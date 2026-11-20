После закрытия межбанка в пятницу, 20 ноября, курс доллара остался неизменным в покупке и подешевел на 4 копейки в продаже. В то время как курс евро снизился на 1 копейку в покупке и на 5 — в продаже.
Удешевление доллара и евро на межбанке дошло до обменников
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Валютный рынок
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Открытие 20 ноября
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Закрытие 20 ноября
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Изменения
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44,93/45,00
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44,93/44,96
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0/4
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49,37/49,43
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49,36/49,38
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1/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,88−45,50 грн. Евро покупают за 49,34 грн., а продают за 50,14 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,30−45,45, евро — 49,95−50,20 грн.
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Источник: Минфин
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