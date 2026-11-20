То, что могло обеспечивать Japan Tobacco четверть операционной прибыли, теперь обойдется компании в $8,6 млрд. Японская корпорация потеряла контроль над семью своими структурами в россии и теперь готовится списать $8,6 млрд. На этом фоне акции компании обвалились почти на 10%, а прогноз прибыли изменился в убыток.

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Japan Tobacco ожидала, что российский бизнес принесет ей прибыль, но компания столкнулась с многомиллиардными потерями. Из-за потери контроля за активами в рф японский производитель табачной продукции планирует списать $8,6 млрд.

В начале ноября стало известно, что все семь российских юридических лиц Japan Tobacco передали во временное управление местной компании по распоряжению президента рф владимира путина. Теперь японская компания оценивает денежные последствия этого решения.

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Компания планирует признать специальный ущерб в размере 1,377 трлн иен ($8,62 млрд). Это заставило ее кардинально пересмотреть прогноз финансовых результатов на 2026 год: вместо ожидаемой чистой прибыли Japan Tobacco теперь прогнозирует убыток в 724 млрд иен.

Изменились и планы выплат акционерам. Прогноз дивидендов за этот год снизили с 272 до 204 иен на акцию. В то же время, в компании заявляют, что рассчитывают возобновить их рост в последующие годы благодаря увеличению прибыли на других рынках.

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Инвесторы отреагировали на новости распродажи акций. В начале торгов в Токио в пятницу, 20 ноября, котировки Japan Tobacco упали на 9% — до 5329 иен ($33,37).

Аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Ясуаки Кудамацу отметил, что потеря российского бизнеса может повлиять не только на прибыльность, но и кредитоспособность корпорации. По его оценке, дополнительное давление будет создавать масштабное списание и исключение российских активов из консолидированной отчетности.

В то же время Japan Tobacco рассчитывает компенсировать потери благодаря прибылям и денежным потокам на других рынках.