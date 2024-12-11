Гетманцев: Мы не выйдем быстро на полностью «белые» зарплаты. Главное — позитивный тренд

С 1 декабря в Украине вступил в силу так называемый ресурсный законопроект, который вызвал в обществе неоднозначную реакцию, собственно, как и некоторые другие инициативы по наполнению бюджета. О том, как увеличить поступление в казну, где искать дополнительные ресурсы для финансирования армии и многих других неотложных проблемах, «Минфин» поговорил с Даниилом Гетманцевым, главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

О «тени»: в прошлом году плюс 2,5 млрд гривен собрали за счет повышения зарплат после общения налоговой с предпринимателями

Даниил Александрович, вы неоднократно отмечали, что детенизация экономики может стать одним из главных дополнительных источников наполнения бюджета.

Но о каком ресурсе идет речь? — Свежее исследование CASE Украина оценило потери бюджета от «тени» от 238 до 338 млрд грн. По вашим оценкам, общий убыток государства от неуплаты налогов составляет 400 - 450 млрд грн. Почему такое большое расхождение в оценках, и как вы подсчитывали уровень тени?

— Если мы обратимся к исследованию CASE Украина, то мы увидим, что у них на сайте отмечено, что до 353,3−567 млрд грн выросли потери бюджета от схем теневой экономики в 2023 году. То есть, если говорить об их и моей оценке, то моя где-то посередине. В чем тут дело?

Есть главные способы определения «тени». Первый — расходы населения. Он состоит в определении превышения потребительских денежных расходов населения на покупку товаров над общим объемом продаж товаров населению всеми хозяйствующими субъектами в легальном секторе экономики.

Второй метод — финансовый: определение тенденций изменений, пропорций между стоимостью товаров и услуг, использованных в процессе производства, и валовым доходом хозяйствующих субъектов в стране в целом.

Третий метод — монетарный. Он определяет тенденцию изменения объема наличных денег к банковским депозитам. И, наконец, электрический метод, который заключается в сравнении прироста внутреннего потребления электроэнергии с приростом ВВП. Собственно, эти методы дают разные цифры, которые могут отличаться друг от друга в два раза.

Поэтому, при определении реальной тени используется интегрированный показатель, как среднее между указанными подходами, с использованием для каждого метода своего весового коэффициента, в зависимости от того, какие колебания он демонстрировал за 5 предыдущих лет. Любые исследования такого рода — приблизительные.

Почему мой показатель отличается? Ибо, во-первых, в CASE оценивали 2023, а не 2024 год, который анализировал я. А в 2024 году мы уже значительно сократили «тень», и перевыполнение бюджета составляет 69 млрд гривен. Поэтому моя верхняя оценка ниже максимальной планки CASE Украина. Во-вторых, я не могу себе позволить слишком оптимистичные оценки, и по этой причине мой нижний предел превышает минимальную оценку CASE.

Самые большие потери государству наносят зарплатные схемы, с которыми государство борется десятилетиями. Но все меры влияния (рейды на предприятия, установление критериев «честных ФОПов» и т. п. ), которые применялись ранее, не принесли результата. Почему?

— Ситуация, сложившаяся вокруг выплат зарплат, формировалась десятилетиями. В 90-х уровень «белых» доходов населения вообще был скудным. Постепенно это выравнивается, и я не могу сказать, что мы не боремся с зарплатами «в тени».

Мы делаем статистику в части сравнения зарплат на предприятиях со средним показателем по отрасли, и налоговая проводит системную и последовательную работу, убеждая налогоплательщиков повышать их зарплаты до среднеотраслевых.

Кстати, у Клуба белого бизнеса, который мы внедряем, одним из показателей является уровень зарплат — средняя зарплата предприятия должна быть выше средней по отрасли. Во многих областях мы видим прирост зарплат, особенно в тех, где их уровень не сильно превышает минимальную. Это в значительной степени происходит за счет работы фискалов и бронирования.

В прошлом году плюс 2,5 млрд гривен мы собрали за счет повышения заработных плат после общения налоговой с предпринимателями и объяснения негативных последствий теневых выплат.

Рассчитываем также на более активную позицию в этом вопросе самих наемных работников. Ситуация на рынке труда, в частности, огромный дефицит кадров практически во всех сферах, дает им дополнительные возможности в переговорах с работодателем по условиям трудоустройства и выплаты зарплаты «в белую».

Каждый наемный работник должен помнить, что речь идет не только о его доходах сегодня, но и о получении необходимого стажа и уровне будущей пенсии. Конечно, эти соображения будут более правильными в случае введения второго уровня пенсионной системы — общеобязательного накопительного пенсионного страхования.

