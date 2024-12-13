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13 декабря 2024, 7:10 Читати українською

Гетманцев: прирост стоимости крипты во время владения не будет облагаться налогом

«Минфин» продолжает публикацию интервью с Даниилом Гетманцевым, главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В первой части он рассказал о том, где искать дополнительный ресурс для наполнения бюджета и финансирования армии. Он также раскрыл детали работы над криптовалютным законопроектом и развеял отдельные мифы об отечественной банковской системе. Об этом — дальше.

«Минфин» продолжает публикацию интервью с Даниилом Гетманцевым, главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

О регулировании криптовалют: если биткоин значительно вырос, это не значит, что с вас тут же будут требовать больше налогов

В Украине до сих пор не заработало полноценное регулирование рынка криптовалют из-за отсутствия закона, который в том числе определяет систему налогообложения операций с виртуальными активами. Когда будет завершена работа над таким законопроектом?

Работа по подготовке законопроекта уже подходит к концу. Дело в том, что Нацкомиссия (по ценным бумагам и фондовому рынку — ред.), которая должна была представить такой проект, не справилась, поэтому депутатам пришлось брать инициативу в свои руки.

Проект, внесенный народным депутатом Александром Совой (глава подкомитета по вопросам таможенного дела Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.), рассматривается на рабочей группе, до 70% текста уже согласовано, поэтому в первом квартале следующего года сможем представить этот законопроект.

Работа над документом длится не первый год. И с самого начала Украина декларировала свое желание привлечь криптоактивистов низкими налогами. Но сейчас вы говорите, что для таких сделок не будет льготных ставок. Почему так изменилась позиция государства по этому вопросу?

У нас есть механизм налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами. Налогообложение криптовалют должно осуществляться по этой же системе: то есть по прибыли и по общей ставке. Никаких льгот. Но будет облагаться налогом не доход, а именно прибыль.

То есть если биткоин значительно вырос, это не значит, что с вас тут же будут требовать больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту, и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, — конечно, нет.

Прирост стоимости крипты во время владения, повторюсь, не будет облагаться налогом.

Кто в конечном итоге будет главным контролером на этом рынке, есть ли консенсус по этому вопросу?

- Это интересный вопрос. Большинство экспертов соглашается, что Нацкомиссия по ценным бумагам не является оптимальным вариантом регулятора, ввиду ее низкой институциональной способности. И рабочая группа будет предлагать комитету, как регулятора, Национальный банк. Это также отражено в меморандуме с МВФ.

Возможно, сможете открыть еще какие-либо подробности этого проекта?

- Нет. Я не участвую в заседаниях рабочей группы, ожидаю от нее уже готового варианта документа, поэтому пока без дополнительных деталей.

О банках и НБУ: Государственные Sense и Exim банк в будущем могут нуждаться в докапитализации

Когда Национальный банк вводил ограничения по p2p-переводам на 150 тыс. грн/месяц с несколькими исключениями, объясняя их борьбой с дропами, он еще анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о запуске реестра владельцев счета с этой же целью (для борьбы с дропами). Внесен ли уже этот законопроект?

Нацбанк по p2p-переводам уже видит результаты. Возможно, НБУ следует более серьезно заниматься рынком безналичных платежей, но они говорят, что уже видят эффект введения ограничений. Пока никаких новых законопроектов по этой теме нет.

Согласно последнему Меморандуму МВФ, Украина обязалась утвердить закон о повышении требований к минимальному уставному капиталу украинских банков, который сейчас закреплен в гривне и составляет 200 млн грн.

По условию Меморандума, планка должна быть повышена до 5 млн евро, и на данный момент, согласно официальной отчетности НБУ, этот параметр не выполняют 10 банков по текущему курсу официальному курсу гривна/евро. Вносил ли НБУ соответствующий законопроект в Верховную Раду?

— Развею этот миф. Меморандум с МВФ, цитата: «Для приведения в соответствие с Директивой EC Национальный банк подготовит изменения в законодательство об увеличении минимального размера акционерного капитала банков до 5 млн евро в эквиваленте до конца января 2025 года с 6-месячным переходным периодом для существующих банков».

Я не вижу существенных рисков по такому решению, если оно будет реализовано. По текущему официальному курсу 5 млн евро — это 220 млн гривен, что ненамного больше действующего требования к уставному капиталу в 200 млн грн. При этом евро сейчас слабеет по отношению к доллару и поэтому это может быть другая цифра, но возьмем 200 млн. На 1 октября уставный капитал менее 200 млн грн был у 9 небольших банков — Мотор, Сити-банк, Скай, Украинский капитал, Окси, Фамильный банк и т. д.

Из них только 3 банка, по итогам 9 месяцев 2024 года, были убыточными из-за неэффективных бизнес-моделей. Это небольшие банки с активами менее 0,1% в общих чистых активах банковской системы. Они точно не играют заметной роли в финансовой системе. Если их владельцы откажутся от докапитализации, это никоим образом не шокирует финансовую систему.

