Почти 190 тысяч гривен компенсации может получить украинский моряк, который из-за отказа пограничников не смог выехать на работу в Германию. Мужчина должен был начать очередную рабочую ротацию на судне 26 декабря 2024, однако накануне его не выпустили из-за вопросов к документам и информации о возможном розыске в системе «Оберіг». Работодатель заменил моряка другим работником, а тот потерял месячный заработок в 4115 евро . Впоследствии суд признал отказ в выезде незаконным, а теперь отдельно рассмотрел вопрос компенсации за утраченный доход. Решение еще не окончательно: Государственная пограничная служба подала апелляцию.

Моряка не выпустили за границу на работу. Суд обязал государство выплатить ему почти 190 тысяч гривен. ФОТО: Pexels

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За что моряк требует компенсации от государства

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел дело № 161/12477/26 о возмещении ущерба из-за незаконного отказа в выезде за границу.

Мужчина работал по контракту с немецкой компанией Adler-Schiffe GmbH & Co. KG. Его очередная рабочая ротация на судне должна была начаться 26 декабря 2024, а месячная зарплата составляла 4115 евро до налогообложения.

25 декабря моряк прибыл в пункт пропуска «Ягодин», но пограничники отказали ему в выезде. Среди оснований назвали отсутствие подтверждения права на пересечение границы и информацию о возможном розыске мужчины в системе Оберег.

На судно он не попал. Немецкий работодатель подтвердил, что для этой ротации пришлось найти ему замену.

Как он обжаловал отказ пограничников

Сначала мужчина обратился в административный суд. По делу № 140/864/25 Волынский окружной административный суд признал отказ в выезде противоправным и отменил его.

Суд установил, что моряк предоставил необходимые документы, а Государственная пограничная служба не доказала, что на момент пересечения границы он находился в розыске. 20 февраля 2026 г. Восьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

После этого моряк подал отдельный иск, требуя возместить утраченный заработок и моральный ущерб.

Сколько компенсации определил суд

28 сентября 2026 года Луцкий горрайонный суд частично удовлетворил иск. Он определил:

179 067,92 грн компенсации упущенной выгоды;

10 000 грн. морального вреда;

1 890,67 грн судебного сбора.

При рассмотрении суд учел документы работодателя, подтверждающие дату начала работы, размер зарплаты и необходимость заменить моряка. Эти доказательства позволили установить, что из-за отказа в выезде мужчина потерял реальную возможность заработать по контракту.

Однако решение еще не вступило в окончательную силу. Государственная пограничная служба подала апелляцию, рассмотрение которой было назначено на 8 декабря 2026 года.

Обжалуют не только отказы пограничников

Судебные споры возникают и на этапе оформления документов по выезду. Житомирский окружной административный суд в 2026 году рассмотрел дело моряка, которому ТЦК отказал в разрешении на выезд за границу.

Мужчина предоставил удостоверение личности моряка, трудовой договор, военно-учетный документ и подтверждение Администрации судоходства. Однако в территориальном центре заявили, что не имеют полномочий выдавать такое разрешение.

Суд признал отказ противоправным и обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление. В то же время, обязывать центр непосредственно выдать разрешение не стал.

Другое дело касалось военного учета моряка, выехавшего из Украины еще в феврале 2022 года. В конце 2025 года он работал помощником капитана морского судна, но ТЦК сформировал повестку для уточнения учетных данных и после неявки инициировал его розыск.

24 августа 2026 года Запорожский окружной административный суд по делу № 280/5747/26 установил, что доказательств вручения повестки не было. Суд признал противоправным внесение сведений о розыске в реестр «Оберег» и обязал их исключить.

Это дело не касалось непосредственно пересечения границы, но показывает, что проблемы с военным учетом могут возникать и у моряков, уже работающих за границей.

Какие правила выезда действуют для моряков

Порядок пересечения границы моряками во время военного положения определяет пункт 2−12 Правил, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 57.

В зависимости от категории моряка и обстоятельств выезда необходимы удостоверения личности моряка, документы об образовании и квалификации, подтверждение трудоустройства, военно-учетный документ, подтверждение Администрации судоходства и разрешение соответствующего ТЦК.

Трудовой контракт не гарантирует разрешения на выезд. Пограничники проверяют документы и законность оснований для пересечения государственной границы.

Дело луцкого моряка показывает, что незаконный отказ можно обжаловать и потребовать возмещения утраченного дохода. Для этого нужно доказать не только противоправность решения государственного органа, но и то, что человек действительно мог получить заработок по контракту, если бы его выпустили за границу.