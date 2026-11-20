Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник — 23 ноября — на уровне 44,93 грн/$. По сравнению с пятничным курсом американская валюта подешевела на 12 копеек — накануне официальный курс составил 45,05 грн/$.

НБУ продолжает снижать доллар и евро

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Как изменился курс евро



Что касается евро, официальный курс будет составлять 49,28 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевеет на 25 копеек. 20 ноября курс евро составил 49,53 грн/€.

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