Еще большую роль для стабильности системы играет выполнение банками норматива достаточности капитала. В августе этого года банки были переведены на трехуровневую структуру банковского капитала в соответствии с Директивой EC. На 1 ноября банки значительно превышали норматив достаточности капитала — более чем в два раза.

К примеру, реальный норматив достаточности регулятивного капитала составляет 17,5%. А сам норматив — 8,5%. Капитал первого уровня — 17,8%, а должен быть не менее 7,5%. Основной капитал первого уровня — 16,9%, а должен быть 5,625%. Таким образом, имеется большой запас достаточности капитала.

Действительно, есть несколько банков, это государственные Sense и Exim банк, которые в будущем могут нуждаться в докапитализации. Но у них есть индивидуальные программы, согласованные с Нацбанком, и НБУ должен до конца следующего года провести стресс-тестирование и дооценку активов этих банков.

В настоящее время банковская система работает с прибылью и обеспечивает уплату повышенного налога на прибыль (50% в прошлом году и сейчас пока 25%). Однако по новым требованиям уставного капитала, особенно при применении повышенного курса евро (при условии девальвации гривны), может увеличиться количество банков, которые уйдут с рынка (даже по собственной инициативе). Насколько, по вашему мнению, это может быть болезненно для финансового рынка?

— Банковский сектор остается сектором с высокой операционной доходностью и прибыльностью. Чистая прибыль после налогообложения составила 125,6 млрд грн за 10 месяцев этого года.

Чистый финансовый результат увеличился, несмотря на повышение налогообложения с 18 до 25%, рентабельность банковского капитала составляет 43,3%. Это гораздо больше, чем во всех странах Европы. Введение 50% налога приведет к снижению уровня рентабельности банковского капитала до 30%, что сопоставимо с довоенным уровнем.

Такая рентабельность и прибыльность банковской системы возникли не на пустом месте.

Банки продолжают получать большую долю доходов — более 50% — от ОВГЗ и депозитных сертификатов Нацбанка. Кроме этого, структурный профицит ликвидности обусловлен значительным дефицитом бюджета из-за войны и поступлением международной помощи на его финансирование. Это обуславливает постоянный приток денег в банковскую систему и сохранение высокой процентной маржи.

Есть случаи, когда в войну какой-то бизнес зарабатывает больше, чем в мирное время. И такая «аномалия» как раз и происходит в банковском секторе. Этим, кстати, и вызвано повышение для них налогов до 50%.

И повторюсь: даже если несколько маленьких банков уйдут с рынка, на финансовую систему это никак не повлияет.

Что могут сделать власти (законодательные в том числе) для максимальной защиты не только финансового рынка и вкладчиков, но и для поддержки Фонда гарантирования вкладов физлиц при закрытии значительного количества банков? Ведь ему придется выплачивать людям компенсации в размере 100% вкладов физлиц, как это предусмотрено во время военного положения.

— Банковская система на сегодняшний день устойчивая, надлежаще капитализированная и ликвидная. У нас есть профессиональный банковский регулятор, который эффективно реагирует на все вызовы. За время войны с рынка было выведено 9 банков, в том числе два — с российским капиталом, и два — Конкорд и iBox, которые нарушали правила финансового мониторинга.

У остальных пяти банков незначительная доля на рынке и нагрузка на Фонд гарантирования. По состоянию на сегодняшний день Фонд гарантирования возместил 95% вкладов в ушедших на ликвидацию банках. А вклады, которые были в 2014—2017 годах, погашены Фондом гарантирования полностью.

Фонд закрыл свои обязательства перед НБУ, а перед правительством реструктуризировался до 2032 года. На сегодняшний день никаких рисков для Фонда гарантирования нет. Тем более, что летом этого года административный совет Фонда принял решение об установлении целевого показателя Фонда на уровне 3,5% со сроком достижения до 1 января 2028 года.

Сейчас этот показатель — 2,5%. Это говорит о том, что объем сумм гарантирования вкладов, которым оперирует Фонд, будет постепенно увеличиваться, что уменьшает риски для Фонда.

В упомянутом Меморандуме МВФ также предусмотрено распространение гарантий и на кредитные союзы (небанковские учреждения), так что впоследствии Фонд гарантирования вкладов потребует еще большей капитализации. Возможно, уже есть законодательные инициативы, как к ней прийти и обеспечить стабильность?

— Цитата из Меморандума: «НБУ и Фонд гарантирования планируют инициировать разработку системы гарантирования вкладов для кредитных союзов и систему гарантирования выплат для компаний по страхованию жизни после отмены военного положения и после этого, какие подзаконные акты, необходимые для обеспечения выполнения, будут полностью имплементированы».

То есть это отсылка на послевоенный период. Кроме того, это не структурный маяк. Это мягкое обязательство по Меморандуму, от него не зависит напрямую наше финансирование.

Кроме того, объемы депозитов, привлеченных кредитными союзами и банками, вообще несопоставимы. К концу первого полугодия 2024 года депозиты кредитных союзов составляли 0,55 млрд гривен, а депозиты физлиц в банках — 1,174 трлн гривен.