Некоторые работодатели говорят, что зарплаты в конвертах, якобы, сейчас выгодны самим работникам, которые не хотят «светиться», в том числе избегая мобилизации.

- Я считаю, что это манипуляция со стороны работодателей. Предположим, работникам «теневая» зарплата может быть выгодна из-за войны. Тогда вопрос — а почему это было выгодно 10 лет назад? Ибо «в тени» находятся те, кто и до этого там был.

На мой взгляд, главная причина зарплатных схем — уклонение работодателей от налогообложения. Кто-то хочет платить в бюджет меньше налогов, а другие вынуждены и сами так делать, чтобы оставаться в рынке. У меня еще в «прошлой жизни» был кейс, когда крупная компания после снижения ЕСВ в два раза, приняла предложение государства выводить зарплаты из тени, а через полгода полностью «белых» зарплат обнаружила, что конкуренты предлагают на 20% больше за счет уклонения от налогообложения.

И, как результат, снова была вынуждена вернуться к зарплатным схемам. Поэтому, к сожалению, причины тенизации зарплат напрямую связаны с уклонением от налогообложения, и здесь не нужно искать какие-либо объективные причины.

Предприниматели говорят, что оптимизация через ФОП — единственная возможность обеспечить конкурентный уровень зарплат сегодня, когда рабочих не хватает и работодатели вынуждены предлагать зарплаты, не покрывающие заработки бизнеса. Может ли успешная борьба с зарплатной тенью негативно отразиться на уровне зарплат в Украине?

- Уровень зарплат — это всегда рынок, соотношение спроса и предложения. Поэтому где-то работодатели при выводе зарплат «из тени» берут налог на себя, а где-то — перекладывают на сотрудника. Это зависит от того, насколько мощный спрос на специалиста, является ли он дефицитным. В зависимости от этого, и распределяется налог.

Вы уже отчитывались об успешной борьбе «с тенью» на отдельных рынках (топлива, табачного, алкогольного). Сколько благодаря этому удалось дополнительно аккумулировать в бюджет?

- Вот несколько цифр. Если мы сравним 11 месяцев мирного 2021 года, когда экономика была больше, чем сейчас, на 25%, и 2024 года, то увидим, что в этом году мы собрали в общий фонд бюджета налогов на 374 миллиарда, или на 66,3% больше, чем в 2021 году.

НДС собрали плюс 102,4 млрд гривен, или на 73% больше, чем в 2021 году.

У нас увеличилась налоговая эффективность (соотношение объема сделок к сумме уплаченного налога) по НДС на 14%.

Если говорить по отраслям, то, например, водка дала нам за 11 месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, плюс 1,8 млрд гривен, а налоговая эффективность выросла до 6,74% с 5,6% в 2023 году, и 5,16% в 2021 году.

Если говорить о легальных расходах, проходящих через РРО, то по водке они выросли на 25% с начала этого года. У нас точно не начали пить больше на 25%, то есть это показатель детенизации сегмента.

По топливу у нас плюс в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, — 5,6 млрд гривен, или 33,4%. По НДС по этому товару — плюс 4 млрд, или 61,6%.

Налоговая эффективность выросла до 1,04% с 0,62% в 2021 году. Мы остановили схемный налоговый кредит у торговцев топливом на 5 млрд гривен.

Табачные изделия в 2023 году были «в тени» на 22%, а сейчас — на 14,6%. Это дало в бюджет дополнительно 5,2 млрд гривен. Бесспорно, 14,6% «тени» — это тоже много, но сам тренд — правильный.

Ну и наша гордость — игорный бизнес. За 11 месяцев этого года у нас 16 млрд гривен уплаты в бюджет. А, например, в 2022 году было 731 млн, в 2023 — 10,4 млрд за весь год.

Есть отрасли, где у детенизации просто шокирующие характеристики. Например, легальная выручка через вендинговые аппараты выросла за неполный год на 424% — то есть почти в 4,5 раза.

Поэтому у нас достаточно неплохие показатели, которые обеспечила фискализация, введение обязательных РРО в октябре прошлого года. Тогда среднедневное количество чеков возросло до 26 млн. Это плюс 12,1%. Выручка увеличилась на 34,1%. Понятно, что экономика так не растет, это именно детенизация. Этот процесс важен, и он, по-моему, идет в правильном направлении.

Когда планируете начать борьбу с тем, что наносит наибольший урон бюджету, — зарплатными схемами? Что собираетесь делать?

— Я не вижу ни одного решения, которое бы обеспечило одномоментное исчезновение зарплатных схем. Это уже длительный процесс и будет только усиливаться. Этому способствует также бронирование. Но сам процесс — растянут во времени. Мы не сможем через год или даже два выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное, чтобы в расчете по каждой отрасли у нас был положительный тренд.

