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11 декабря 2024, 7:10 Читати українською

Гетманцев: Мы не выйдем быстро на полностью «белые» зарплаты. Главное — позитивный тренд

С 1 декабря в Украине вступил в силу так называемый ресурсный законопроект, который вызвал в обществе неоднозначную реакцию, собственно, как и некоторые другие инициативы по наполнению бюджета. О том, как увеличить поступление в казну, где искать дополнительные ресурсы для финансирования армии и многих других неотложных проблемах, «Минфин» поговорил с Даниилом Гетманцевым, главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

С 1 декабря в Украине вступил в силу так называемый ресурсный законопроект, который вызвал в обществе неоднозначную реакцию, собственно, как и некоторые другие инициативы по наполнению бюджета.

О «тени»: в прошлом году плюс 2,5 млрд гривен собрали за счет повышения зарплат после общения налоговой с предпринимателями

Даниил Александрович, вы неоднократно отмечали, что детенизация экономики может стать одним из главных дополнительных источников наполнения бюджета.

Но о каком ресурсе идет речь? — Свежее исследование CASE Украина оценило потери бюджета от «тени» от 238 до 338 млрд грн. По вашим оценкам, общий убыток государства от неуплаты налогов составляет 400 - 450 млрд грн. Почему такое большое расхождение в оценках, и как вы подсчитывали уровень тени?

Если мы обратимся к исследованию CASE Украина, то мы увидим, что у них на сайте отмечено, что до 353,3−567 млрд грн выросли потери бюджета от схем теневой экономики в 2023 году. То есть, если говорить об их и моей оценке, то моя где-то посередине. В чем тут дело?

Есть главные способы определения «тени». Первый — расходы населения. Он состоит в определении превышения потребительских денежных расходов населения на покупку товаров над общим объемом продаж товаров населению всеми хозяйствующими субъектами в легальном секторе экономики.

Второй метод — финансовый: определение тенденций изменений, пропорций между стоимостью товаров и услуг, использованных в процессе производства, и валовым доходом хозяйствующих субъектов в стране в целом.

Третий метод — монетарный. Он определяет тенденцию изменения объема наличных денег к банковским депозитам. И, наконец, электрический метод, который заключается в сравнении прироста внутреннего потребления электроэнергии с приростом ВВП. Собственно, эти методы дают разные цифры, которые могут отличаться друг от друга в два раза.

Поэтому, при определении реальной тени используется интегрированный показатель, как среднее между указанными подходами, с использованием для каждого метода своего весового коэффициента, в зависимости от того, какие колебания он демонстрировал за 5 предыдущих лет. Любые исследования такого рода — приблизительные.

Почему мой показатель отличается? Ибо, во-первых, в CASE оценивали 2023, а не 2024 год, который анализировал я. А в 2024 году мы уже значительно сократили «тень», и перевыполнение бюджета составляет 69 млрд гривен. Поэтому моя верхняя оценка ниже максимальной планки CASE Украина. Во-вторых, я не могу себе позволить слишком оптимистичные оценки, и по этой причине мой нижний предел превышает минимальную оценку CASE.

Самые большие потери государству наносят зарплатные схемы, с которыми государство борется десятилетиями. Но все меры влияния (рейды на предприятия, установление критериев «честных ФОПов» и т. п.), которые применялись ранее, не принесли результата. Почему?

Ситуация, сложившаяся вокруг выплат зарплат, формировалась десятилетиями. В 90-х уровень «белых» доходов населения вообще был скудным. Постепенно это выравнивается, и я не могу сказать, что мы не боремся с зарплатами «в тени».

Мы делаем статистику в части сравнения зарплат на предприятиях со средним показателем по отрасли, и налоговая проводит системную и последовательную работу, убеждая налогоплательщиков повышать их зарплаты до среднеотраслевых.

Кстати, у Клуба белого бизнеса, который мы внедряем, одним из показателей является уровень зарплат — средняя зарплата предприятия должна быть выше средней по отрасли. Во многих областях мы видим прирост зарплат, особенно в тех, где их уровень не сильно превышает минимальную. Это в значительной степени происходит за счет работы фискалов и бронирования.

В прошлом году плюс 2,5 млрд гривен мы собрали за счет повышения заработных плат после общения налоговой с предпринимателями и объяснения негативных последствий теневых выплат.

Рассчитываем также на более активную позицию в этом вопросе самих наемных работников. Ситуация на рынке труда, в частности, огромный дефицит кадров практически во всех сферах, дает им дополнительные возможности в переговорах с работодателем по условиям трудоустройства и выплаты зарплаты «в белую».

Каждый наемный работник должен помнить, что речь идет не только о его доходах сегодня, но и о получении необходимого стажа и уровне будущей пенсии. Конечно, эти соображения будут более правильными в случае введения второго уровня пенсионной системы — общеобязательного накопительного пенсионного страхования.

Некоторые работодатели говорят, что зарплаты в конвертах, якобы, сейчас выгодны самим работникам, которые не хотят «светиться», в том числе избегая мобилизации.