Также у нас сокращается количество кредитных союзов, идет оздоровление этого рынка. Число кредитных союзов сократилось почти в три раза — до 120 с 300. Поэтому, на мой взгляд, здесь компромисс точно будет найден.

О проверках НБУ во время войны: проверки осуществляются регулярно

Проводила ли Счетная палата после начала полномасштабного вторжения проверки Нацбанка (в части выполнения сметы административных расходов и обязательств по перечислению средств в госбюджет), или другие проверки? Какие ключевые вопросы/проблемы по результатам были обнаружены?

— Проверка сметы расходов Нацбанка проводилась уже во время войны. Соответствующий отчет Счетная палата утвердила год назад — осенью 2023 года. Но этот отчет является ДСП, и мы точно не можем обсуждать его содержание.

Можете сказать хотя бы без подробностей — вообще были ли обнаружены какие-либо нарушения?

— Наверное, не может быть акта без нарушений, замечаний или рекомендаций. Но комментировать сейчас не готов.

Будут ли следующие проверки Нацбанка Счетной палатой?

— Проверки регулярно проводятся, что касается конкретных планов — нужно спрашивать Счетную палату.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
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Комментарии - 15

+
0
Bookseller
Bookseller
13 декабря 2024, 7:22
#
Не понял. а я читал, что криптовалютам теперь конец — квантовые компьютеры их вот-вот уничтожат… Тогда зачем этот закон нужен? Опять дурью маются 😁
+
0
Bookseller
Bookseller
13 декабря 2024, 7:27
#
Будет облагаться налогом не доход, а именно прибыль. А как доказать, какую я получил прибыль? Как доказать, по какой цене я купил биткоин прежде чем его продать? Это же не акции, которые можно купить только через брокера, я могу крипту и у соседа купить по какой угодно цене.
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 8:05
#
Оформлюй покупку крипти, зберігай квитанцію про перерахування грошей і все в тебе буде.
+
0
Bookseller
Bookseller
13 декабря 2024, 8:13
#
А если я купил у мошенников 5 лет назад по 150000 за биток, а сегодня продаю по 100000? Квитанции в то время никто не давал, да и сейчас никто не даёт :)
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 8:14
#
Ти не знаєш чим прибуток відрізняєтся від збитку?

як ти дожив до 13 грудня 2024 року з таким рівнем знань?
+
+15
Bookseller
Bookseller
13 декабря 2024, 8:16
#
Тобто я нічого не винен, дякую за допомогу, ;)
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 8:17
#
:)
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 декабря 2024, 9:44
#
Bookseller

ти торгуєш з біржі, користуєшся трасті, вони або є твоїм податковим агентом, або ти маєш сам сплачувати податки, але об`єктивно, ніхто з просунутих криптанів не буде цю парашу платити, бо коли ти вже кілька років користуєшся криптою і маєш з того прибуток, а тут раптом тобі кажуть «ділися з казнокрадами», ой, тобто давай оподатковувати твій прибуток, ну, це нікому не цікаво, окрім казнокрадів, котрі намагаються побільше попилити те, що надається західними партнерами і побільше забрати в населення)
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 10:15
#
а тут раптом тобі кажуть «ділися з казнокрадами»

каже казнокрад що не сплатив податки
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 8:02
#
«
— У нас є механізм для оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами. Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою. Жодних пільг. Але оподатковуватиметься не дохід, а саме прибуток.
Тобто якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків.
«

Ні, це саме це і означатимо бо прибуток буде вищий. :D

Довбик пояснює різницю між оподаткуванням доходу та прибутку і використовує приклад який цього не демонструє.

Приклад Гетманцева демонструє що податок не буде платитись з вартості криптовалюти, а буде платитись з прибутку отриманого при продажу. Причому лише при продажу коли продавець отримує гроші, а не іншу криптовалюту.
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 8:16
#
А журналіст взагалі запитав про інше: чому Україна не хоче запроваджувати «пільгове» опадаткування, хоча не зрозуміло про які саме пільги від говорить бо ніхто і ніколи ніяких пільг не обіцяв. Так Гетманцев і не відповів на це.
+
0
zevs1
zevs1
13 декабря 2024, 8:46
#
Одни сплошные меморандумы
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 декабря 2024, 9:31
#
«Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, — звичайно, ні.»

це як оподаткування повітря вже, те що створено і купується та продається поза країною з тебе теж хочуть оподаткувати, а держава якось сприяла тому, щоб цей актив зростав? якісь пільги були надані людині? якісь умови покращені можливо? Ні? Так, а в честь чого тоді людина має ділитися прибутком :D Ті хто знають як виводити крипту — не будуть цією парашею займатися)
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2024, 10:14
#
це як оподаткування повітря вже, те що створено і купується та продається поза країною з тебе теж хочуть оподаткувати

а чому б воно не мало опадатковуватись?
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
13 декабря 2024, 9:44
#
Кожен раз, коли в біткойна черговий пік, потужні українські державники пускають слинку, мріючи про наддоходи, і намагаються придумати як оподаткувати державних рабів, що володіють криптою. Потім біткойн здувається і потужні державницькі ініціативи забуваються аж до наступного піку.
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