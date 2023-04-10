Когда курс доллара в обменниках снова вернется к 40 грн/$

С начала года на наличном рынке гривна укрепилась к доллару уже примерно на 7,5%. При этом наиболее активно укрепление нацвалюты происходило в последние недели. Сохранится ли эта тенденция, разбирался «Минфин»

Что происходит на валютном рынке

Прошедшую неделю, по данным «Минфина», наличный валютный рынок начал на отметке 37,74 грн/$ и завершил незначительным укреплением национальной валюты до 37,68 грн/$. Еще в январе обменники продавали валюту в среднем по 40,9 грн/$. Теперь же доллар можно купить почти на 3 гривны дешевле.

Эксперты называют несколько факторов, позволивших гривне укрепиться.

Высокий уровень международных резервов. По состоянию на 1 апреля они достигли почти $31,9 млрд, что является наивысшим показателем за последние 11 лет. Это позволяет НБУ без проблем закрывать дефицит валюты на межбанке, продавая ее из ЗВР.

Как отмечает регулятор, в марте резервы выросли на 10% из-за поступлений от международных партнеров. В частности, $1,75 млрд. поступило от Канады, $1,6 млрд. (эквивалент) — от ЕС и $1,25 млрд. — от США. Кроме того, Украина уже получила первый транш в размере $2,7 млрд от МВФ в рамках программы общим объемом финансирования $15,6 млрд.

При этом Нацбанк сократил объемы чистой продажи валюты, а долговые выплаты страны в иностранной валюте были далеки от пиковых.

Валютные интервенции НБУ

Источник: данные НБУ

Продажа валюты аграриями на межбанке. Как отмечает НБУ, в прошлом месяце его чистая продажа валюты в прошлом месяце уменьшилась по сравнению с февралем на $783,1 млн (до $1 668,9 млн). Причем, объемы интервенций снижаются третий месяц подряд. В Нацбанке это объясняют, в том числе перекрытием схемного оттока капитала (в частности, из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса).

В конце марта и начале апреля среди основных факторов притока валюты на межбанк Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, назвала ее продажу аграриями, которым нужна нацвалюта для финансирования весенних работ.

Рост внутреннего спроса. Дальнейший рост цен и ограниченные доходы заставляют граждан потрошить свои кубышки и продавать валюту. Сейчас таких операций стало больше. Как отмечает аналитик компании Esperio Александр Болтян, в весенний период важное значение имеют объемы продаж валюты населением, в частности под расходы на Пасху, ожидаемые майские праздники, поездки к родным. На некоторые сигналы оживления внутреннего спроса обращает внимание и Анна Золотько: так, динамика продаж новых легковых авто в течение февраля-марта растет на 21−26% в месяц.

Но есть ряд факторов, которые будут играть против укрепления гривны.

Поведение населения. После того, как наличный курс опустился до отметки 37,2−37,3 грн/$, стало ясно, что дальнейшее укрепление гривни маловероятно. Ведь этот показатель близок к зафиксированному официальному курсу и курсу межбанка. Это повысило интерес к покупке доллара. Дополнительно будет стимулировать спрос на валюту увеличение расходной части бюджета более чем на 0,5 трлн гривен, преимущественно на нужды выплат военным.

Энергетические издержки. Удорожание нефти после решения ОПЕК+ о сокращении ее добычи повлекло за собой рост расходов на топливо. Этот тренд будет поддерживать и ожидаемый возврат НДС и таможенных пошлин на него.

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Утрата интереса к конвертационным депозитам. С лета прошлого года НБУ разрешил банкам продавать украинцам безналичный доллар при размещении его на депозитах от 3 месяцев. Поскольку курс при таких операциях, как правило, был на несколько гривен ниже, чем в обменниках, эта услуга приобрела популярность у частных клиентов банков.

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, население разместило почти $1,5 млрд на конвертационных депозитах и вкладах, которые открывались под приобретение доллара по официальному курсу.

Пока разница между текущим рыночным курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали. Они активно сдавали полученную по окончании срока депозита валюту в обменники по высшему курсу. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, постепенно уменьшало разницу между такими курсами.

Теперь же подобные операции стали невыгодными для граждан. В результате фактор сдачи валюты под такие операции практически прекратил страховать гривну. Банкиры констатируют, что и конвертационные депозиты уже стали неинтересны для их клиентов.

«Ревальвационный импульс будет вероятно угасать с последующим сближением рыночного курса к установленному НБУ уровню. В частности, сокращение спредов наличного рынка и предлагаемых банками безналичных курсов с размещением на депозит будет усиливать переливание валютного спроса населения безналичного сегмента на наличный», — отмечает начальник Управления инвестиционной деятельности Укрэксимбанка Олег Сердюк.

Как будет меняться курс далее

Эксперты уверены, что в ближайшее время будут преобладать факторы, страхующие гривну.

«В апреле еще будут продолжаться сезонные работы аграриев, что должно создавать дополнительное предложение валюты. Кроме того, сохраняется эффект от мер, введенных НБУ, и до этого оказавших положительное влияние на гривну: возможность покупать валюту под депозиты, а также изменения монетарного дизайна, подталкивающие вверх ставки по длинным гривневым депозитам в банках.

Это делает гривну более привлекательной и в то же время снижает «мобильность» избыточной ликвидности и ее давление на валютный рынок", — пояснил «Минфину» Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард.

С 7 апреля НБУ открыл для банков возможность размещать временно свободные средства в 3-месячные депозитные сертификаты под 25% годовых. Но для этого финансистам придется выполнить ряд требований по объему гривневых депозитов физлиц. Это заставит банки активнее конкурировать за деньги населения и повышать ставки на депозиты. Что, в свою очередь, будет снижать давление на гривну наличном рынке.

«Вложение сбережений на гривневые депозиты сроком от трех месяцев очень привлекательна инвестиционная стратегия. Гораздо интереснее, чем покупка долларов или евро. Не исключаю, что для какой-то части украинцев это станет стимулом даже для продажи накопленной валюты с целью размещения средств на депозите в национальной валюте», — говорит Анна Золотько.

По словам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, в ближайшее время на наличном рынке не ожидается значительных сюрпризов, поскольку низкие девальвационные риски, а также выравнивание наличного курса и курса покупки валюты под депозиты ослабят спрос на валюту. Поэтому, отмечает эксперт, наличный курс не должен отклоняться более чем на 4−5% от официального.

Казначей Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко уверен, что ситуация на наличном рынке во многом будет зависеть от готовности государственных банков способствовать дальнейшему снижению курса, агрессивно устанавливая курс продажи валюты, и готовности населения перевкладываться в гривневые депозиты и ОВГЗ, продавая наличный доллар.

Руководитель аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов считает дальнейшее укрепление гривни к доллару США маловероятным, учитывая уровень приближения наличных курсов к фиксированному официальному курсу НБУ. «В течение месяца ожидается разворот тенденции, связанный, в частности, с активизацией импорта нефтепродуктов», — объясняет он.

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Если же говорить о более долгосрочной тенденции, то вполне возможно существенное ослабление гривны и приближение к минимумам начала года.

«В перспективе, к августу-сентябрю этого года, мы ожидаем возвращения девальвационного тренда в район 39−40 грн/$. Этому способствует как сокращение экспорта на треть, так и падение ВВП на то же значение. Надо понимать, что бизнес все еще пытается найти пути вывода инвестиций за границу, а наличный валютный рынок используется как один из механизмов», — убежден аналитик по инвестициям Денис Белый.

В то же время ослабления официального курса эксперты не ожидают. Валютных резервов Украины и обещанной международной помощи достаточно для его содержания.