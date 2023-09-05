Нацбанк рассказал «Минфину», когда может начаться слияние и продажа банков

После победы Украины в войне и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидаются реорганизации, продажи банков/кредитных портфелей. В Национальном банке считают, что такие сценарии, в первую очередь, могут заинтересовать небольшие банки. «Минфин» обсудил эту перспективу с аналитиками, представителями банков и инвестфондов.

Что рассказал НБУ о сделках M&A в банковском секторе

Как сообщили «Минфину» в Нацбанке, с 2019 по 2023 год регулятор не получил ни одного пакета документов на создание новых банков (военных ограничений/запретов на этот счет не вводилось). А с начала полномасштабного вторжения не ощущается движений по покупкам/слияниям банков, что логично и объяснимо военными действиями.

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Национальный банк по запросу «Минфина» предоставил такую информацию по согласованию покупок/увеличения существенного участия в банках свыше 50% акций в уставном капитале:

2022−2023 годы: не поступали пакеты документов.

2021 год: поступило 8 пакетов документов, из которых НБУ согласовал только 2. Одному заявителю Нацбанк запретил покупать существенное участие в банке, 4-м — вернул документы без решения по ходатайству самих заявителей, и еще 2-м — вернул по своей инициативе из-за несоответствия документов законодательству.

2020 год: поступило 9 пакетов документов, из которых регулятор согласовал 4. Еще 3-м заявителям НБУ запретил приобретать существенное участие, и 2-м — вернул документы без решения по ходатайству заявителей.

2019 год: поступило 8 пакетов документов, из которых Нацбанк согласовал 3. Одному заявителю регулятор запретил покупать существенное участие, 2-м — вернул документы без решения по ходатайству заявителей, 2-м — завернул заявки по своей инициативе из-за несоответствия документов требованиям законодательства.

«В 2019 году Национальный банк предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО „Укрсоцбанк“ к АО „Альфа-Банк“ (сейчас АО „Сенс Банк“), которое было успешно завершено в октябре 2019 года. Все заявители, которым НБУ согласовал приобретение или увеличение существенного участия в банке, завершили соглашения по приобретению контрольного пакета акций соответствующих банков», — говорится в ответе регулятора.

Нацбанк также уточнил, что в 2020 году у него запрашивали предварительный вывод по объединению двух банков, но чиновники отказали. Объединение не состоялось. Имена банков не называются.

В НБУ не ждут активизации процессов покупок/слияний банков до завершения военного положения. Зато допускают это после разгрома врага.

«После окончания войны, можно ожидать процессов консолидации банков как путем корпоративных реорганизаций, так и продажи бизнесов и кредитных портфелей. Прежде всего, это может быть актуально для малых банков, которые не смогут определиться со своими бизнес-моделями и испытывают трудности с обеспечением длительного устойчивого развития», — спрогнозировал Нацбанк в ответе «Минфину».

С начала большой войны НБУ публично не давал таких оценок, потому они заинтересовали финансовое сообщество. Одни восприняли это как предупреждение банкам без жизнеспособной бизнес-модели (со слабой моделью), а другие — как предупреждение со стороны регулятора, который может ужесточить требования к банкам по итогам стресс-тестирования. Оно началось во время войны, а его результаты должны быть представлены до конца I квартала 2024 года.

Кому могут быть интересны наши банки

Эксперты выдают разные оценки по ожидаемым слияниям/поглощениям (M&A) после войны.

«Не верю в сколько-нибудь значительную активизацию M&A на банковском рынке после войны. Разовые прецеденты, конечно, исключить нельзя. Докапитализация может понадобиться многим. Дефицит ресурсов у акционеров может подтолкнуть их к необходимости искать партнеров или инвестора. Особенно острой эта проблема может оказаться для небольших финучреждений.

Но вряд ли кому-то из крупных банков такой актив может быть интересен. Клиентская база, портфели, технологии — это не те категории, которыми в большинстве своем могут гордиться банки за пределами ТОП-30″, — прокомментировал «Минфину» ситуацию председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Не исключено, что дополнительная потребность в капитале возникнет после переоценки кредитных портфелей банков, если выяснится, что финучреждения во время войны маскировали проблемы с невозвратами из-за нехватки капитала. Но как только проблемы вскроются и Нацбанк потребует провести дополнительную капитализацию, некоторые акционеры захотят избавиться от своих финучреждений. В первую очередь, из-за нехватки денег. Тогда банки могут отдать почти даром.

«Не исключаю, что по итогам оценки послевоенных перспектив банковский бизнес в Украине станет неинтересным для многих собственников, в том числе иностранных. Приобрести (получить даром) такие активы смогут либо госбанки, либо транснациональные учреждения, специализирующиеся на работе с проблемными экономиками — так называемые фонды-«стервятники», — сказал «Минфину» директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Согласно официальной статистике, в 2022 году собственный капитал нашей банковской системы сократился на 8,1% — до 218,5 млрд грн. В первую очередь, из-за роста проблемных кредитов и формирования резервов под них. Сокращение капитала было зафиксировано у 29 банков из действовавших на тот момент 67-ми, 38 банков смогли его нарастить за счет прибылей прошлых лет.

