). Поэтому уже с этой даты часть перенесенных ранее участниками торгов сделок увеличат статистику нашего межбанка.

Прогноз курса доллара и евро на 19−23 февраля

Межбанк:

Доллар. Учитывая выходной понедельник в США и необходимость в этот день проводить свои операции на ТОМе, большинство клиентов будут активны на межбанке по доллару со вторника по пятницу. Низкие объемы операций сохранятся. Для НБУ не составит труда закрывать нехватку валюты на торгах, так как сумм периодических интервенций в пределах $30 млн — $60 млн достаточно для управления курсовым трендом.

По моему прогнозу, 19−23 февраля котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,70 — 38,55 гривен.

Евро. Пара евро/доллар в эти дни, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,088 доллара за евро. Курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 40,37 до 41,94 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро, но с постоянной оглядкой на поведение межбанка.

Если вечерний спекулятивный разогрев курса прошлой пятницы получит продолжение и в этот понедельник (за счет работы украинского межбанка ТОМом из-за выходного в США), то от обменников стоит ожидать периодических попыток сыграть «на повышение» всю неделю.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,50 до 38,85 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,55 до 38,80 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,50 до 42,15 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,70 до 41,90 грн.