Вкладчиков заинтересовали депозитами в СКВ: на что обратить внимание при их оформлении

За истекшие две недели крупные банки активно пересматривали депозитные ставки. Толчком к этому стало решение НБУ о снижении учетной ставки. Вчера регулятор дал еще один повод подчиненным откорректировать свои программы для частных клиентов. Об актуальных предложениях для физлиц банков с депозитным портфелем от 2 млрд, и о новых правилах на валютном рынке, — в свежем обзоре «Минфина».

С 29 августа 2023 года регулятор ослабил ряд валютных ограничений (изменения в постановление Правления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 18). Ключевых изменений два:

Нацбанк снова разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Причем по курсу, установленному банком в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке. Увеличен со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3-х месяцев.

Оба решения Нацбанка в настоящий момент логичны и своевременны. Особенно с учетом недавней успешной попытки «разогреть» курс доллара более чем на 1 гривну — до уровней продажи в 38,50 гривен и выше за доллар.

И если первое послабление приведет к росту заработков банков от операций по торговле валютой, в основном, по картам граждан, то второе — реально уже влияет на поведение наличного курса. Он действительно в последние несколько дней начал быстро снижаться к цели ниже 38 гривен за доллар.

Нацбанк декларирует главной целью данных послаблений — уменьшение разницы между наличным и официальным курсом, которая до этого на успешном последнем «разогреве» наличного рынка снова превысила 1,5 -2 гривны.

Механизм трехмесячных валютных депозитов с возможностью купить валюту сейчас по курсу, более близкому к официальному, с последующим ее снятием через три месяца — уже показал свою эффективность в середине 2022 года.

Нынешнее увеличение суммы до 200 тысяч гривен в эквиваленте, которые теперь можно купить для последующего размещения на депозит, успокаивает рынок, и выступает «защитным элементом» при попытках взвинтить курс. Тем более, что подобную операцию никто не запрещает сделать в нескольких банках, увеличивая таким образом «валютную подстраховку» до нужной, в конечном итоге, суммы.

То есть возникающий периодически повышенный, а иногда и ажиотажный, спрос на наличную валюту при таком инструменте:

растягивается во времени, что снижает давление на курс на наличном рынке;

переводит часть этого спроса в безналичную плоскость;

психологически успокаивает рынок и людей, у которых в случае опасений девальвации нацвалюты, просто есть возможность быстро и безопасно перейти с гривневых сбережений в валютные.

Я прогнозирую сейчас периодические всплески на подобные трехмесячные валютные депозиты в ближайшее время. Особенно в те периоды времени, когда граждане могут волноваться по поводу возможной девальвации гривны или отпускания курса Нацбанком.

На что стоит обратить внимание вкладчикам при оформлении таких депозитов

Курс, по которому покупаете валюту у банка для оформления депозита. Он может быть разным — нужно сравнить курсы 3−5 банков, чтобы выбрать самый низкий. Как правило, это курс от 36,57 до 37,45 гривен за доллар.

Размер затрат — комиссий и других выплат банку при покупке, а затем снятии наличной валюты, что, в итоге, может существенно влиять на реальный конечный курс, по которому покупается валюта.

Процентная ставка по данному депозиту — обычно, она находится у отметки 0,1% годовых, что, с учетом налога с доходов физлиц и военного сбора, делает такой депозит практически нулевым по ставке доходности. Но сейчас конкуренция между банками за вкладчиков растет, и возможность привлечь средства теперь уже в пределах до 200 тысяч гривен в эквиваленте на три месяца становится интересной многим банкам. Некоторые из них скоро будут готовы «двигаться» по ставке такого депозита. Тем более, что с 11 сентября снова увеличивается норматив резервирования у банков, и средства им будут нужны, — особенно небольшим финучреждениям.

Сравнить несколько вариантов разных банков и выбрать оптимальный для себя. Для этого при принятии решения по таким депозитам необходимо: внимательно прочесть договор с банком в части курса, комиссий, оплат за услуги банка по такому депозиту, условий его снятия по окончанию и размер ставки по депозиту. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру банка перед оформлением данных продуктов, особенно, если что-то вызывает вопросы в договоре. В конце концов, ведь это Вы даете банку деньги и, значит, вправе требовать с его стороны максимально прозрачных условий данной операции.