Самые крупные сокращения собственного капитала за 2022 год показали:

Приватбанк: на 8,8 млрд грн (на 13%) — до 57,8 млрд грн;

Укрэксимбанк: на 8,4 млрд грн (на 67%) — до 4,1 млрд грн;

Сенс Банк: на 7 млрд грн (на 54%) — до 6 млрд грн.

Самые крупные приросты собственного капитала за 2022 год показали:

Укрсиббанк: на 3,5 млрд грн (на 37%) — до 13,1 млрд грн;

Ситибанк: на 2,8 млрд грн (на 97%) — до 5,7 млрд грн;

Универсал Банк/monobank: на 2,4 млрд (на 35%) — до 9,1 млрд грн.

Вряд ли ситуация с капитализацией сильно улучшится по итогам 2023 года. И уж точно не благодаря вливаниям со стороны акционеров.

Финансисты говорят, что интерес к нашим банкам напрямую будет зависеть не только от победы в войне.

«Развитие банковской сферы нераздельно связано с развитием экономики страны, эффективностью вводимых реформ, состоянием национальной валюты, а также политической стабильностью. Это необходимые составляющие, которые прямо влияют на доверие граждан, развитие банковских продуктов, в частности, депозитных и кредитных программ», — поделилась своим мнением первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

Она допускает два сценария возможных слияний/поглощений:

Выход иностранных банков на наш рынок для приобретения украинских коммерческих банков, как готовых сетей для собственного развития/присутствия на рынке Украины.

Выход на украинский рынок иностранных инвесторов с целью стать соинвестором в действующем банке (для дальнейшего развития сети, банковских продуктов и т. п. ).

«В принципе, эти сценарии вполне возможны и наиболее ожидаемы, ведь почти половина действующих банков частично или полностью имеют иностранный капитал (в 29 банках из 65). То есть для иностранных инвесторов, несмотря на войну, украинский банковский рынок достаточно привлекательный и перспективный», — объясняет Елена Дмитриева.

Чем опасно слияние Сенс Банка с Ощадом

Другое направление слияний эксперты видят в госсекторе:

Либо приватизация госбанков, на которой настаивает Международный валютный фонд (продажа их частным инвесторам).

Либо слияние некоторых госбанков, которое вряд ли порадует МВФ, потому что не выльются в реальное сокращение государственной доли в нашей банковской системе.

«На бумаге возможна выгода от такого соглашения из-за экономии затрат на управлении и других дублирующих функциях. Однако, такой шаг имеет и свои отрицательные последствия. Объединив, например, Сенс Банк с Ощадом, можно получить ситуацию, когда текущая значительная часть государства в банковском секторе консервируется на годы. Ведь продать один крупный госбанк сложно, а более крупный — еще сложнее. Как из-за объема денег, который будет нуждаться в такой инвестиции, так и из-за риска концентрации значительной доли рынка в одних руках», — оценил «Минфину» ситуацию финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Ликвидные кредитные портфели также могут уходить с молотка, но после этого банки будут просто закрываться.

«Продажу портфелей тоже не исключаю, с последующей ликвидацией юридического учреждения. Но тогда владельцы и операционный менеджмент будут нести дополнительные операционные риски. Не думаю, что размер банковских учреждений перевесит внутреннюю мотивацию владельцев банков. Рассматривал бы две опции — продажа/поглощение отдельных банков другими или продажа отдельных активов с последующей ликвидацией юрлиц», — заметил Виктор Шулик.

Сколько будут стоить наши банки после войны

О том, какую цену запросят за свои банки их нынешние собственники, и по какой цене они реально могут быть проданы, говорить еще слишком рано.

«Мы сейчас не можем спрогнозировать фактически ни одного послевоенного параметра: стоимости и целостности активов, законодательства, доходов предприятий и населения, ситуации безопасности. Если эти параметры не улучшатся, банковский бизнес будет генерировать владельцам больше проблем, чем выгод», — объяснил Шулик.

Есть и еще один важный параметр, который напрямую будет влиять как на желание инвесторов заходить в украинские банки, так и на цену такого присутствия.

«В любом случае, спрос на банковские активы будет зависеть от решения вопроса безопасности в Украине. Если после победы вероятность повторного нападения россии, ракетных атак будет низкой, то соответствующим будет интерес и в банковском секторе. В противном случае, отрасль ждет подобная ситуация, сложившаяся после аннексии Крыма в 2014 году, — небольшой интерес к банкам со стороны иностранных инвесторов, сокращение инвестиций существующими банковскими группами», — полагает Михаил Демкив из ICU.

Впрочем, даже при условии решения проблемы безопасности, владельцам финучреждений не прочат сколько-нибудь значительных заработков на своих структурах при слияниях или продажах. Вряд ли они получат даже один капитал за свой банк.

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«Не думаю, что при поглощениях речь пойдет даже об одном номинальном капитале при покупке, не говоря уже о мультипликаторе», — подтвердил Виктор Шулик.

Нормальным ценником для банка может стать 0,6−0,7 размера капитала. Но акционеры могут соглашаться и на него, особенно при условии отсутствия средств. Это лучше принудительного закрытия впоследствии по инициативе Нацбанка и дальнейших судов с кредиторами.