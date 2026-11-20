В III квартале 2026 г. украинцы увеличили объем средств в иностранной валюте на банковских счетах быстрее, чем в предыдущем квартале. Прирост гривневых сбережений замедлился. В результате доля валютных депозитов населения выросла до 33,6%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гривневые средства физических лиц за квартал увеличились на 1%, а за год — на 16,8%. Срочные гривневые депозиты росли быстрее: на 2,7% за квартал и на 18,6% за год. Их доля в общем объеме гривневых средств населения повысилась до 34,4%.

Валютные сбережения населения за три месяца увеличились на 3%, а за год — на 7,8%. Вырастали как средства на текущих счетах, так и срочные депозиты. В то же время доля валютных вкладов в общем объеме сбережений увеличилась на 0,4 процентных пункта — до 33,6%.

НБУ связывает это изменение с более быстрым накоплением валютных остатков и ослаблением гривны.

Читайте также: Чистая прибыль банков упала на треть: НБУ предупредил о рисках для кредитования

Как менялись депозитные ставки

В течение июля-октября Национальный банк трижды повышал учетную ставку — до 16,5% годовых. Часть банков, в том числе крупнейших, в ответ увеличивала доходность депозитов населения. Активнее это происходило в октябре.

Однако по итогам III квартала средняя ставка по новым срочным гривневым депозитам физических лиц не изменилась и в сентябре составила 12,6% годовых. Если учитывать также средства по требованию, средняя ставка по новым привлечениям даже уменьшилась на 0,2 процентных пункта — до 10,2%.

Банки также активнее конкурировали на средства предприятий. Средняя ставка по гривневым соглашениям с бизнесом выросла на 0,4 процентных пункта — до 10,4% годовых.

В то же время, гривневые средства компаний увеличились на 2,4% за квартал и на 20,6% за год. Валютные остатки бизнеса, напротив, сократились на 1,8% за квартал и на 7,1% в годовом исчислении. Одной из причин стало уменьшение экспортной выручки.

Таким образом, в третьем квартале банки продолжали привлекать средства населения и бизнеса, но структура сбережений менялась: гривневые депозиты росли медленнее, а спрос на валютные остатки усиливался.

Как мы писали: Население закрывает депозиты в СКВ в Привате: в какие банки украинцы несут свою гривну и доллары