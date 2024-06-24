Бюджет начнет расчеты с бизнесом и населением: как это отразится на курсе доллара

Благодаря начавшемуся периоду бюджетных платежей у клиентов прошлая неделя прошла достаточно позитивно для гривны. Курс доллара на межбанке к вечеру прошлой пятницы остановился на отметке 40,42/40,44 гривен, а евро — на уровне 43,1887/43,1980. При этом и на наличном рынке ажиотажа по скупке валюты не наблюдалось.

Если учесть, что еще недавно курс доллара на межбанке уверенно шел к 41 гривне, а безналичный евро на торгах пробивал уровень в 44 гривны, итоги прошлой недели можно вообще назвать очень хорошими.

Но время расчетов компаний с государством подходит к концу, а впереди — конец месяца, квартала и первого полугодия 2024 года. А такие отчетные даты — это всегда опасный период для нацвалюты. И вот почему:

Во-первых, бюджет массированно начинает закрывать свои долги перед компаниями, что приводит к появлению у них достаточно больших объемов гривны. И не факт, что компании, получившие эти гривневые средства, не станут закрывать свои импортные контракты. Это резко увеличит спрос на валюту под конец июня и приведет к росту статистики торгов. В результате курс гривны станет еще более зависимым от своевременных выходов НБУ с интервенциями для закрытия дефицита валюты на рынке.

Во-вторых, Нацбанку, как главному продавцу доллара на межбанке, нужно «хорошо выглядеть» по размерам ЗВР на отчетную дату завершения квартала и полугодия. Тем более, что регулятор в последнее время активно распродавал валюту. Даже с учетом ожидаемых поступлений средств от МВФ и западных партнеров, резервы Нацбанка на 1 июля вряд ли покажут серьезный рост. Это всегда очень важный показатель для оценки любой страны. И Украина тут — не исключение, даже с поправкой на войну.

Валютные интервенции НБУ

Динамика международных резервов

Поэтому, регулятор постарается сэкономить резервы, а значит, на этой неделе может быть не очень щедрым по суммам продаваемой валюты. Это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на гривну на торгах.

В-третьих, персонал многих компаний и часть военных получат до конца месяца причитающиеся им средства за июнь. Это может увеличить спрос на валюту как через покупки долларов и евро на карты физлиц, так и на наличном рынке. Подобная ситуация всегда увеличивает шанс роста котировок на данном сегменте валютного рынка.

Кроме того, после недавнего снижения учетной ставки НБУ банки, хоть уже и не так активно, но все же продолжили резать доходность гривневых депозитов. Это, в свою очередь, добавляет ситуативного, и главное, платежеспособного спроса на валюту со стороны тех, кто решил перевложить средства из гривневых вкладов (по мере их окончания) в валюту.

В-четвертых, незакрытый вопрос по реструктуризации внешнего долга Украины психологически давит на часть наших и иностранных инвесторов и крупных финансовых игроков. Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что на первом этапе договориться с кредиторами не удалось.

И хотя это только первый этап, и он всегда сохраняет элемент публичных и непубличных торгов вокруг условий реструктуризации, подвешенность этого вопроса влияет на настроения игроков нашего фондового и валютного рынков, что плохо для гривны.

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Мой прогноз: договорятся, но периодическая утечка информации в конце июня-июле (часто умышленная, и в пользу той или иной стороны) еще «попортит нервы» как местным, так и иностранным игрокам финансового рынка.

Но инвестор голосует «кошельком». Последние активные покупки долгосрочных гривневых ОВГЗ на аукционах Минфина на фоне снижения их доходности для покупателей говорят о том, что рынок все же настроен позитивно по исходу данных переговоров. Покупатели «не верят» в возможность дефолта по украинским обязательствам. А это очень важный сигнал для всех сегментов финансового рынка, в том числе и валютного.

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Однако «зависание» вопроса о реструктуризации внешнего долга Украины все же не проходит бесследно. Например, впервые за долгое время было зафиксировано снижение объемов вложений физлиц в ОВГЗ (ранее объемы достигали 64 млрд гривен в эквиваленте, сейчас, на 21.06.2024, — только 56,82 млрд гривен). То есть люди по-прежнему готовы вкладывать деньги в облигации, но ждут разрешения вопроса о ситуации с долгами страны.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Причем, что интересно, банки считают такие вложения менее рисковыми, несмотря на «подвисание» вопроса переговоров с иностранными кредиторами. И они не только давно обогнали по своим вложениям Нацбанк (у него 677,61 млрд гривен облигаций в портфеле), но и активно их наращивают (на 21 июня — уже более 706,16 млрд гривен в эквиваленте).

Не особо пугают такие новости и представителей отечественного крупного бизнеса, а именно он в основном покупает ОВГЗ и военные облигации и часто их использует в качестве залога по тем же кредитам банков. Портфель юрлиц составляет 161,67 млрд гривен.

Исходя из всего вышеперечисленного, главной угрозой на этой неделе для валютного рынка останется фактор приближения конца месяца, квартала и первого полугодия. Заход дополнительной гривневой ликвидности от бюджета на счета предприятий может усилить давление на курс на межбанке, что отразится и на поведении наличного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 24−28 июня

Межбанк

НБУ периодически будет выходить на межбанк с продажей доллара, чтобы поддержать гривну на межбанке, но постарается сильно не жечь резервы перед отчетной датой. В итоге эта противоречивая задача может периодически играть с рынком злую шутку, когда нерешительность в объемах интервенций со стороны НБУ будет провоцировать попытки задирания котировок некоторыми продавцами валюты.

По моим прогнозам, за 24−28 июня регулятор потратит на поддержание гривны на межбанке от $510 млн до $780 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг составят от $180 млн до $330 млн. Наибольшая активность на торгах будет наблюдаться со среды по пятницу (26−28 июля), когда все клиенты начнут закрывать свои гривневые и валютные расчеты на отчетную дату.

Поведение пары евро/доллар на международных площадках будет существенно влиять и на курс евро относительно гривны. Мой прогноз по паре евро/доллар на 24 — 28 июня 2024 года будет в пределах коридора от 1,063 до 1,079 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах 40,10 — 40,80 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро будет находиться в коридоре от 42,63 до 44,02 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 15 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 35 копеек. Часть обменников, особенно в местах с низкой конкуренцией и активной потребностью граждан в гривне, будут держать спред по доллару и евро в пределах до 1 гривны.

Коридор котировок покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,10 до 41,25 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,20 до 41,20 гривен.

Коридор по наличному евро в банках будет в пределах уровней покупок и продаж от 43,10 до 44,60 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,30 до 44,50 грн.