- Я считаю, что это манипуляция со стороны работодателей. Предположим, работникам «теневая» зарплата может быть выгодна из-за войны. Тогда вопрос — а почему это было выгодно 10 лет назад? Ибо «в тени» находятся те, кто и до этого там был.

На мой взгляд, главная причина зарплатных схем — уклонение работодателей от налогообложения. Кто-то хочет платить в бюджет меньше налогов, а другие вынуждены и сами так делать, чтобы оставаться в рынке. У меня еще в «прошлой жизни» был кейс, когда крупная компания после снижения ЕСВ в два раза, приняла предложение государства выводить зарплаты из тени, а через полгода полностью «белых» зарплат обнаружила, что конкуренты предлагают на 20% больше за счет уклонения от налогообложения.

И, как результат, снова была вынуждена вернуться к зарплатным схемам. Поэтому, к сожалению, причины тенизации зарплат напрямую связаны с уклонением от налогообложения, и здесь не нужно искать какие-либо объективные причины.

Предприниматели говорят, что оптимизация через ФОП — единственная возможность обеспечить конкурентный уровень зарплат сегодня, когда рабочих не хватает и работодатели вынуждены предлагать зарплаты, не покрывающие заработки бизнеса. Может ли успешная борьба с зарплатной тенью негативно отразиться на уровне зарплат в Украине?

- Уровень зарплат — это всегда рынок, соотношение спроса и предложения. Поэтому где-то работодатели при выводе зарплат «из тени» берут налог на себя, а где-то — перекладывают на сотрудника. Это зависит от того, насколько мощный спрос на специалиста, является ли он дефицитным. В зависимости от этого, и распределяется налог.

Вы уже отчитывались об успешной борьбе «с тенью» на отдельных рынках (топлива, табачного, алкогольного). Сколько благодаря этому удалось дополнительно аккумулировать в бюджет?

- Вот несколько цифр. Если мы сравним 11 месяцев мирного 2021 года, когда экономика была больше, чем сейчас, на 25%, и 2024 года, то увидим, что в этом году мы собрали в общий фонд бюджета налогов на 374 миллиарда, или на 66,3% больше, чем в 2021 году.

НДС собрали плюс 102,4 млрд гривен, или на 73% больше, чем в 2021 году.

У нас увеличилась налоговая эффективность (соотношение объема сделок к сумме уплаченного налога) по НДС на 14%.

Если говорить по отраслям, то, например, водка дала нам за 11 месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, плюс 1,8 млрд гривен, а налоговая эффективность выросла до 6,74% с 5,6% в 2023 году, и 5,16% в 2021 году.

Если говорить о легальных расходах, проходящих через РРО, то по водке они выросли на 25% с начала этого года. У нас точно не начали пить больше на 25%, то есть это показатель детенизации сегмента.

По топливу у нас плюс в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, — 5,6 млрд гривен, или 33,4%. По НДС по этому товару — плюс 4 млрд, или 61,6%.

Налоговая эффективность выросла до 1,04% с 0,62% в 2021 году. Мы остановили схемный налоговый кредит у торговцев топливом на 5 млрд гривен.

Табачные изделия в 2023 году были «в тени» на 22%, а сейчас — на 14,6%. Это дало в бюджет дополнительно 5,2 млрд гривен. Бесспорно, 14,6% «тени» — это тоже много, но сам тренд — правильный.

Ну и наша гордость — игорный бизнес. За 11 месяцев этого года у нас 16 млрд гривен уплаты в бюджет. А, например, в 2022 году было 731 млн, в 2023 — 10,4 млрд за весь год.

Есть отрасли, где у детенизации просто шокирующие характеристики. Например, легальная выручка через вендинговые аппараты выросла за неполный год на 424% — то есть почти в 4,5 раза.

Поэтому у нас достаточно неплохие показатели, которые обеспечила фискализация, введение обязательных РРО в октябре прошлого года. Тогда среднедневное количество чеков возросло до 26 млн. Это плюс 12,1%. Выручка увеличилась на 34,1%. Понятно, что экономика так не растет, это именно детенизация. Этот процесс важен, и он, по-моему, идет в правильном направлении.

Когда планируете начать борьбу с тем, что наносит наибольший урон бюджету, — зарплатными схемами? Что собираетесь делать?

Я не вижу ни одного решения, которое бы обеспечило одномоментное исчезновение зарплатных схем. Это уже длительный процесс и будет только усиливаться. Этому способствует также бронирование. Но сам процесс — растянут во времени. Мы не сможем через год или даже два выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное, чтобы в расчете по каждой отрасли у нас был положительный тренд.

О ресурсном законе: на сегодняшний день мы обеспечены ресурсами, чтобы пройти 2025 год по оптимистическому сценарию

Недавно Президент подписал новый налоговый закон, и с 1 декабря он уже вступил в силу. Какая сумма от детенизации учтена в этом ресурсном законе на следующий год?

Ни в бюджете, ни, тем более, в налоговом законе не может быть учтен такой ресурс, как детенизация. Если мы говорим о детенизации в этом году, то сумма, которая была в изменениях в бюджет, — 100 млрд. Из них мы уже собрали 69 млрд.