О ресурсном законе: на сегодняшний день мы обеспечены ресурсами, чтобы пройти 2025 год по оптимистическому сценарию

Недавно Президент подписал новый налоговый закон, и с 1 декабря он уже вступил в силу. Какая сумма от детенизации учтена в этом ресурсном законе на следующий год?

— Ни в бюджете, ни, тем более, в налоговом законе не может быть учтен такой ресурс, как детенизация. Если мы говорим о детенизации в этом году, то сумма, которая была в изменениях в бюджет, — 100 млрд. Из них мы уже собрали 69 млрд.

И будем максимально работать, чтобы до конца года довести эту цифру до 100 млрд.

Но, повторяю, это все касается изменений в бюджет. Если говорить о ресурсном законе, то там предусмотрено только повышение налоговых ставок.

Сколько должно быть дополнительно привлечено от повышения налогов?

- В следующем году — 133 млрд гривен. Это как раз по новому закону.

Договоренности на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по поводу очередного пересмотра программы МВФ EFF предполагает, что власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки. Какие фискальные шоки могут нас ожидать в следующем году и почему?

- Основная неопределенность в следующем году — это война. Пока мы уверенно чувствуем себя в части поступлений в бюджет 2025 года. Но мы не можем сказать, как вырастут наши военные расходы, которые мы финансируем за счет налогов.

Поэтому на сегодняшний день мы обеспечены ресурсами — и внутренними, и от партнеров, чтобы пройти 2025 год по оптимистическому сценарию. Если сценарий ухудшится, а мы не можем этого исключать, будем привлекать какие-то другие источники. Но пока для этого нет оснований, а значит, не о чем говорить.

В случае необходимости Украина пообещала МВФ повысить ставку НДС. На сколько она может вырасти? Вы просчитывали, как это повлияет на инфляцию и реальные доходы украинцев, на сколько в связи с этим могут вырасти расходы бюджета, скажем, на те же субсидии?

- Мы сейчас не должны фантазировать. Если мы столкнемся с какими-то шоками, то да, НДС является одним из резервов, который нам должен предложить Кабмин или Минфин, и никто другой. Что они нам предложат — будем смотреть и принимать решение. Но пока тема с повышением НДС — манипулятивная, не хочу моделировать прогноз, который не имеет ничего общего с действительностью.

Но такие просчеты будут вестись, если все же придется увеличивать ставку НДС?

- Как вообще происходит повышение налогов? К примеру, по тому же ресурсному законопроекту. Была определенная сумма, которую нужно собрать. И она конвертировалась в повышение той или иной ставки.

Мы понимаем, что потребности армии — это приоритет номер один. И сколько армии потребуется денег, столько мы и соберем, это даже не обсуждается. Мы понимаем, что любое повышение налогов — в уже принятом ресурсном законе или НДС, если это понадобится, — это плохо. Но принимаем решения только в том случае, если нет альтернатив.

О принудительном размещении ОВГЗ: эта идея — альтернатива повышению налогообложения доходов

Вы недавно предложили для обсуждения идею принудительного размещения ОВГЗ среди банков, юридических и физических лиц. Как вы видите реализацию этой идеи, особенно в части физлиц, каким может быть этот механизм?

— Эта идея — альтернатива повышению налогообложения доходов. И она так и была предложена для обсуждения. Это не законопроект, и даже не то, что обсуждается на уровне правительства. Это я лично предложил для обсуждения среди экспертов, как альтернативу налогообложению доходов.

Например, если бы мы не брали дополнительные 3,5% военного сбора, в качестве налога, их можно было бы привлечь на размещение ОВГЗ. Похожие примеры в мире были, например, в Израиле, где 7% доходов размещались в государственных бумагах. Мне лично кажется, что это лучше, чем повышение каких-либо ставок налогов, потому что человек, инвестировавший в военные облигации, защищен от обесценения средств, получит доход и заинтересован в скорейшей победе, чтобы государство смогло погасить бумаги.

У нас, как всегда, об альтернативности этого подхода все «забыли», взяли только кусок и понесли его в массы.

Но налоги уже повысили. Означает ли это, что идея с принудительным выкупом ОВГЗ больше не обсуждается?

- Это ничего не означает. Это просто идея, которую стоит обсудить. Мы не планируем повышать налоги и сейчас защищены от этого на 2025 год при нормальном сценарии событий. Но, как теоретическая конструкция, моя идея имеет право на существование. Тем более, что это точно не предложение каких-либо изменений в законодательство.

Во второй части интервью с Даниилом Гетманцевым читайте о регулировании рынка криптовалют и банковской системы