Как банки меняли ставки

За последние две недели сразу 13 крупных банков скорректировали свои депозитные ставки. Причем восемь из них ставки снижали.

Правэкс Банк снизил проценты по всем срочным депозитам в гривне на 1 п.п. Теперь самую высокую доходность банк предлагает по вкладам на 3 месяца (16% годовых), самую маленькую — на 12 месяцев (13% годовых).

Также «порезал» все ставки на гривневые вклады и КоминБанк. Больше всего досталось вкладам на 3 и 6 месяцев, доходность которых уменьшилась на 1 п.п. После корректировки самая высокая доходность остается за вкладами на 12 месяцев (18,25% годовых), самая низкая — на 3 месяца (16,75% годовых). Банк также снизил ставки на депозиты в евро и долларе. В евро банк снизил доходность всех срочных депозитов на 0,15 п.п. В долларе больше всего были снижены ставки по вкладам на 3 и 12 месяцев — на 0,65 п.п. Другие срочные депозиты в этой валюте «похудели» на 0,15 п.п.

А-Банк отнял по 1 п.п. от ставок на гривневые вклады сроком на 6 и 12 месяцев, и 0,5 п.п. — от процентов вкладов на 3 месяца. Самую высокую доходность — 15,75% годовых — банк предлагает теперь на годовые вклады, самую маленькую — на 3 месяца (14,5% годовых).

Универсал Банк снизил на 1 п.п. доходность гривневых вкладов на 3, 6 и 12 месяцев. Больше всего теперь здесь можно заработать на вкладах на 12 месяцев (15% годовых), меньше всего — на 3-месячных депозитах (12% годовых).

Проценты по двум видам срочных вкладов в гривне уменьшил Восток Банк. Доходность вкладов на 6 и 12 месяцев уменьшилась на 1 п.п. — до 15% годовых.

Сенс Банк снизил на 1 п.п. ставки по вкладам в нацвалюте на 6 месяцев (до 16% годовых).

Идея Банк снизил доходность вкладов в гривне на 12 месяцев на 0,33 п.п. — до 17,33% годовых.

При этом пять крупных банков за последние две недели доходность вкладов увеличивали.

Самое большое повышение провел ОТП Банк, который прибавил 3 п.п. к вкладам в нацвалюте на 3 месяца, и платит теперь по ним 12% годовых. К процентам других видов гривневых вкладов банк прибавил по 0,5 п.п. После этого ставки на 6-месячные депозиты достигли 12,5% годовых, на 9 и 12 месяцев — 6,5% годовых.

2 п.п. к доходности гривневых вкладов на 12 месяцев добавил Таскомбанк. Банк также увеличил ставку на вклады на 9 месяцев на 1,5 п.п. Теперь доходность по этим вкладам составляет 16% годовых.

Аккордбанк увеличил доходность вкладов в нацвалюте на 3 месяца — до 19% годовых (на 1,75 п.п.), до 18,5% годовых вырос процент по вкладам на 6 месяцев (плюс 1 п.п.). Банк также повысил ставки по вкладам в долларе. По 1 п.п. он прибавил к доходности вкладов на 6 и 12 месяцев и платит теперь по ним 3% годовых, и 0,5 п.п. — к вкладам на 3 месяца (2,5% годовых). В евро банк больше всего прибавил к доходности вкладов на 3 месяца (+0,75 п.п. — до 1,5% годовых), меньше всего — к вкладам на 12 месяцев (+0,25 п.п. — до 2% годовых).

МТБ Банк повысил ставки по всем вкладам в нацвалюте на 0,5 п.п. После этого ставки на 3, 6 и 9 месяцев составляют 16,5%, 16,3% и 16% годовых соответственно. Самая маленькая ставка — на 12 месяцев (15,5% годовых).

Прокредит банк не менял ставки в гривне, но провел повышение доходности вкладов в долларе и евро. Банк увеличил доходность долларовых вкладов на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 2% годовых, на 6 месяцев — на 0,75 п.п. — до 1,75% годовых, и на 3 месяца — на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. В евро банк изменил ставки только по двум видам вкладов, прибавив по 0,5 п.п. к доходности депозитов на 6 и 12 месяцев. Теперь по ним банк платит частным вкладчикам 1% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2023−28.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2023−28.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2023−28.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.