И будем максимально работать, чтобы до конца года довести эту цифру до 100 млрд.

Но, повторяю, это все касается изменений в бюджет. Если говорить о ресурсном законе, то там предусмотрено только повышение налоговых ставок.

Сколько должно быть дополнительно привлечено от повышения налогов?

- В следующем году — 133 млрд гривен. Это как раз по новому закону.

Договоренности на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по поводу очередного пересмотра программы МВФ EFF предполагает, что власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки. Какие фискальные шоки могут нас ожидать в следующем году и почему?

- Основная неопределенность в следующем году — это война. Пока мы уверенно чувствуем себя в части поступлений в бюджет 2025 года. Но мы не можем сказать, как вырастут наши военные расходы, которые мы финансируем за счет налогов.

Поэтому на сегодняшний день мы обеспечены ресурсами — и внутренними, и от партнеров, чтобы пройти 2025 год по оптимистическому сценарию. Если сценарий ухудшится, а мы не можем этого исключать, будем привлекать какие-то другие источники. Но пока для этого нет оснований, а значит, не о чем говорить.

В случае необходимости Украина пообещала МВФ повысить ставку НДС. На сколько она может вырасти? Вы просчитывали, как это повлияет на инфляцию и реальные доходы украинцев, на сколько в связи с этим могут вырасти расходы бюджета, скажем, на те же субсидии?

- Мы сейчас не должны фантазировать. Если мы столкнемся с какими-то шоками, то да, НДС является одним из резервов, который нам должен предложить Кабмин или Минфин, и никто другой. Что они нам предложат — будем смотреть и принимать решение. Но пока тема с повышением НДС — манипулятивная, не хочу моделировать прогноз, который не имеет ничего общего с действительностью.

Но такие просчеты будут вестись, если все же придется увеличивать ставку НДС?

- Как вообще происходит повышение налогов? К примеру, по тому же ресурсному законопроекту. Была определенная сумма, которую нужно собрать. И она конвертировалась в повышение той или иной ставки.

Мы понимаем, что потребности армии — это приоритет номер один. И сколько армии потребуется денег, столько мы и соберем, это даже не обсуждается. Мы понимаем, что любое повышение налогов — в уже принятом ресурсном законе или НДС, если это понадобится, — это плохо. Но принимаем решения только в том случае, если нет альтернатив.

О принудительном размещении ОВГЗ: эта идея — альтернатива повышению налогообложения доходов

Вы недавно предложили для обсуждения идею принудительного размещения ОВГЗ среди банков, юридических и физических лиц. Как вы видите реализацию этой идеи, особенно в части физлиц, каким может быть этот механизм?

Эта идея — альтернатива повышению налогообложения доходов. И она так и была предложена для обсуждения. Это не законопроект, и даже не то, что обсуждается на уровне правительства. Это я лично предложил для обсуждения среди экспертов, как альтернативу налогообложению доходов.

Например, если бы мы не брали дополнительные 3,5% военного сбора, в качестве налога, их можно было бы привлечь на размещение ОВГЗ. Похожие примеры в мире были, например, в Израиле, где 7% доходов размещались в государственных бумагах. Мне лично кажется, что это лучше, чем повышение каких-либо ставок налогов, потому что человек, инвестировавший в военные облигации, защищен от обесценения средств, получит доход и заинтересован в скорейшей победе, чтобы государство смогло погасить бумаги.

У нас, как всегда, об альтернативности этого подхода все «забыли», взяли только кусок и понесли его в массы.

Но налоги уже повысили. Означает ли это, что идея с принудительным выкупом ОВГЗ больше не обсуждается?

- Это ничего не означает. Это просто идея, которую стоит обсудить. Мы не планируем повышать налоги и сейчас защищены от этого на 2025 год при нормальном сценарии событий. Но, как теоретическая конструкция, моя идея имеет право на существование. Тем более, что это точно не предложение каких-либо изменений в законодательство.

Во второй части интервью с Даниилом Гетманцевым читайте о регулировании рынка криптовалют и банковской системы

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+60
Turbo Apricot
Turbo Apricot
11 декабря 2024, 9:25
#
Україна після повномасштабного вторгнення має меншу площу контрольованої території, кількість населення зменшилась (мільйони українців виїхали за кордон), але з 2022 кількість працівників прокуратури збільшилась, з 2022 кількість держслужбовців збільшилась — для фінансування цього і потрібно підвищення податків, також потрібно фінансувати телемарафон і роздачу 1000 Зеленського. Скорочувати витрати на непотрібний держапарат, на неефективні держустанови не будуть. Згідно плану перемоги, плану стійкості, плану потужності, плану незламності, плану величності, плану, плану єдності та інших планів відповідно журналу обліку планів
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 декабря 2024, 9:36
#
За рік?
а 6 років ви що робили? в трускавецькій академії танцювали?
+
0
KValera
KValera
11 декабря 2024, 10:51
#
Turbo Apricot. Дайте будь ласка інформацію на скільки збільшилася кількість держслужбовців та працівників прокуратури. Дякую.
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